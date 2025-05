Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f45139c-b5da-4ce8-aab0-dec39518c39e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Időkapszulát helyezetek el a Városliget mértani közepén. Felnyitási dátuma: 3025.","shortLead":"Időkapszulát helyezetek el a Városliget mértani közepén. Felnyitási dátuma: 3025.","id":"20250530_Ezer-ev-mulva-tudhatjak-meg-az-utodaink-mit-gondolunk-ma-az-o-vilagukrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f45139c-b5da-4ce8-aab0-dec39518c39e.jpg","index":0,"item":"f844c4a2-49c0-4dbc-bd2c-3f7b0083f69b","keywords":null,"link":"/kultura/20250530_Ezer-ev-mulva-tudhatjak-meg-az-utodaink-mit-gondolunk-ma-az-o-vilagukrol","timestamp":"2025. május. 30. 15:12","title":"Ezer év múlva tudhatják meg az utódaink, mit gondolunk ma az ő világukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6032879-aca4-4399-8042-bd6d1a6af62b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Lehet ezt populizmusnak nevezni, közelebb is van hozzá, de színesebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá vált a politika – véli az amerikai elnök világpolitikára gyakorolt hatásáról Ugrósdy Márton, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, akit arról is kérdeztünk, hogyan fog megtérülni, hogy a magyar külpolitika mindent Trumpra tett fel, és okozhat-e konfliktust a magyar–kínai kapcsolat.","shortLead":"Lehet ezt populizmusnak nevezni, közelebb is van hozzá, de színesebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá vált a politika – véli...","id":"20250529_ugrosdy-marton-helyettes-allamtitkar-interju-trump-putyin-haboru-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6032879-aca4-4399-8042-bd6d1a6af62b.jpg","index":0,"item":"b8448fe8-3c22-4ae4-bfd5-9b78f483a8c7","keywords":null,"link":"/360/20250529_ugrosdy-marton-helyettes-allamtitkar-interju-trump-putyin-haboru-populizmus","timestamp":"2025. május. 29. 14:24","title":"„Az oroszoknak nem sürgős a háború befejezése” – interjú Ugrósdy Márton helyettes államtitkárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","shortLead":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","id":"20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120.jpg","index":0,"item":"c4b0d3fb-f1d2-4f6b-9a5a-03a8a9db6912","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","timestamp":"2025. május. 29. 07:53","title":"Euróban kapja fizetését egy állami cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tesla-vezér egy nappal azután tette meg a bejelentését, hogy kritizálta Donald Trump költségvetési törvényjavaslatát.","shortLead":"A Tesla-vezér egy nappal azután tette meg a bejelentését, hogy kritizálta Donald Trump költségvetési törvényjavaslatát.","id":"20250529_elon-musk-tavozas-amerikai-kormanyzat-doge-donald-trump-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"d8d55ba6-31aa-4941-b1ec-c87b896d8726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_elon-musk-tavozas-amerikai-kormanyzat-doge-donald-trump-koltsegvetes","timestamp":"2025. május. 29. 05:51","title":"Távozik Elon Musk a DOGE éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","shortLead":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","id":"20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178.jpg","index":0,"item":"10698a80-c426-452c-b518-fe0f0caeee35","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","timestamp":"2025. május. 29. 09:56","title":"Marsi Anikó az édesapja öngyilkosságáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10d8402-cc11-4eb8-952e-ea546568df54","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb közvetítők szerint annyit buknak a streameken, hogy lassan nem tudják a legdrágább közvetítési jogokat kifizetni.","shortLead":"A legnagyobb közvetítők szerint annyit buknak a streameken, hogy lassan nem tudják a legdrágább közvetítési jogokat...","id":"20250530_illegalis-streamek-sportmusorok-meccsek-ipari-nagysagrendu-csalas-Sky-DAZN","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10d8402-cc11-4eb8-952e-ea546568df54.jpg","index":0,"item":"58a6fa4a-b8f9-475b-90eb-512dff593a5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_illegalis-streamek-sportmusorok-meccsek-ipari-nagysagrendu-csalas-Sky-DAZN","timestamp":"2025. május. 30. 14:42","title":"„Ipari nagyságrendűre” dagadt az illegális sportstreamelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c03aa7-61bf-4155-b59a-8784013571bd","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Minden klímakárosító tevékenységhez kapcsolódó termék hirdetését betiltanának. ","shortLead":"Minden klímakárosító tevékenységhez kapcsolódó termék hirdetését betiltanának. ","id":"20250530_Tilos-uzemanyagokat-repulojegyeket-reklamozni-holland-varos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c03aa7-61bf-4155-b59a-8784013571bd.jpg","index":0,"item":"c21280ce-a469-43dc-a8c7-d413f98e565c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Tilos-uzemanyagokat-repulojegyeket-reklamozni-holland-varos","timestamp":"2025. május. 30. 07:17","title":"Tilos üzemanyagokat, repülőjegyeket reklámozni egyre több holland városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és fogyasztási szokásaink, viszont eddig kevés szó esett a digitális karbonlábnyomról. Pedig – mint Huszics György a Carbon.crane társalapítója és ügyvezetője, a zCast új adásának vendége mondja – hiába nincs mobilunknak kipufogója vagy kéménye, mégis kapcsolódik hozzá kibocsátás. De vajon mennyi?","shortLead":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és...","id":"20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900.jpg","index":0,"item":"d044f632-67e9-43be-8b25-c767c38b6d33","keywords":null,"link":"/zhvg/20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","timestamp":"2025. május. 28. 16:41","title":"zCast: Tudja, mennyivel nő károsgáz-kibocsátása, ha rákattint erre a cikkre? – itt a kellemetlen igazság a digitális karbonlábnyomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]