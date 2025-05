Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michelin-csillagos magyar séf irányítja a hamarosan hazánkban koncertező sztár étkeztetését.","shortLead":"Michelin-csillagos magyar séf irányítja a hamarosan hazánkban koncertező sztár étkeztetését.","id":"20250530_Esztergomi-etterem-fog-fozni-Jennifer-Lopezre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63.jpg","index":0,"item":"a2b30c30-523b-4036-9ac2-e51b2c2455da","keywords":null,"link":"/elet/20250530_Esztergomi-etterem-fog-fozni-Jennifer-Lopezre","timestamp":"2025. május. 30. 08:20","title":"Esztergomi étterem fog főzni Jennifer Lopezre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4cd205-2ec1-4a07-ab40-c28d9a4d8d11","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A profitja mégis csökkent, nyilván nem függetlenül attól, hogy messze az infláció feletti mértékben emelte meg saját fizetését az énekes.","shortLead":"A profitja mégis csökkent, nyilván nem függetlenül attól, hogy messze az infláció feletti mértékben emelte meg saját...","id":"20250528_molnar-ferenc-caramel-megasztar-fonix-art-produkcio-kft-mikrovallalkozas-kkv-ceges-beszamolo-bevetel-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f4cd205-2ec1-4a07-ab40-c28d9a4d8d11.jpg","index":0,"item":"e8e91ae0-d90c-4528-88af-77148152d5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_molnar-ferenc-caramel-megasztar-fonix-art-produkcio-kft-mikrovallalkozas-kkv-ceges-beszamolo-bevetel-profit","timestamp":"2025. május. 28. 16:10","title":"Harmadával többet zsákolt be az „oxfordi f*szfejezés” miatt pellengérre állított exmegasztáros Caramel cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a","c_author":"Seres Szilvia ","category":"360","description":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra lelhetünk. A feldolgozott adatok révén hálózatok, összefüggések mutathatnak rá a valóság rejtett folyamataira. Azt, hogy fontos-e a művészek, a művészeti intézmények számára az adat, az adatvezéreltség és a hálózatkutatás, jól mutatja, hogy a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé idei „arculatát” egy adatvezérelt kutatás és annak online platformja adja, amelyet Barabási Albert-László és csapata készített el. Ez a Giardini Központi Pavilonjának homlokzatát helyettesíti, az ugyanis felújítása miatt zárva tart.","shortLead":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra...","id":"20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a.jpg","index":0,"item":"e3524d07-caff-44b0-bce5-a26ba301b892","keywords":null,"link":"/360/20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","timestamp":"2025. május. 28. 14:30","title":"Adatművészek Velencében, „Covid-apostolok” Budapesten – interjú Barabási Albert-László hálózatkutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kezdi úgy gondolni, hogy Putyin nem is akar igazán békét, és kifejtette, hogy ez nem tetszik neki, mire a Kreml diszkréten kilátásba helyezte a harmadik világháborút. Közben Oroszország 50 ezer fős erőt vont össze a határ mentén az ukrán vádak szerint, és éjjel masszív dróntámadást indítottak egymás ellen a felek. Zelenszkij szerint Moszkva miatt nem haladnak a tárgyalások, ezért háromoldalú egyeztetést javasol.","shortLead":"Az amerikai elnök kezdi úgy gondolni, hogy Putyin nem is akar igazán békét, és kifejtette, hogy ez nem tetszik neki...","id":"20250528_Trump-beiktatasa-ota-nem-latott-csucspontra-jutott-az-ukrajnai-haboru-es-az-eszkalacio-veszelye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"5d7a5e90-7bec-4323-acc7-c9f0e3939b54","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_Trump-beiktatasa-ota-nem-latott-csucspontra-jutott-az-ukrajnai-haboru-es-az-eszkalacio-veszelye","timestamp":"2025. május. 28. 12:43","title":"Trump beiktatása óta nem látott csúcspontra jutott az ukrajnai háború és az eszkaláció veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","shortLead":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","id":"20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51.jpg","index":0,"item":"de2092eb-1475-4217-b227-1a3a40e88760","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","timestamp":"2025. május. 28. 14:24","title":"Csavarhúzóval indította a traktort egy zalai férfi, rombolás és kórház lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is új lesz. Nem érdemes tehát az iOS 19-re várni.","shortLead":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is...","id":"20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"e5d3b480-7bf9-49c1-a1f8-d14e6276f0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","timestamp":"2025. május. 29. 10:03","title":"Teljes átalakulás jöhet az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4e5252-3949-4296-9394-6b427ab55016","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem egy ilyet látni. ","shortLead":"Nem egy ilyet látni. ","id":"20250530_Visszapillanton-logo-arcmaszk-miatt-nem-latta-a-biciklist","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f4e5252-3949-4296-9394-6b427ab55016.jpg","index":0,"item":"ae10862f-a970-4d8a-aba3-3fd7bae1b7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Visszapillanton-logo-arcmaszk-miatt-nem-latta-a-biciklist","timestamp":"2025. május. 30. 07:38","title":"Visszapillantón lógó arcmaszk miatt nem látta a biciklist a sofőr, baleset lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","shortLead":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","id":"20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5.jpg","index":0,"item":"e71d001e-e8a1-44bc-8d47-b6212c9f0464","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","timestamp":"2025. május. 29. 13:38","title":"Hailey Bieber közel egymilliárd dollárért adta el három éve alapított make-up márkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]