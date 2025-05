Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fada728c-7c84-409f-9dc6-53dcadf1fe21","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A polgármester szerint az elképzelhetetlen történt meg velük.","shortLead":"A polgármester szerint az elképzelhetetlen történt meg velük.","id":"20250529_gleccser-svajc-blatten-leszakadt-olvado-gleccser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fada728c-7c84-409f-9dc6-53dcadf1fe21.jpg","index":0,"item":"b48fbf65-5e1d-475a-a5ff-15a9dd496825","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_gleccser-svajc-blatten-leszakadt-olvado-gleccser","timestamp":"2025. május. 29. 07:06","title":"Gleccser szakadt egy alpesi falura Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ki akar vonulni az ukrajnai válságban önként vállalt közvetítői szerepéből. Moszkva viszont kitart: Vlagyimir Putyin időt húz, a főhéja, Dmitrij Medvegyev továbbra is atomháborúval fenyeget, miközben az orosz hadsereg egy nyári offenzívára készül.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ki akar vonulni az ukrajnai válságban önként vállalt...","id":"20250529_Kozel-az-igazsag-pillanata-azaz-ki-hatral-meg-az-orosz-amerikai-Ukrajna-turelemjatekban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c.jpg","index":0,"item":"36d08b87-5dd2-4ae0-95ae-893555447e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Kozel-az-igazsag-pillanata-azaz-ki-hatral-meg-az-orosz-amerikai-Ukrajna-turelemjatekban","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"Közel az igazság pillanata – ki hátrál meg az orosz-amerikai türelemjátékban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb1554a-9587-49b4-b616-2a72d20d92bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt a harmincadára esett vissza a Pió-21 Kft. nyeresége.","shortLead":"Egy év alatt a harmincadára esett vissza a Pió-21 Kft. nyeresége.","id":"20250530_schmidt-ungar-pio21-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb1554a-9587-49b4-b616-2a72d20d92bd.jpg","index":0,"item":"94b3ba42-3cae-4370-80dd-54db474911ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_schmidt-ungar-pio21-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 11:12","title":"Ebben az évtizedben először lett egymilliárdnál kisebb Schmidt Mária és az Ungár testvérek egyik családi cégének profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510206cf-c139-4ddf-8d61-20e4000cd318","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A zürichi műegyetem mérnökei egy speciális rendszert építettek a már meglévő ANYmal nevű robotnak, ami így képes pontosan visszaadni a neki ütött tollaslabdát.","shortLead":"A zürichi műegyetem mérnökei egy speciális rendszert építettek a már meglévő ANYmal nevű robotnak, ami így képes...","id":"20250530_tollaslabda-robot-anymal-d","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/510206cf-c139-4ddf-8d61-20e4000cd318.jpg","index":0,"item":"cbfea473-6dfd-40f6-88c8-df179a3c9d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_tollaslabda-robot-anymal-d","timestamp":"2025. május. 30. 14:03","title":"Látott már tollaslabdázó robotot? Mutatunk egyet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a2456c-6515-430b-a2eb-c45596d482d8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az árbevétel 7 százalékkal, a dolgozói létszám 5 százalékkal csökkent.","shortLead":"Az árbevétel 7 százalékkal, a dolgozói létszám 5 százalékkal csökkent.","id":"20250529_Enyhen-csokkent-a-Bosch-magyarorszagi-forgalma-kozel-ezer-munkavallaloval-lettek-kevesebben-egy-ev-alatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a2456c-6515-430b-a2eb-c45596d482d8.jpg","index":0,"item":"ea34a57b-0421-40cf-ada1-d6146a15e197","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Enyhen-csokkent-a-Bosch-magyarorszagi-forgalma-kozel-ezer-munkavallaloval-lettek-kevesebben-egy-ev-alatt","timestamp":"2025. május. 29. 13:10","title":"A Bosch magyarországi cégeinél ezer dolgozóval lettek kevesebben egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 év alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","shortLead":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 év alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","id":"20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd.jpg","index":0,"item":"a54ceb47-c755-4914-a24f-25b01bf52e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","timestamp":"2025. május. 29. 10:59","title":"Több mint 16 ezer gyermekekről készült pornófelvételt találtak egy balatonfüredi férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ec449-614e-4756-a670-0a8ed05b8375","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy húszezer évesek lehetnek az első bálnacsontból készített eszközök – állapította meg egy kutatócsoport, mely 83 csontszerű tárgyat vizsgált a megállapításokhoz.","shortLead":"Mintegy húszezer évesek lehetnek az első bálnacsontból készített eszközök – állapította meg egy kutatócsoport, mely 83...","id":"20250529_balnacsontbol-keszult-eszkozok-osemberek-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88ec449-614e-4756-a670-0a8ed05b8375.jpg","index":0,"item":"7f1cea99-45f7-4487-9f38-01e09da663bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_balnacsontbol-keszult-eszkozok-osemberek-kutatas","timestamp":"2025. május. 29. 12:03","title":"Már 20 000 éve is készítettek bálnacsont-eszközöket az ősemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7645d03f-4578-487f-ab51-bc3dafe2e9ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk? Miért bukik el annyi diéta vagy életmódváltás? És egyáltalán, hol van innen a kiút? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk...","id":"20250529_Kosz-jol-Etelfuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7645d03f-4578-487f-ab51-bc3dafe2e9ad.jpg","index":0,"item":"94405be7-8bec-4b7c-9d4f-a9b4c94458ea","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Kosz-jol-Etelfuggoseg","timestamp":"2025. május. 29. 19:32","title":"Kösz, jól: Ételfüggő vagyok, ha alig várom, hogy este befaljak egy zacskó chipset?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]