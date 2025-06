Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46160685-154a-454d-89ae-648608546f67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint aki 15 év NER után a Fideszben politizál, az vagy maga is haszonhúzó társtettes, vagy hülye, vagy zsarolják valamivel.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint aki 15 év NER után a Fideszben politizál, az vagy maga is haszonhúzó...","id":"20250605_hadhazy-akos-navracsics-tibor-fidesz-orban-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46160685-154a-454d-89ae-648608546f67.jpg","index":0,"item":"4b910999-de4b-4f96-a501-7af0d4f78c99","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_hadhazy-akos-navracsics-tibor-fidesz-orban-kormany","timestamp":"2025. június. 05. 13:04","title":"Hadházy Ákos arról ír, miért Navracsics Tibort tartja az egyik leggerinctelenebb fideszesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01212c11-9553-4d1d-9621-b673f73f27bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mahmud Ahmadinezsád a fenntarthatóságról beszélt, és a rektorral is találkozott.","shortLead":"Mahmud Ahmadinezsád a fenntarthatóságról beszélt, és a rektorral is találkozott.","id":"20250604_nke-mahmud-ahmadinezsad-deli-gergely-irani-elnok-holokauszttagado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01212c11-9553-4d1d-9621-b673f73f27bf.jpg","index":0,"item":"cffd51e5-9532-479d-9a66-9b7741313239","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_nke-mahmud-ahmadinezsad-deli-gergely-irani-elnok-holokauszttagado","timestamp":"2025. június. 04. 14:04","title":"Ismét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adott elő a holokauszttagadó volt iráni elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","shortLead":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","id":"20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"2d90403d-a64c-4402-9975-2e607a72a5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","timestamp":"2025. június. 05. 07:36","title":"Republikon: A biztos szavazók körében 9 százalékkal vezet a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az erről szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Az erről szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.","id":"20250604_rakosrendezo-kiemelt-beruhazas-magyar-kozlony-kormanyrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"03f1db2b-0b08-4514-93a5-6c488d260fc1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250604_rakosrendezo-kiemelt-beruhazas-magyar-kozlony-kormanyrendelet","timestamp":"2025. június. 04. 22:02","title":"Kiemelt beruházássá nyilvánították Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. 