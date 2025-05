Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tristan Tate korábban nyíltan agitált a szélsőjobboldali jelölt, George Simion mellett a közösségi oldalán, ellenfele, Nicusor Dan győzelme után pedig arról posztolt, hogy „köszöni a szép emlékeket”.","shortLead":"Tristan Tate korábban nyíltan agitált a szélsőjobboldali jelölt, George Simion mellett a közösségi oldalán, ellenfele...","id":"20250519_Tristan-Tate-Romania-valasztas-George-Simion-Nicusor-Dan-gyozelem-Andrew-Tate-Tate-fiverek-koltozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"21b13753-4eda-4779-b0c1-2126040d0302","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Tristan-Tate-Romania-valasztas-George-Simion-Nicusor-Dan-gyozelem-Andrew-Tate-Tate-fiverek-koltozes","timestamp":"2025. május. 19. 12:47","title":"A román választási eredményben csalódott Tate fivérek elhagynák az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót választott. Polt Péter lemondott legfőbb ügyész és Hende Csaba volt honvédelmi miniszter került be a testületbe, ahonnan még így is hiányzik egy tag. A kitiltott Hadházy Ákos a ruhatárban szavazhatott, és meghekkelte a voksolást.","shortLead":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót...","id":"20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650.jpg","index":0,"item":"836a7c66-d512-49cd-b90b-1b6bb9c1f9da","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 09:42","title":"Papírforma a szavazáson: alkotmánybíró lett a félrenéző exfőügyész Polt és a bukott miniszter Hende","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg azt kéri a lakosoktól, hogy nyugati irányban hagyják el a várost.","shortLead":"Az izraeli hadsereg azt kéri a lakosoktól, hogy nyugati irányban hagyják el a várost.","id":"20250519_idf-gaza-han-junisz-kiurites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788.jpg","index":0,"item":"22707ba6-a9bc-459b-b614-e6918d67aea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_idf-gaza-han-junisz-kiurites","timestamp":"2025. május. 19. 17:26","title":"Az IDF felszólította a gázai Hán Júnisz civil lakosságát, hogy ürítsék ki a települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379ed28d-2694-4c08-b913-796bf00ed74f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"92 százalékban Nicusor Dant támogatták az itt élő vagy itt tartózkodó román állampolgárok.","shortLead":"92 százalékban Nicusor Dant támogatták az itt élő vagy itt tartózkodó román állampolgárok.","id":"20250519_romania-elnokvalasztas-magyarorszag-nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379ed28d-2694-4c08-b913-796bf00ed74f.jpg","index":0,"item":"992b6cb2-41fd-4cf9-bfd0-4c2505ade2bd","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_romania-elnokvalasztas-magyarorszag-nicusor-dan","timestamp":"2025. május. 19. 12:13","title":"Hiába állt ki Orbán a szélsőjobboldali román jelölt mellett, Magyarországról alig szavazott rá valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","shortLead":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","id":"20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2.jpg","index":0,"item":"62a0bac7-2e19-4884-8b4c-2b3ef0a23eca","keywords":null,"link":"/elet/20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","timestamp":"2025. május. 20. 15:17","title":"Drogcsempész macskát csíptek fülön egy Costa Rica-i börtönnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e222362-399d-49c4-9cf9-aa6b92635cc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A digitális felnőttkor bevezetésével védenék az egyre inkább a képernyők előtt élő és szenvedő kiskorúakat egy új uniós törvényjavaslat beterjesztői. A tagállamok miniszterei júniusban tárgyalhatnak arról, hogy az EU bizonyos funkciók letiltásával, kötelező életkor-azonosítás és szülői ellenőrzés előírásával álljon bele a digitális gyermekvédelembe.","shortLead":"A digitális felnőttkor bevezetésével védenék az egyre inkább a képernyők előtt élő és szenvedő kiskorúakat egy új uniós...","id":"20250520_Unios-szinten-korlatoznak-a-16-even-aluliak-kozossegi-media-hasznalatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e222362-399d-49c4-9cf9-aa6b92635cc0.jpg","index":0,"item":"205b7f8f-3fba-42a9-bb56-fe6630553031","keywords":null,"link":"/elet/20250520_Unios-szinten-korlatoznak-a-16-even-aluliak-kozossegi-media-hasznalatat","timestamp":"2025. május. 20. 14:43","title":"Uniós szinten korlátoznák a 16 éven aluliak közösségimédia-használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a024e0ff-8d08-4ed7-b9d8-7e3c66bf6360","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Donald Trump arra alapozta a kijelentéseit, hogy a rák 9. stádiumáig eljutni nagyon sok időt vesz igénybe – a rákbetegségek diagnózisának azonban csak 4 stádiuma van.","shortLead":"Donald Trump arra alapozta a kijelentéseit, hogy a rák 9. stádiumáig eljutni nagyon sok időt vesz igénybe –...","id":"20250520_donald-trump-joe-biden-usa-prosztatarak-rak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a024e0ff-8d08-4ed7-b9d8-7e3c66bf6360.jpg","index":0,"item":"318bf234-a05b-4458-ba42-40cc19ecd643","keywords":null,"link":"/elet/20250520_donald-trump-joe-biden-usa-prosztatarak-rak","timestamp":"2025. május. 20. 05:45","title":"Trump arra utalt, hogy elhallgathatták Biden rákdiagnózisát a nyilvánosság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő egy „közepesnél szarabb színész”, és milyen volt ennek fényében együtt dolgozni vele. ","shortLead":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő...","id":"20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"dec9d7da-3d40-487a-8a8b-e57d4d957d33","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","timestamp":"2025. május. 19. 15:15","title":"Alföldi Róbert Cserhalmi Györgyről: Azért, mert ő azt gondolja rólam, hogy szar színész vagyok, én nem gondolom róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]