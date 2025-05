Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tristan Tate korábban nyíltan agitált a szélsőjobboldali jelölt, George Simion mellett a közösségi oldalán, ellenfele, Nicusor Dan győzelme után pedig arról posztolt, hogy „köszöni a szép emlékeket”.","shortLead":"Tristan Tate korábban nyíltan agitált a szélsőjobboldali jelölt, George Simion mellett a közösségi oldalán, ellenfele...","id":"20250519_Tristan-Tate-Romania-valasztas-George-Simion-Nicusor-Dan-gyozelem-Andrew-Tate-Tate-fiverek-koltozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"21b13753-4eda-4779-b0c1-2126040d0302","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Tristan-Tate-Romania-valasztas-George-Simion-Nicusor-Dan-gyozelem-Andrew-Tate-Tate-fiverek-koltozes","timestamp":"2025. május. 19. 12:47","title":"A román választási eredményben csalódott Tate fivérek elhagynák az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e12014-97e6-415a-80eb-957c0451ced7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Renault 4 Savane 4×4 Concept nem riad vissza egy kis terepjárástól.","shortLead":"A Renault 4 Savane 4×4 Concept nem riad vissza egy kis terepjárástól.","id":"20250519_meno-terepes-hangulatban-tamad-a-legujabb-retro-renault-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03e12014-97e6-415a-80eb-957c0451ced7.jpg","index":0,"item":"4061d301-e84c-47f4-b843-309096a43ec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_meno-terepes-hangulatban-tamad-a-legujabb-retro-renault-4","timestamp":"2025. május. 19. 07:59","title":"Menő terepes hangulatban támad a legújabb retró Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f5d3e-e41a-455a-a0e8-50b876253f85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megeshet, hogy a legutóbbi javítócsomag telepítése után igazából elromlott a Windows: a jó hír, hogy már be is futott az újabb javítás, amit megelőző jelleggel is érdemes lehet telepíteni.","shortLead":"Megeshet, hogy a legutóbbi javítócsomag telepítése után igazából elromlott a Windows: a jó hír, hogy már be is futott...","id":"20250520_microsoft-windows-10-bitlocker-helyreallitas-hiba-betoltes-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94f5d3e-e41a-455a-a0e8-50b876253f85.jpg","index":0,"item":"d2ab40b3-62e0-4951-acb1-d62b6ed694cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_microsoft-windows-10-bitlocker-helyreallitas-hiba-betoltes-frissites","timestamp":"2025. május. 20. 09:03","title":"Vészfrissítést kapott a Windows – telepítse, mielőtt önnél is beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b460ca43-34e9-43f9-906a-a2fcdd8c4408","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy olyan baktériumra találtak rá, ami a növényekhez hasonló módon fogyasztja a szén-dioxidot. Ez a jövőben a klímaváltozás elleni harcot is segítheti.","shortLead":"Amerikai kutatók egy olyan baktériumra találtak rá, ami a növényekhez hasonló módon fogyasztja a szén-dioxidot...","id":"20250519_bakterium-szen-dioxid-elnyelese-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b460ca43-34e9-43f9-906a-a2fcdd8c4408.jpg","index":0,"item":"68910a31-7349-427c-bdb7-ab4fa6f740db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_bakterium-szen-dioxid-elnyelese-klimavaltozas","timestamp":"2025. május. 19. 14:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami csak úgy falja a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df912a9-e038-41bb-b190-4292a924a57e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csak a villanyautózásban kezdenek elhúzni a világ többi részétől a kínaiak.","shortLead":"Nem csak a villanyautózásban kezdenek elhúzni a világ többi részétől a kínaiak.","id":"20250520_Budapest-London-egy-tankolassal-kinai-hibrid-Geely-Galaxy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5df912a9-e038-41bb-b190-4292a924a57e.jpg","index":0,"item":"4df20f0a-85f2-4166-8e57-861e46355d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_Budapest-London-egy-tankolassal-kinai-hibrid-Geely-Galaxy","timestamp":"2025. május. 20. 10:56","title":"Budapest–London-hatótávot ígér egy tankolással ez az új kínai szuperhibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem funkcionáló vírusirtóval veri át az operációs rendszert.","shortLead":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem...","id":"20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba.jpg","index":0,"item":"9e9cd63c-1ddc-415a-bd58-1ca3109d406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","timestamp":"2025. május. 19. 15:03","title":"A zsenialitása miatt veszélyes – ez az eszköz átveri a Windowst, hogy kikapcsoljon minden védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99f67c8-2278-4c24-b15a-79d2deb3b13f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Népszava számítása szerint majdnem 30 forinttal volt drágább az orosz gáz magyarországi átlagára, mint az uniós átlagár.","shortLead":"A Népszava számítása szerint majdnem 30 forinttal volt drágább az orosz gáz magyarországi átlagára, mint az uniós...","id":"20250519_orosz-gaz-marciusi-ara-Nepszava","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c99f67c8-2278-4c24-b15a-79d2deb3b13f.jpg","index":0,"item":"4221bcaf-fb61-4555-9320-fa6123b98d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_orosz-gaz-marciusi-ara-Nepszava","timestamp":"2025. május. 19. 08:02","title":"Hét uniós országnak is olcsóbban adta Oroszország a gázt márciusban, mint nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6707e96-c46b-4336-a564-60d1d54281a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal Scarlett Johansonnak kell megoldani, hogy az elszabadult őslények ne irtsanak ki mindenkit.","shortLead":"Ezúttal Scarlett Johansonnak kell megoldani, hogy az elszabadult őslények ne irtsanak ki mindenkit.","id":"20250520_jurassic-world-trailer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6707e96-c46b-4336-a564-60d1d54281a9.jpg","index":0,"item":"9b6e5286-31bf-4ce9-be60-bd57ea0883d1","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_jurassic-world-trailer","timestamp":"2025. május. 20. 14:51","title":"Újra gyilkolnak a dinoszauruszok: megjelent a Jurassic World látványos trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]