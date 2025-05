Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ea0b175-9013-4d1b-b276-22d4e7a2ceab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fontosabb a testtömegnél az, hogy miként oszlik el a zsír a testen, amikor a szív- és érrendszeri betegségek kockázatáról van szó – tárták a nyilvánosság elé legfrissebb eredményeiket svéd kutatók az Európai Kardiológiai Társaság belgrádi konferenciáján.","shortLead":"Fontosabb a testtömegnél az, hogy miként oszlik el a zsír a testen, amikor a szív- és érrendszeri betegségek...","id":"20250531_hvg-bmi-testtomeg-derekmeret-sziv-errendszeri-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea0b175-9013-4d1b-b276-22d4e7a2ceab.jpg","index":0,"item":"6d187c4d-a25c-4f22-8fd5-8c2240bec7e5","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-bmi-testtomeg-derekmeret-sziv-errendszeri-betegseg","timestamp":"2025. május. 31. 15:45","title":"Felejtse el a BMI-t, van egy sokkal beszédesebb mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab2077-cf59-469b-a037-e564601a9942","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan már GIF-eket is létre lehet majd hozni a Windows 11 beépített képernyőrögzítő alkalmazásában, a Képmetszőben.","shortLead":"Hamarosan már GIF-eket is létre lehet majd hozni a Windows 11 beépített képernyőrögzítő alkalmazásában, a Képmetszőben.","id":"20250530_microsoft-windows-11-kepmetszo-gif-letrehozas-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1ab2077-cf59-469b-a037-e564601a9942.jpg","index":0,"item":"142d288d-07e1-4354-9fd0-0da5f58db803","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_microsoft-windows-11-kepmetszo-gif-letrehozas-uj-funkcio","timestamp":"2025. május. 30. 22:03","title":"Imádni fogja: GIF-funkciót kap a Windows","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Még az elvileg ötletgazda és amúgy bevállalós Lázár János sem vette a nevére a botrányt okozó javaslatot. De látványosan távolságot tart a többszörösen jogsértő tervezettől több más miniszter is Navracsics Tibortól Gulyás Gergelyen át Nagy Istvánig. Orbán Viktor persze aláírta, ahogy a Fidesz-frakció 84, és a KDNP-frakció 89 százaléka is. A HVG körbekérdezte a kimaradókat, hogy mi a gondjuk.","shortLead":"Még az elvileg ötletgazda és amúgy bevállalós Lázár János sem vette a nevére a botrányt okozó javaslatot. De...","id":"20250530_A-135-batorbol-20-koztuk-a-fel-kormany-nem-adta-a-nevet-Orban-uldozesi-torvenyehez-vajon-enyhenek-vagy-tulzonak-talaljak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08.jpg","index":0,"item":"d4f824d5-da0d-4c2d-af89-44e4f374cbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_A-135-batorbol-20-koztuk-a-fel-kormany-nem-adta-a-nevet-Orban-uldozesi-torvenyehez-vajon-enyhenek-vagy-tulzonak-talaljak-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 05:30","title":"A 135 bátorból 20, köztük a fél kormány nem adta a nevét Orbán üldözési törvényéhez: vajon enyhének vagy túlzónak találják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddea13b0-8f46-41fb-a8da-0a4fa9ab2e7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Húszmilliárd forinttal növelte a cég a magyarországi bevételét egy év alatt.","shortLead":"Húszmilliárd forinttal növelte a cég a magyarországi bevételét egy év alatt.","id":"20250530_rossmann-profit-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddea13b0-8f46-41fb-a8da-0a4fa9ab2e7a.jpg","index":0,"item":"51b56e22-4db6-44b6-9f18-6e4e28fa40a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_rossmann-profit-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 17:31","title":"4,7 milliárdos profitot hozott a Rossmann, mielőtt jött Nagy Márton az árrést szabályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c117ed-62ee-40ee-b84b-592f26d76a4a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ukránok azt kifogásolják, hogy a fehérorosz sportolók ismét viselhetik nemzeti címerüket.","shortLead":"Az ukránok azt kifogásolják, hogy a fehérorosz sportolók ismét viselhetik nemzeti címerüket.","id":"20250529_cselgancs-vilagbajnoksag-budapest-ukrajna-bojkott-feheroroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59c117ed-62ee-40ee-b84b-592f26d76a4a.jpg","index":0,"item":"45a9c2dd-9054-4053-911c-a07cdc81b860","keywords":null,"link":"/sport/20250529_cselgancs-vilagbajnoksag-budapest-ukrajna-bojkott-feheroroszorszag","timestamp":"2025. május. 29. 17:56","title":"Ukrajna bojkottálja a budapesti cselgáncs-világbajnokságot a fehéroroszok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4a99e3-67d9-4b44-b5ea-99f79c0223db","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A csúcsmobilok árának töredékéért kínál meglepően komoly tudást a Honor két vadonatúj 200 megapixeles telefonja, a kellemesen kompakt 400-as, illetve a főleg chipsetben és kamerában erősebb 400 Pro modell – kipróbáltuk őket.","shortLead":"A csúcsmobilok árának töredékéért kínál meglepően komoly tudást a Honor két vadonatúj 200 megapixeles telefonja...","id":"20250531_200-megapixel-honor-400-pro-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da4a99e3-67d9-4b44-b5ea-99f79c0223db.jpg","index":0,"item":"19a62dff-0e36-452e-a733-8e304726c0f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_200-megapixel-honor-400-pro-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 31. 16:03","title":"Ár-érték bajnokság: teszten a 200 megapixeles Honor 400 és 400 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a304a48-c416-49a4-8d72-e03124815e74","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az énekesnőt annyira zavarta, hogy nem rendelkezik első lemezeinek jogai felett, hogy újra felvette azokat.","shortLead":"Az énekesnőt annyira zavarta, hogy nem rendelkezik első lemezeinek jogai felett, hogy újra felvette azokat.","id":"20250530_Taylor-Swift-visszavasarolta-az-eletmuvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a304a48-c416-49a4-8d72-e03124815e74.jpg","index":0,"item":"dcc6738c-708d-496b-829f-d7ebdd881b3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Taylor-Swift-visszavasarolta-az-eletmuvet","timestamp":"2025. május. 30. 19:45","title":"Taylor Swift visszavásárolta az életművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fellebbviteli bíróság felfüggesztette a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság vámok alkalmazását blokkoló döntését.","shortLead":"Egy fellebbviteli bíróság felfüggesztette a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság vámok alkalmazását blokkoló döntését.","id":"20250530_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-fellebbviteli-birosag-dontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"6ad11663-62ea-4341-9648-1a5d7f5f7a94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-fellebbviteli-birosag-dontes","timestamp":"2025. május. 30. 05:42","title":"Fordulat: egyelőre mégis érvényben maradnak Trump vámjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]