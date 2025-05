Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","shortLead":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","id":"20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a.jpg","index":0,"item":"5016817b-829b-427b-bc8d-3f8247d13a06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","timestamp":"2025. május. 23. 10:30","title":"Még olcsóbb lesz a gázolaj, mint a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4288c31c-3c53-4bbf-b2a8-8ad0fe3476b8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg 4-es szintű önvezetésre képes, ami azt jelenti, hogy felügyelő sofőr sem kötelező bele.","shortLead":"Elvileg 4-es szintű önvezetésre képes, ami azt jelenti, hogy felügyelő sofőr sem kötelező bele.","id":"20250523_Kolozsvaron-mar-jarkal-egy-onvezeto-busz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4288c31c-3c53-4bbf-b2a8-8ad0fe3476b8.jpg","index":0,"item":"fe858603-03b4-43fc-b987-c5fd107764fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Kolozsvaron-mar-jarkal-egy-onvezeto-busz","timestamp":"2025. május. 23. 17:53","title":"Kolozsváron már járkált egy önvezető busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec5060-2f5c-499c-b84f-59469bb80bee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt igazságügyi miniszter inkább asztalosnak tanul, és már újságot sem olvas. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter inkább asztalosnak tanul, és már újságot sem olvas. ","id":"20250522_Varga-Judit-nem-koveti-a-kozeleti-esemenyeket-ezert-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol-sem-mond-velemenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36ec5060-2f5c-499c-b84f-59469bb80bee.jpg","index":0,"item":"a9e21657-8336-44bc-b530-a228c02d5d65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Varga-Judit-nem-koveti-a-kozeleti-esemenyeket-ezert-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol-sem-mond-velemenyt","timestamp":"2025. május. 22. 12:29","title":"Varga Judit nem követi a közéleti eseményeket, ezért az ellehetetlenítési törvényről sem mond véleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b66840-d7fd-4382-9793-fcf22ae7bd5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátor a minap végignézte, ahogy félresikerült az ünnepélyes vízre bocsátás.","shortLead":"Az észak-koreai diktátor a minap végignézte, ahogy félresikerült az ünnepélyes vízre bocsátás.","id":"20250523_Muholdfelvetelen-Kim-Dzsongun-felborult-hadihajoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31b66840-d7fd-4382-9793-fcf22ae7bd5e.jpg","index":0,"item":"c15b60be-5ff9-412c-820f-d11987b8ae55","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Muholdfelvetelen-Kim-Dzsongun-felborult-hadihajoja","timestamp":"2025. május. 23. 18:06","title":"Műholdfelvételen Kim Dzsongun felborult hadihajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52bc790-e570-4b1b-945b-100ee82bd3b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A névadásban az utónévbizottság helyett az állatkert Facebook-követői segítettek. ","shortLead":"A névadásban az utónévbizottság helyett az állatkert Facebook-követői segítettek. ","id":"20250522_Nevet-kaptak-a-jegesmedvebocsok-a-Nyiregyhazi-Allatparkban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f52bc790-e570-4b1b-945b-100ee82bd3b5.jpg","index":0,"item":"f8b59750-a42c-4678-9dbf-2cf1ec367596","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Nevet-kaptak-a-jegesmedvebocsok-a-Nyiregyhazi-Allatparkban","timestamp":"2025. május. 22. 14:28","title":"Filmszereplőkről kapott nevet a Nyíregyházi Állatpark két jegesmedvebocsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f33fd-7be3-4d9a-b8ce-f590f13b21a0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Trump által okozott felfordulás jó esélyt ad Putyinnak, hogy odavágjon, és Európa az USA nélkül védtelen – írja kommentárjában Edward Lucas, a brit lap külpolitikai szerkesztője.","shortLead":"A Trump által okozott felfordulás jó esélyt ad Putyinnak, hogy odavágjon, és Európa az USA nélkül védtelen – írja...","id":"20250522_The-Times-velemeny-Oroszorszag-Europa-NATO","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c23f33fd-7be3-4d9a-b8ce-f590f13b21a0.jpg","index":0,"item":"4fad3034-1c11-456d-bd0b-f38bfa207239","keywords":null,"link":"/360/20250522_The-Times-velemeny-Oroszorszag-Europa-NATO","timestamp":"2025. május. 22. 11:45","title":"The Times-kommentár: Egy orosz támadás a NATO ellen most sokkal valószínűbb, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás hamarosan hatályba is léphet.","shortLead":"A megállapodás hamarosan hatályba is léphet.","id":"20250523_orosz-ukran-haboru-donald-trump-fogolycsere-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137.jpg","index":0,"item":"34f0d002-6515-439e-9125-81e8f8ed68ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_orosz-ukran-haboru-donald-trump-fogolycsere-megallapodas","timestamp":"2025. május. 23. 13:22","title":"Trump szerint nagyszabású fogolycseréről született megállapodás az oroszok és az ukránok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ec80e-9d6b-4b61-9506-de1e6bb116ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belbiztonsági miniszter azzal indokolta a döntést, hogy az egyetem nem tartotta be a szabályokat.","shortLead":"A belbiztonsági miniszter azzal indokolta a döntést, hogy az egyetem nem tartotta be a szabályokat.","id":"20250522_harvard-nemzetkozi-diak-egyetem-trump-kormanyzat-kristi-noem-belbiztonsag-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8ec80e-9d6b-4b61-9506-de1e6bb116ce.jpg","index":0,"item":"98f66962-f847-4c1e-89ba-b3f3d7bc4092","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_harvard-nemzetkozi-diak-egyetem-trump-kormanyzat-kristi-noem-belbiztonsag-usa","timestamp":"2025. május. 22. 21:12","title":"Trump kormánya úgy döntött, hogy a Harvard mostantól nem vehet fel külföldi diákokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]