[{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A jegybank közzétette éves jelentését, az ingatlanos cégben közel 50 milliárd forintos értékvesztést számoltak el.","shortLead":"A jegybank közzétette éves jelentését, az ingatlanos cégben közel 50 milliárd forintos értékvesztést számoltak el.","id":"20250531_Az-MNB-ingatlanos-cege-473-milliard-forintot-bukott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"bccc7d37-c27e-4e89-b819-5a3b96ec0898","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Az-MNB-ingatlanos-cege-473-milliard-forintot-bukott","timestamp":"2025. május. 31. 09:14","title":"Az MNB ingatlanos cége 47,3 milliárd forintot bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9354fd-34db-4885-8cae-9082151491bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A walesi operaénekes a Nemzeti Filharmonikusokkal, Fischer Ádám vezényletével lép fel.","shortLead":"A walesi operaénekes a Nemzeti Filharmonikusokkal, Fischer Ádám vezényletével lép fel.","id":"20250530_Bryn-Terfel-basszbariton-Mupa-koncert-wagner-junius-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e9354fd-34db-4885-8cae-9082151491bd.jpg","index":0,"item":"35e855c8-5f74-40de-8b1f-99d049bcf3d1","keywords":null,"link":"/360/20250530_Bryn-Terfel-basszbariton-Mupa-koncert-wagner-junius-8","timestamp":"2025. május. 30. 18:33","title":"Wagner a Müpában a robusztus basszbariton és showman, Bryn Terfel tálalásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el a szövetségi beszámolókat. Az elnök és több munkatársa szerint az alaptalan vádaskodások célja a vezetés ellehetetlenítése. ","shortLead":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el...","id":"20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448.jpg","index":0,"item":"fd045e48-0fe7-42d0-b8eb-1aab03b2936f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 12:14","title":"Viharos közgyűlés előtt áll az atlétikai szövetség, puccsról beszél az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forinttal kisebb lett a Mészáros és Mészáros Zrt. nyeresége, mint egy éve, a mostani profitból kétmilliárdot leszámítva mindent kivettek osztalékként.","shortLead":"Négymilliárd forinttal kisebb lett a Mészáros és Mészáros Zrt. nyeresége, mint egy éve, a mostani profitból...","id":"20250530_Meszaros-es-Meszaros-Zrt-osztalek-beszamolo-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"18b4ccee-91c5-418f-8e35-95efabd827b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Meszaros-es-Meszaros-Zrt-osztalek-beszamolo-profit","timestamp":"2025. május. 30. 15:03","title":"26 033 298 000 forint osztalékot fizet a Mészáros és Mészáros Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d741fa-06a1-4241-a51f-674d18147f20","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Harmadával csökkent a nyereség, de így is zsíros osztalékot szavaztak meg maguknak.","shortLead":"Harmadával csökkent a nyereség, de így is zsíros osztalékot szavaztak meg maguknak.","id":"20250529_Tavaly-is-nagyot-kaszaltak-a-Pinter-Sandorhoz-kotheto-orzo-vedo-cegek-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d741fa-06a1-4241-a51f-674d18147f20.jpg","index":0,"item":"e05aa391-672f-4f42-8bd0-b306b8b4e728","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Tavaly-is-nagyot-kaszaltak-a-Pinter-Sandorhoz-kotheto-orzo-vedo-cegek-tulajdonosai","timestamp":"2025. május. 29. 11:24","title":"Tavaly is nagyot kaszáltak a Pintér Sándorhoz köthető őrző-védő cégek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da6b26-4a5c-4105-ac00-dc734f68c396","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Versenyeztetés nélkül adják el neki, fenntartva az állam különleges jogait, de más tulajdonost nem engednek be.","shortLead":"Versenyeztetés nélkül adják el neki, fenntartva az állam különleges jogait, de más tulajdonost nem engednek be.","id":"20250531_Teljesen-a-Mole-lesz-a-Muegyetemet-fenntarto-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4da6b26-4a5c-4105-ac00-dc734f68c396.jpg","index":0,"item":"a50e7522-b116-4908-a224-2b75696da4b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Teljesen-a-Mole-lesz-a-Muegyetemet-fenntarto-ceg","timestamp":"2025. május. 31. 08:57","title":"Teljesen a Molé lesz a Műegyetemet fenntartó cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte a Fidesz és az óellenzék közösen tették működésképtelenné a fővárost.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte a Fidesz és az óellenzék közösen tették működésképtelenné...","id":"20250529_Magyar-Peter-fovaros-inkasszo-Karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"97874241-5e1a-4c44-b6d6-a6a008943b81","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Magyar-Peter-fovaros-inkasszo-Karacsony","timestamp":"2025. május. 29. 20:34","title":"Magyar Péter a főváros elleni inkasszóról: Törvénytelen, jogtalan és erkölcstelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa1acf0-8878-4d73-a47a-344262467749","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Részletesen elemezték, melyik kerületekbe költöztek a legtöbben, honnan mentek el sokan, és melyek a fővárosnak azok a részei, amelyek annyira népszerűek, hogy még a költözők is csak a kerületen belül vettek új lakást.","shortLead":"Részletesen elemezték, melyik kerületekbe költöztek a legtöbben, honnan mentek el sokan, és melyek a fővárosnak azok...","id":"20250529_budapest-ingatlan-koltozes-keruletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fa1acf0-8878-4d73-a47a-344262467749.jpg","index":0,"item":"b90a0f46-15ba-4eb5-abe8-e6b5aaad0e4d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250529_budapest-ingatlan-koltozes-keruletek","timestamp":"2025. május. 29. 12:46","title":"A pestszentlőrinciek a leghűségesebbek a kerületükhöz, a Várból mennek el a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]