[{"available":true,"c_guid":"857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg a technológiai fejlődést – vallja Ivan Grzalja, a Money Motion konferencia szervezője. A horvát szakemberrel arról is beszélgettünk, hogyan segítheti a technológiai fejlődés a bürokrácia leépítését, és arról is, miért érezte fontosnak a zágrábi találkozó megszervezését.","shortLead":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg...","id":"20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9.jpg","index":0,"item":"611dfecb-8fd8-4550-8eb2-d6a37fa67e55","keywords":null,"link":"/360/20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","timestamp":"2025. június. 09. 10:30","title":"Azt nem tudjuk, Trump mit lép holnap, azt viszont igen, hogy Európa nem bírja követni a tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcb4da7-86d3-4fb9-add2-54c70d88c220","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem derült ki, a Fidesz kommunikációs igazgatója pontosan mit érzett fenyegetőnek, de dicsőséget követel Magyarországnak.","shortLead":"Az nem derült ki, a Fidesz kommunikációs igazgatója pontosan mit érzett fenyegetőnek, de dicsőséget követel...","id":"20250610_Menczer-Tamas-Zelenszkij-Valasz-Online-interju-fenyegetozes-dicsoseg-Magyarorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afcb4da7-86d3-4fb9-add2-54c70d88c220.jpg","index":0,"item":"6a534c08-5f99-4d36-a009-fcd904a17798","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Menczer-Tamas-Zelenszkij-Valasz-Online-interju-fenyegetozes-dicsoseg-Magyarorszagnak","timestamp":"2025. június. 10. 14:14","title":"Menczer Tamás fenyegetőzésnek érezte Zelenszkij Válasz Online-os interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","shortLead":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","id":"20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b.jpg","index":0,"item":"65d4b152-c07e-491f-accb-4a69d19128f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","timestamp":"2025. június. 10. 06:41","title":"Már magyarul is beszélnek az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem szégyell. Erről a jövő héten szavazhat az Országgyűlés, ahogy a 2026-os költségvetés elfogadásáról is.","shortLead":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem...","id":"20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff.jpg","index":0,"item":"94e1f1eb-479e-4644-b917-aa21ba89c7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 12:22","title":"Sürgősséggel vernék át a parlamenten a kampányköltéskorlát eltörlését, akár jövő héten megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. 27 könyvajánlónkból ez az utolsó kilenc.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c.jpg","index":0,"item":"99d28ac4-9efc-4c42-a301-eab1d4946dec","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","timestamp":"2025. június. 09. 18:30","title":"„Az írás tíz százalékban ihlet, a maradék kilencven izzadság” – könyvheti HVG-mustra, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20592c2d-5c00-4e6c-8b49-6f6ac9bf6613","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda németeket verték meg.","shortLead":"A házigazda németeket verték meg.","id":"20250608_francia-nemet-bronzerem-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20592c2d-5c00-4e6c-8b49-6f6ac9bf6613.jpg","index":0,"item":"d8432eaa-0035-41ec-8418-5a839806621e","keywords":null,"link":"/sport/20250608_francia-nemet-bronzerem-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. június. 08. 17:23","title":"A franciáké a bronzérem a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b352cedd-314b-4ba0-b699-b30cad51752b","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Néhány magánintézményben már végeznek robotok felhasználásával térdprotézisműtéteket. Az MI-vel megtámogatott szerkezetek pontosan modellezik, hogy a protézis hogyan illeszkedne a legjobban.","shortLead":"Néhány magánintézményben már végeznek robotok felhasználásával térdprotézisműtéteket. Az MI-vel megtámogatott...","id":"20250609_hvg-terdprotezismutet-magankorhaz-robotika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b352cedd-314b-4ba0-b699-b30cad51752b.jpg","index":0,"item":"7fe26597-c4ee-4214-ace1-e9e42421704c","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-terdprotezismutet-magankorhaz-robotika","timestamp":"2025. június. 09. 12:30","title":"Drága, de pontos: ilyen, amikor robot segíti a térdprotézisműtéteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül ugyanis halak tápláléka lehet belőle.","shortLead":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül...","id":"20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694.jpg","index":0,"item":"1240a2f8-d9f1-4947-b800-4e2a933025b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","timestamp":"2025. június. 09. 12:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kis motorcsónak, de valójában egy ehető robot ez a kütyü, és ennek nagyon is van értelme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]