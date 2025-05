Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"62485c73-b3bc-4cd2-87bd-a842884aca45","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába látogatott.","shortLead":"Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába...","id":"20250519_kina-gronland-dania-teruleti-integritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62485c73-b3bc-4cd2-87bd-a842884aca45.jpg","index":0,"item":"db975c7e-b541-4841-9f17-f20fb720d8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_kina-gronland-dania-teruleti-integritas","timestamp":"2025. május. 19. 12:36","title":"Kína teljes mértékben tiszteletben tartja Dánia fennhatóságát Grönland felett, de…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731ba3d5-d76d-40a3-a1c4-379cc514cc3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már a tizedik alkalom a sorban, és ugyan helyszín most más volt, a gyaloglás nem maradt el.","shortLead":"Ez már a tizedik alkalom a sorban, és ugyan helyszín most más volt, a gyaloglás nem maradt el.","id":"20250520_Ezuttal-a-Fovam-teren-tuntet-Hadhazy-Akos---elo-kozvetites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/731ba3d5-d76d-40a3-a1c4-379cc514cc3c.jpg","index":0,"item":"b0da6a91-ce5e-4587-8f6a-c41846cca26b","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Ezuttal-a-Fovam-teren-tuntet-Hadhazy-Akos---elo-kozvetites","timestamp":"2025. május. 20. 17:55","title":"A Fővám téren tüntetett Hadházy Ákos, majd az emberekkel elindult a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz, ám végül a Margit hídig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3946d6a-88d7-450c-9477-eb96192973b1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A háta mögött történt teljesen értelmetlen manővernek lett az elszenvedője.","shortLead":"A háta mögött történt teljesen értelmetlen manővernek lett az elszenvedője.","id":"20250519_fedelzeti-kamraja-kepei-Soroksar-karambol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3946d6a-88d7-450c-9477-eb96192973b1.jpg","index":0,"item":"8ccd6f41-9e5e-46a6-b0f3-7fe5a0cf93ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_fedelzeti-kamraja-kepei-Soroksar-karambol-video","timestamp":"2025. május. 19. 14:07","title":"A videója alapján értette meg a vétlen autós is, mi történt vele Soroksárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b5d1db-4f69-4965-95eb-fc7dd6a0d5de","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Nagy baj lenne, ha Orbán Viktor nemcsak a félműveltsége és kulturális dilettantizmusa miatt nevezte volna el Harcosok klubjának netes trollhadseregét, hanem komolyan azt szeretné, hogy hasonlítson az ukrán felmenőkkel rendelkező, meleg Chuck Palahniuk kultregényének verekedőklubjára.","shortLead":"Nagy baj lenne, ha Orbán Viktor nemcsak a félműveltsége és kulturális dilettantizmusa miatt nevezte volna el Harcosok...","id":"20250519_orban-viktor-harcosok-klubja-chuck-palahniuk-regeny-david-fincher-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78b5d1db-4f69-4965-95eb-fc7dd6a0d5de.jpg","index":0,"item":"8dd36528-966e-4135-8e45-2b9c4be6b784","keywords":null,"link":"/360/20250519_orban-viktor-harcosok-klubja-chuck-palahniuk-regeny-david-fincher-film","timestamp":"2025. május. 19. 19:30","title":"Az igazi Harcosok klubjának tagjai a Teremtés Szennyező Melléktermékének nevezték magukat. Ezt várja Orbán is híveitől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae756c2-2dc8-410f-8151-9ef800178117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létrejött egy forródrót is, ahol az egyesületek jelezhetik, ha a rendőrség nem nyújtott megfelelő segítséget. ","shortLead":"Létrejött egy forródrót is, ahol az egyesületek jelezhetik, ha a rendőrség nem nyújtott megfelelő segítséget. ","id":"20250520_nok-elleni-eroszak-egyeztetes-patent-egyesulet-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ae756c2-2dc8-410f-8151-9ef800178117.jpg","index":0,"item":"6d50fdca-79be-4850-9e21-9032349551b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_nok-elleni-eroszak-egyeztetes-patent-egyesulet-rendorseg","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Többször egyeztettek a rendőrséggel a nőjogi szervezetek a japán édesanya tragikus halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd2feae-8c1d-4c99-9fbd-1f2a9ededa57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő arról beszélt, hogy az elmúlt napokban komoly mélységeket járt meg. Férje, Horváth János Antal színész-rendező szerint a törvény a független sajtó mellett a független színházra is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"A színésznő arról beszélt, hogy az elmúlt napokban komoly mélységeket járt meg. Férje, Horváth János Antal...","id":"20250519_Lovas-Rozi-Horvath-Janos-Antal-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-atlathatosagi-torveny-fuggetlen-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd2feae-8c1d-4c99-9fbd-1f2a9ededa57.jpg","index":0,"item":"26c9cfaa-e99f-49e1-957d-b3dd23154d18","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Lovas-Rozi-Horvath-Janos-Antal-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-atlathatosagi-torveny-fuggetlen-szinhaz","timestamp":"2025. május. 19. 13:37","title":"Lovas Rozi az üldözési törvényről: Egyre sötétebbnek látom ezt az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf9bcae-d20a-4ae0-849b-e3d884a5cb73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ülésekről kitiltott független képviselő a parlament ruhatárában szavazhatott.","shortLead":"Az ülésekről kitiltott független képviselő a parlament ruhatárában szavazhatott.","id":"20250520_Hadhazy-Akos-alkotmanybiro-Polt-Peter-szavazolap-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cf9bcae-d20a-4ae0-849b-e3d884a5cb73.jpg","index":0,"item":"eb08acaa-ed71-4df4-a122-0153da33f78e","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Hadhazy-Akos-alkotmanybiro-Polt-Peter-szavazolap-parlament","timestamp":"2025. május. 20. 10:05","title":"„Lónak a f*szát” – írta Hadházy Ákos az alkotmánybíró-választás szavazólapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893365ba-c0c4-4de5-b432-dbf1e5dbaa3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy antiszemitizmus ellen harcoló szervezet petíciót is indított a focistából lett műsorvezető kirúgását követelve.","shortLead":"Egy antiszemitizmus ellen harcoló szervezet petíciót is indított a focistából lett műsorvezető kirúgását követelve.","id":"20250519_bbc-gary-lineker-antiszemitizmus-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/893365ba-c0c4-4de5-b432-dbf1e5dbaa3f.jpg","index":0,"item":"0b38955c-7f98-4566-a158-142713c5fd01","keywords":null,"link":"/elet/20250519_bbc-gary-lineker-antiszemitizmus-tavozas","timestamp":"2025. május. 19. 14:08","title":"Antiszemita posztja miatt távozik a BBC-től Gary Lineker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]