[{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 31. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5621f3-75cd-40b8-a026-a4baf23d7190","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Soha nem nyert még csapat 5–0-ra a fináléban.","shortLead":"Soha nem nyert még csapat 5–0-ra a fináléban.","id":"20250531_bajnokok-ligaja-donto-inter-paris-saint-germain-psg-munchen-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c5621f3-75cd-40b8-a026-a4baf23d7190.jpg","index":0,"item":"5c0dd7ac-86b5-4eee-a120-a8c223b6a8c0","keywords":null,"link":"/sport/20250531_bajnokok-ligaja-donto-inter-paris-saint-germain-psg-munchen-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. május. 31. 20:49","title":"Kiütés a BL-döntőben: története során először győzött a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","shortLead":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","id":"20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131.jpg","index":0,"item":"948a58cc-628b-4c95-b827-b4b2df2747d8","keywords":null,"link":"/elet/20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","timestamp":"2025. május. 31. 12:46","title":"Elindult a visszaszámláló, Azahriah hétfőn jelentheti be visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e01b6c8-a6e7-404f-9d2a-93bea5d6fe26","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a bukólámpás hátsókerék-hajtású Lamborghini Diablo SV egyenesen a 90-es évekbe repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a bukólámpás hátsókerék-hajtású Lamborghini Diablo SV egyenesen a 90-es évekbe repít vissza bennünket.","id":"20250601_28-eves-de-alig-hasznalt-brutalis-lamborghini-diablo-sv-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e01b6c8-a6e7-404f-9d2a-93bea5d6fe26.jpg","index":0,"item":"cf858b48-9930-400a-84a9-b4880d84b1e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250601_28-eves-de-alig-hasznalt-brutalis-lamborghini-diablo-sv-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. június. 01. 07:21","title":"28 éves, de alig használt brutális Lambo vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973ff64a-6c68-44ba-8371-7f2a44fa103e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ metánkibocsátásának jelentős részéért a szarvasmarhák felelősek, és most ennek hatását akarja csökkenteni egy magyar vállalkozás.","shortLead":"A világ metánkibocsátásának jelentős részéért a szarvasmarhák felelősek, és most ennek hatását akarja csökkenteni...","id":"20250531_hvg-balogh-petya-startup-metankibocsatas-resysten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/973ff64a-6c68-44ba-8371-7f2a44fa103e.jpg","index":0,"item":"f4732b90-4863-41a7-a668-3ab9466b379d","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-balogh-petya-startup-metankibocsatas-resysten","timestamp":"2025. május. 31. 08:30","title":"Marhagázos feladat: egy startup és Balogh Petya kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93244c2b-f425-4658-9dee-53368d33f30b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elszálltak a költségek, az üzemi tevékenység veszteséges lett a Budapest-Belgrád-projektben kulcsszereplő R-Kordnál. A pénzügyi műveleteken elért bevételekkel azért év végére összejött 2,2 milliárd forint nyereség.","shortLead":"Elszálltak a költségek, az üzemi tevékenység veszteséges lett a Budapest-Belgrád-projektben kulcsszereplő R-Kordnál...","id":"20250531_Pocsek-eve-volt-Meszaros-Lorinc-Budapest-Belgrados-cegenek-csak-22-milliard-forint-a-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93244c2b-f425-4658-9dee-53368d33f30b.jpg","index":0,"item":"a58c8ac8-b933-4057-aef2-d3c134fbe566","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Pocsek-eve-volt-Meszaros-Lorinc-Budapest-Belgrados-cegenek-csak-22-milliard-forint-a-profit","timestamp":"2025. május. 31. 10:30","title":"Pocsék éve volt Mészáros Lőrinc Budapest-Belgrádos cégének, csak 2,2 milliárd forint a profit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9309f8fd-7a0c-44ef-a90c-bf465988c080","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Budapest a csőd szélére került, mert a kormány megvágja 50 milliárd forinttal, miközben ennek a pénznek a dupláját veszi ki a szerencsejáték-monopóliumból. A tavalyi céges beszámolók alapján a nemzeti tőkések is bármikor kacagva összedobhatnának 50 milliárd forintot. A gazdaság döcög, de marad az árrésstop, a nyugdíjasok áfavisszatérítés helyett utalványt kapnak, és mégsem azonnal lesz minden zsákfaluban ATM, mert a kormány rájött, hogy ez – sem – ilyen egyszerű. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Budapest a csőd szélére került, mert a kormány megvágja 50 milliárd forinttal, miközben ennek a pénznek a dupláját...","id":"20250601_es-akkor-heti-osszefoglalo-gazdasag-22-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9309f8fd-7a0c-44ef-a90c-bf465988c080.jpg","index":0,"item":"51539671-b2de-4091-9910-c821ca9b18f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_es-akkor-heti-osszefoglalo-gazdasag-22-het","timestamp":"2025. június. 01. 07:00","title":"És akkor lehet választani, melyik „nemzeti nagytőkés” mentse meg Budapestet a csődtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer, amelynek alapját a DeepSeek mesterséges intelligenciája adja.","shortLead":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer...","id":"20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"6535ed02-fc50-4aec-9022-5ce4292e70f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","timestamp":"2025. június. 01. 10:03","title":"Az eddig 48 óra alatt meghozott katonai döntéseket 48 mp alatt lépi meg DeepSeek parancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]