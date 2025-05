Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is új lesz. Nem érdemes tehát az iOS 19-re várni.","shortLead":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is...","id":"20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"e5d3b480-7bf9-49c1-a1f8-d14e6276f0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","timestamp":"2025. május. 29. 10:03","title":"Teljes átalakulás jöhet az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság megsértése miatt. Már 20 tagállam követeli, hogy a Bizottság szabjon ki büntetést Magyarországra, amiért gyakorlatilag betiltotta a Pride-ot. Orbánt azzal vádolják, hogy saját politikai túlélése érdekében használja fel a magyar-ukrán kémügyet. Ursula von der Leyen érdemtelenül kapja meg az Európa egységének elősegítéséért járó Nagy Károly-díjat.Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság...","id":"20250529_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2312ff0b-4df7-4bb0-94d6-8805ed22d99f","keywords":null,"link":"/360/20250529_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 29. 11:12","title":"NZZ: Telik a pohár, de még nem csordult ki – nincs meg a kellő többség a „nukleáris opció” bevetése mellett Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4736a76b-f765-45f6-bfc8-98d8149bf7ec","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zaur Gurcijev a rakétatámadásokat irányította a 2022-es hadműveletben.","shortLead":"Zaur Gurcijev a rakétatámadásokat irányította a 2022-es hadműveletben.","id":"20250529_oroszorszag-ukrajnai-haboru-mariupol-sztavropol-utcai-robbanas-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4736a76b-f765-45f6-bfc8-98d8149bf7ec.jpg","index":0,"item":"5a660c82-bedb-4681-8f95-aa800f0dc74d","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_oroszorszag-ukrajnai-haboru-mariupol-sztavropol-utcai-robbanas-merenylet","timestamp":"2025. május. 29. 11:02","title":"Az otthona előtt robbantották fel Mariupol ostromának egyik orosz vezetőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A programot a kerület alpolgármestere a saját béréből finanszírozza.","shortLead":"A programot a kerület alpolgármestere a saját béréből finanszírozza.","id":"20250529_jozsefvaros-erettsegi-tamogatas-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"388be457-0363-4cdd-9d9c-af9574ea57a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_jozsefvaros-erettsegi-tamogatas-program","timestamp":"2025. május. 29. 21:46","title":"Nehéz helyzetben lévő fiatalok érettségihez jutását támogatják a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A törökországi tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.","shortLead":"A törökországi tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.","id":"20250529_orosz-ukran-haboru-targyalas-isztambul-feltetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d.jpg","index":0,"item":"b0a01ad7-a488-48da-8a28-8b26a3f68821","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_orosz-ukran-haboru-targyalas-isztambul-feltetel","timestamp":"2025. május. 29. 08:47","title":"Kijev kész részt venni a hétfői tárgyalásokon az oroszokkal, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyre több pénzt szerzett a külföldi eladásaiból a vállalat.","shortLead":"Egyre több pénzt szerzett a külföldi eladásaiból a vállalat.","id":"20250530_2rule-magyar-sportmarka-profit-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45.jpg","index":0,"item":"2844af99-8915-4b96-b29c-092cd0c366ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_2rule-magyar-sportmarka-profit-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 16:46","title":"Története során először fizetett osztalékot a 2Rule gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793e86d-29ad-43f4-b025-d99f007453ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egyházi vezető szerint elfogadhatatlan az „átláthatóságinak” nevezett törvény tervezete.","shortLead":"Az egyházi vezető szerint elfogadhatatlan az „átláthatóságinak” nevezett törvény tervezete.","id":"20250529_ivanyi-gabor-metegyhaz-atlathatosagi-torveny-szolasszabadsag-kormanyparti-torvenyhozok-nyilt-level","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8793e86d-29ad-43f4-b025-d99f007453ab.jpg","index":0,"item":"08609357-76a3-4121-9d86-3f44b87a70a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_ivanyi-gabor-metegyhaz-atlathatosagi-torveny-szolasszabadsag-kormanyparti-torvenyhozok-nyilt-level","timestamp":"2025. május. 29. 11:57","title":"Iványi a kormánypárti képviselőknek üzent: „Önök Istent játszanak, ha a szólásszabadságot betiltani próbálják”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eb2eb5-4cfe-4757-b89f-121fdc54c216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A misét a 