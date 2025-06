7000 fős leépítést jelentett be az amerikai székhelyű Procter & Gamble a következő két évben, ami a cég globális dolgozói létszámának mintegy 6 százaléka az AP hírügynökség szerint.

A cég pénzügyi igazgatója, Andre Schulten a Deutsche Bank párizsi fogyasztói konferenciáján azt mondta, hogy a leépítés a nem termelő munkakörökben dolgozók 15 százalékát érinti.

Az AP emlékeztet, hogy a Procter & Gamble-nek tavaly júniusban világszerte mintegy 108 ezer dolgozója volt. Honlapjuk szerint Magyarországon 1900 főt foglalkoztatnak, Gyöngyösön és Csömörön gyárat, Budapesten irodát működtetnek.

A leépítések egy szélesebb körű szerkezetátalakítási programhoz tartoznak, melynek keretében egyes piacokon felhagynak egyes termékek forgalmazásával, de erről júliusra ígérnek bővebb tájékoztatást.

Az AP szerint sok más céghez hasonlóan a Procter & Gamble is küzd azzal, hogy az infláció miatt aggódó amerikaiak visszafogták költéseiket. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal elemzése pedig arra számít, hogy Donald Trump vámterhei csökkenthetik a háztartások vásárlóerejét.

Áprilisban a Procter & Gamble arról számolt be, hogy az amerikai vámok leginkább a nyersanyag- és csomagolóanyag-beszerzésnél érintik őket, illetve készterméket is hoznak be Kínából az Egyesült Államokba. A vámok hatásának enyhítése érdekében vizsgálják a beszerzési lehetőségeket, de áremelésekre is szükség lehet. A nagy élelmiszeripari és fogyasztói márkákat képviselő Consumer Brands Association pedig arra figyelmeztetett, hogy bár tagjai a legtöbb terméküket az Egyesült Államokban állítják elő, mégis vannak olyan kritikus alapanyagok – például a fahéj, vagy a vécépapírhoz szükséges fapép –, amit a belföldi hiány miatt kénytelenek vámmal terhelve importálni.