Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a024e0ff-8d08-4ed7-b9d8-7e3c66bf6360","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Donald Trump arra alapozta a kijelentéseit, hogy a rák 9. stádiumáig eljutni nagyon sok időt vesz igénybe – a rákbetegségek diagnózisának azonban csak 4 stádiuma van.","shortLead":"Donald Trump arra alapozta a kijelentéseit, hogy a rák 9. stádiumáig eljutni nagyon sok időt vesz igénybe –...","id":"20250520_donald-trump-joe-biden-usa-prosztatarak-rak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a024e0ff-8d08-4ed7-b9d8-7e3c66bf6360.jpg","index":0,"item":"318bf234-a05b-4458-ba42-40cc19ecd643","keywords":null,"link":"/elet/20250520_donald-trump-joe-biden-usa-prosztatarak-rak","timestamp":"2025. május. 20. 05:45","title":"Trump arra utalt, hogy elhallgathatták Biden rákdiagnózisát a nyilvánosság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49c53-3b3f-45e4-adae-70213aef5ee3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Moszad titkos művelet során szállította Izraelbe az emlékeket.","shortLead":"A Moszad titkos művelet során szállította Izraelbe az emlékeket.","id":"20250519_izrael-sziria-eli-cohen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05d49c53-3b3f-45e4-adae-70213aef5ee3.jpg","index":0,"item":"fa3ec42e-62f3-454c-9158-25f8bf66d766","keywords":null,"link":"/elet/20250519_izrael-sziria-eli-cohen","timestamp":"2025. május. 19. 14:26","title":"Hatvan év után megtalálták a Szíriában kivégzett izraeli kém, Eli Cohen személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","shortLead":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","id":"20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d.jpg","index":0,"item":"0c8c2f95-f699-48e6-9f52-dbf295dfc6aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","timestamp":"2025. május. 20. 12:56","title":"Jámbor András licitre bocsátja a Polt Péter alkotmánybírói kinevezéséről szóló szavazólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","shortLead":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","id":"20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623.jpg","index":0,"item":"deff3546-bb98-469b-8adb-9df7be540d55","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","timestamp":"2025. május. 19. 10:42","title":"Hatékonyan tisztítja a Balaton vizét egy inváziós kagylófaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében. ","shortLead":"A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében. ","id":"20250518_Joe-Bident-agressziv-prosztatarak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"8b1adc53-1f42-40c0-931e-60db094656d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Joe-Bident-agressziv-prosztatarak-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 22:20","title":"Joe Bident agresszív rákbetegséggel diagnosztizálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e167fa-1966-4fa7-8e02-dac2c0ca5ddd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Chega a második legtöbb szavazatot kaphatta az előrehozott voksoláson.","shortLead":"A Chega a második legtöbb szavazatot kaphatta az előrehozott voksoláson.","id":"20250518_portugalia-valasztas-chega-luis-montenegro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70e167fa-1966-4fa7-8e02-dac2c0ca5ddd.jpg","index":0,"item":"bbe2297e-5e57-47eb-a4a8-5ab3ee9e2ee8","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_portugalia-valasztas-chega-luis-montenegro","timestamp":"2025. május. 18. 22:35","title":"Megerősödött a Fidesz szélsőjobboldali szövetségese a portugál parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok mobiltelefonjaira.","shortLead":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok...","id":"20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0.jpg","index":0,"item":"252d80c2-27e9-49a1-81f6-6cf219430c62","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","timestamp":"2025. május. 20. 12:29","title":"Mostantól a kormány már a lenémított telefonokra is küldhet értesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő egy „közepesnél szarabb színész”, és milyen volt ennek fényében együtt dolgozni vele. ","shortLead":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő...","id":"20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"dec9d7da-3d40-487a-8a8b-e57d4d957d33","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","timestamp":"2025. május. 19. 15:15","title":"Alföldi Róbert Cserhalmi Györgyről: Azért, mert ő azt gondolja rólam, hogy szar színész vagyok, én nem gondolom róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]