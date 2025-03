Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e638b7c0-2b76-425f-8257-5caa357bcafe","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Sokkal komolyabb szerepet játszanak már a drónok az orosz–ukrán háborúban, mint az invázió megindulásakor, ukrán tisztviselők becslése szerint már dróncsapások okozzák a halálesetek és a sebesülések 70 százalékát a fronton. Ezek egy része barkácseszköz, vagyis sima hobbidrónokat szerelnek fel robbanószerekkel, ami így sokkal olcsóbb is, mint a hagyományos harci eszközök, melyek szállítását Donald Trump leállította. De a drónhadviselést az oroszok is folyamatosan fejlesztik, és a számbeli fölény itt is az övék.","shortLead":"Sokkal komolyabb szerepet játszanak már a drónok az orosz–ukrán háborúban, mint az invázió megindulásakor, ukrán...","id":"20250304_ukrajna-dronok-hadviseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e638b7c0-2b76-425f-8257-5caa357bcafe.jpg","index":0,"item":"c1446cce-5708-4a2e-b88d-ea8c3acd8a38","keywords":null,"link":"/360/20250304_ukrajna-dronok-hadviseles","timestamp":"2025. március. 04. 19:59","title":"„Ez egy másfajta rémálom” – gyökeresen megváltoztatták a drónok az ukrajnai harcokat, és ez esélyt adhat Zelenszkijnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da76111-5b46-4107-a336-17e67e75d16f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"Megszólalt lapunknak az a férfi, aki nemcsak dolgozott, de évekig élt a gyömrői Kutyamentsvár menhelyén: az állami gondozásból érkező fiatalt fizetés nélkül dolgoztatták, verték és vele végeztették el a piszkos munkát a telepen. Csicskaként az ő feladata volt a tetemek eltüntetése, és az altatásokban is részt vett, így új részleteket tárt fel arról, hogyan pusztították tömegesen az 1 százalékot gyűjtő menhelyen a kutyákat. Ráadásul Herczig József menhelyvezető hivatalosan a gondnoka volt, ezért minden döntést ő hozhatott meg az életében. Verekednie kellett a másik kiszolgáltatott szerencsétlennel, az állatoknak szánt ételadományból kapott enni, míg végül szabályosan megszöktették.","shortLead":"Megszólalt lapunknak az a férfi, aki nemcsak dolgozott, de évekig élt a gyömrői Kutyamentsvár menhelyén: az állami...","id":"20250305_gyomroi-telep-sinterbiznisz-csicska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6da76111-5b46-4107-a336-17e67e75d16f.jpg","index":0,"item":"3f1a6af3-5525-4e27-8b61-04eba854f590","keywords":null,"link":"/360/20250305_gyomroi-telep-sinterbiznisz-csicska","timestamp":"2025. március. 05. 10:21","title":"„Agyoncsapni a kiskutyát, és megy a kukába” – nem csak az állatoknak volt pokol a gyömrői horrormenhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4daa109-bc5f-4b70-a27c-3d944c918ac8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az éjszaka. ","shortLead":"A hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az éjszaka. ","id":"20250304_ferenc-papa-egeszsegi-allapot-tudogyulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4daa109-bc5f-4b70-a27c-3d944c918ac8.jpg","index":0,"item":"fc0a1886-c5b5-427b-a9b2-04aab37da5bc","keywords":null,"link":"/elet/20250304_ferenc-papa-egeszsegi-allapot-tudogyulladas","timestamp":"2025. március. 04. 09:35","title":"Ferenc pápa átaludta az éjszakát, de a helyzet továbbra is „összetett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Idén tavasszal újra megrendezi az ország legnagyobb állásbörzéjét a HVG a korábbiakhoz hasonlóan hibrid formában. Április 9–10-én személyesen találhatják meg a munkaadók új munkatársaikat, míg az ezzel párhuzamosan futó online állásbörze április 11-ig tart. Kiállítóként még nem késő standot foglalni, és érdemes sietni. Megmutatjuk, mit lehet kihozni a HVG Állásbörzéből.","shortLead":"Idén tavasszal újra megrendezi az ország legnagyobb állásbörzéjét a HVG a korábbiakhoz hasonlóan hibrid formában...","id":"20250305_HVG-Allasborze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06.jpg","index":0,"item":"3fdd9614-86e7-47bd-af79-615be01acb17","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_HVG-Allasborze-2025","timestamp":"2025. március. 05. 11:51","title":"Munkaadói márkaépítés és gyors toborzás: ezt adja a legnagyobb állásbörze a cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f9cfb7-d5cc-4553-9cbf-d5cf3d2effc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmények idén júliustól már csak ilyen székeket szerezhetnek be, az indoklás szerint azért, hogy segítsék a helyes ülést.","shortLead":"Az intézmények idén júliustól már csak ilyen székeket szerezhetnek be, az indoklás szerint azért, hogy segítsék...","id":"20250304_gerincvedo-szek-iskola-gerincserv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12f9cfb7-d5cc-4553-9cbf-d5cf3d2effc2.jpg","index":0,"item":"3e7e103f-956a-42b4-b5b1-63b06e9e39b6","keywords":null,"link":"/elet/20250304_gerincvedo-szek-iskola-gerincserv","timestamp":"2025. március. 04. 10:27","title":"Nyártól már csak gerincvédő székeket vehetnek az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2e2bcc-6fa0-45aa-93d4-ac5f80cd463a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fotón nem látszik a nyomkövető, amit a volt francia elnöknek kell viselnie.","shortLead":"A fotón nem látszik a nyomkövető, amit a volt francia elnöknek kell viselnie.","id":"20250305_orban-viktor-parizs-nicolas-sarkozy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2e2bcc-6fa0-45aa-93d4-ac5f80cd463a.jpg","index":0,"item":"ca90a718-fbdf-40f6-ae83-444e947aaab8","keywords":null,"link":"/elet/20250305_orban-viktor-parizs-nicolas-sarkozy","timestamp":"2025. március. 05. 20:54","title":"Macronnal ment vacsorázni, Sarkozyvel fényképezkedett Orbán Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszáz négyzetméteren égett az összehordott szemét.","shortLead":"Kétszáz négyzetméteren égett az összehordott szemét.","id":"20250305_szeged-tuzeset-szemetlerako","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318.jpg","index":0,"item":"63b020f8-58d3-4592-b0e3-26a8c5d29aab","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_szeged-tuzeset-szemetlerako","timestamp":"2025. március. 05. 07:12","title":"Tízméteres lángok csaptak fel a szegedi szemétlerakóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7035f8a0-fc19-4d2e-a637-e4c1580fc0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán már 18 fok is lehet.","shortLead":"Szerdán már 18 fok is lehet.","id":"20250304_Vegre-tenyleg-itt-a-tavasz-napsutes-es-tovabbi-melegedes-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7035f8a0-fc19-4d2e-a637-e4c1580fc0bb.jpg","index":0,"item":"40d1dea2-66a7-436f-8d8a-74729e9def99","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Vegre-tenyleg-itt-a-tavasz-napsutes-es-tovabbi-melegedes-jon","timestamp":"2025. március. 04. 08:21","title":"Végre tényleg itt a tavasz: napsütés és további melegedés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]