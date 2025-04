Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő turistákkal is szóba elegyedett.","shortLead":"A katolikus egyházfő turistákkal is szóba elegyedett.","id":"20250411_ferenc-papa-civi-villamlatogatas-szent-peter-bazilika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"b0c7f6ed-fae5-47dc-b8d9-a7a6b4a6372c","keywords":null,"link":"/elet/20250411_ferenc-papa-civi-villamlatogatas-szent-peter-bazilika","timestamp":"2025. április. 11. 16:38","title":"Ferenc pápa civilben tett villámlátogatást a Szent Péter-bazilikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fb9361-ab46-4585-b73d-7a5a2e2c21bf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tavaly debütált Lancia Ypsilon máris átesett egy kisebb ráncfelvarráson.","shortLead":"A tavaly debütált Lancia Ypsilon máris átesett egy kisebb ráncfelvarráson.","id":"20250410_tobbnek-tuno-loero-es-nagyobb-hatotav-itt-a-legfrissebb-lancia-ypsilon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08fb9361-ab46-4585-b73d-7a5a2e2c21bf.jpg","index":0,"item":"0c3dd93d-b0a6-4c8e-ba0e-cc7e6e9b38d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_tobbnek-tuno-loero-es-nagyobb-hatotav-itt-a-legfrissebb-lancia-ypsilon","timestamp":"2025. április. 10. 08:41","title":"Többnek tűnő lóerő és nagyobb hatótáv: itt a legfrissebb Lancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumptól elfordultak hívei a Wall Streeten, mert elúsztak az ő befektetéseik is, és a republikánus politikusok közt is nő az elégedetlenség. Az amerikai elnök a recesszió felé tolja a világot, de még meg lehet állítani. Trump meghajlik a piacok ereje előtt, de a Kínával megvívandó kereskedelmi háború nagy károkkal fenyeget. Nem ártana, ha lenne valami stratégiája, ha tényleg jobb belátásra akarja rábírni Kínát. Németországnak végre lesz új kormánya, de kénytelen azonnal válságüzemmódba kapcsolni. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Trumptól elfordultak hívei a Wall Streeten, mert elúsztak az ő befektetéseik is, és a republikánus politikusok közt is...","id":"20250411_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"30fede69-681e-4176-91d1-e5db8769f985","keywords":null,"link":"/360/20250411_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 11. 10:30","title":"Neue Zürcher Zeitung-kommentár: Trump úgy játszik a világgazdasággal, mint Chaplin a földgömbbel A diktátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja Vigvári Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének vezetője, aki szerint az a globalizáció, amit ismerünk, bármikor megfordulhat.","shortLead":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja...","id":"20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69.jpg","index":0,"item":"2f623abc-4ecf-4cd5-bf62-93b53df69d18","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 10. 06:30","title":"„A háborútól kezdve a szép lassan átalakuló világgazdaságig bármi lehet Trump vámháborújából”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség a saját megtakarításából fizeti az összeget.","shortLead":"Az ügyészség a saját megtakarításából fizeti az összeget.","id":"20250411_ugyesz-biro-berkompenzacio-husvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69.jpg","index":0,"item":"5b626c99-dd76-4759-bc4b-1dfa57e7f602","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_ugyesz-biro-berkompenzacio-husvet","timestamp":"2025. április. 11. 17:21","title":"Az ügyészek 800 ezer forintot kaptak bérkompenzációra, a bírók ennek a tizedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eddaf19-4bbb-46c3-808e-4948bf089904","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Heindl Péter azt írta a CÖF plakátjára, hogy tilos a pártpolitika iskola területén, egyoldalú állami támogatásból. A bíróság szerint ez falfirkálással elkövetett rongálás.","shortLead":"Heindl Péter azt írta a CÖF plakátjára, hogy tilos a pártpolitika iskola területén, egyoldalú állami támogatásból...","id":"20250410_itelet-pecsi-aktivista-cof-plakat-heindl-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6eddaf19-4bbb-46c3-808e-4948bf089904.jpg","index":0,"item":"2e60167c-97ae-41e1-9688-b5e471b0ff24","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_itelet-pecsi-aktivista-cof-plakat-heindl-peter","timestamp":"2025. április. 10. 15:39","title":"Elítéltek egy pécsi aktivistát, aki átfestette a CÖF plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232a8e16-61f3-4a08-a678-37548cd84d7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs új helyszín, ahol felbukkant volna a száj- és körömfájás betegség, a szakértők a vírus eredetét kutatják.","shortLead":"Nincs új helyszín, ahol felbukkant volna a száj- és körömfájás betegség, a szakértők a vírus eredetét kutatják.","id":"20250410_gulyas-gergely-mesterseges-szaj-koromfajas-virus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232a8e16-61f3-4a08-a678-37548cd84d7f.jpg","index":0,"item":"28b8763d-4c8e-4451-bf5c-b92c2d8cc47b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_gulyas-gergely-mesterseges-szaj-koromfajas-virus-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 10:19","title":"Gulyás Gergely: Nem kizárt, hogy mesterséges úton jött létre a száj- és körömfájás vírusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab83e250-f42a-4533-bd3f-6905553c0157","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban is történt már hasonló tragédia. ","shortLead":"Korábban is történt már hasonló tragédia. ","id":"20250411_hudson-folyo-helikopter-baleset-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab83e250-f42a-4533-bd3f-6905553c0157.jpg","index":0,"item":"90967d04-7522-47b3-b784-0d3adbbb5e80","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_hudson-folyo-helikopter-baleset-aldozatok","timestamp":"2025. április. 11. 13:33","title":"Egy spanyol család halt meg a Hudson folyónál történt helikopterbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]