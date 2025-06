Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e2b60518-0986-446c-9953-cd92f55df190","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hírhedt támaszpontra több ezer illegális bevándorlót küldene a Washington Post szerint az amerikai kormány köztük baráti, európai országok állampolgárait is. ","shortLead":"A hírhedt támaszpontra több ezer illegális bevándorlót küldene a Washington Post szerint az amerikai kormány köztük...","id":"20250611_europai-deportalas-trump-kormany-guantanamo-tamaszpont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b60518-0986-446c-9953-cd92f55df190.jpg","index":0,"item":"c7ed48e0-b2ed-46b0-9082-7250cc99aea9","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_europai-deportalas-trump-kormany-guantanamo-tamaszpont-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 12:26","title":"Több száz európait küldene a Trump-kormány Guantánamóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, egy bizonyos kor elérése után már csökkenni kezd. Egy kutatás ennek okára derített fényt.","shortLead":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik...","id":"20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"f0657a62-edcd-49fb-be92-048d35163361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","timestamp":"2025. június. 11. 20:03","title":"A rák nagy ellentmondása: miért van az, hogy bizonyos idő után már kevésbé fenyeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nem bizonyította megfelelően, hogy a bejelentett felvonulás ellentétes lenne a gyülekezési törvénnyel.","shortLead":"A rendőrség nem bizonyította megfelelően, hogy a bejelentett felvonulás ellentétes lenne a gyülekezési törvénnyel.","id":"20250611_Kuria-Pride-junius-28-betiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"d3daf8b4-2d88-4b56-b616-0746d5e79339","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kuria-Pride-junius-28-betiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 16:58","title":"Kúria: A rendőrségnek újra kell vizsgálnia a Pride napjára tervezett szivárványos tüntetés jogszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee1e5c5-2451-4dd1-8be1-88c5a0274035","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Ajándékok a XX. századból és azon túl címmel augusztus 31-éig látogatható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban Sylvia Plachy kiállítása. A magyar származású, New Yorkban élő, idősen is csodálatra méltó energiájú fotográfus munkái nem ismeretlenek a magyar közönség előtt. Most Budapesten még nem látott fotográfiáit is érdemes megtekinteni.","shortLead":"Ajándékok a XX. századból és azon túl címmel augusztus 31-éig látogatható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban...","id":"20250611_A-mu-Sylvia-Plachy-fotokiallitas-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eee1e5c5-2451-4dd1-8be1-88c5a0274035.jpg","index":0,"item":"879f5b6d-1fc7-4234-9a3d-38940407280e","keywords":null,"link":"/360/20250611_A-mu-Sylvia-Plachy-fotokiallitas-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. június. 11. 14:29","title":"Akit André Kertész, Tom Waits és Agnes Varda is dicsért – érezni tanítanak a hippiújság fotósának munkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f88f6c9-2ad1-4cbb-b3bb-55b4e9883958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy az emberi agy messze felülmúlja a hangyákét, és bármilyen élőlényét a bolygón, vitathatatlan. Azonban van olyan, csoportosan végrehajtandó feladat, amelyben az apró kis rovarok jobban teljesítenek az embereknél.","shortLead":"Az, hogy az emberi agy messze felülmúlja a hangyákét, és bármilyen élőlényét a bolygón, vitathatatlan. Azonban van...","id":"20250610_hangyak-es-emberek-egyuttmukodesi-strategiai-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f88f6c9-2ad1-4cbb-b3bb-55b4e9883958.jpg","index":0,"item":"30077953-73b6-4cec-b5a0-3425d0e529c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_hangyak-es-emberek-egyuttmukodesi-strategiai-kiserlet","timestamp":"2025. június. 10. 20:03","title":"Összeálltak a hangyák, és együtt lenyomták az embereket egy különös kísérletben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7e4cc7-c832-4ae1-b815-777970f4b92b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több szerv is vizsgálódik, meg kell várni ennek a végét – mondta a parlamentben a gránátbalesetről Vargha Tamás, a honvédelmi tárca miniszterhelyettese, akit az MSZP-s Gurmai Zita kérdezett. Az ellenzéki politikus szerint 82 napja hallgatnak és hazudnak.","shortLead":"Több szerv is vizsgálódik, meg kell várni ennek a végét – mondta a parlamentben a gránátbalesetről Vargha Tamás...","id":"20250611_Csaknem-3-honap-eltelt-de-meg-nincs-gyanusitottja-az-ujdorogdi-granatbalesetnek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f7e4cc7-c832-4ae1-b815-777970f4b92b.jpg","index":0,"item":"e69774a9-de32-44e7-9ede-63ac7221376b","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Csaknem-3-honap-eltelt-de-meg-nincs-gyanusitottja-az-ujdorogdi-granatbalesetnek-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 12:23","title":"Csaknem 3 hónap eltelt, de még nincs gyanúsítottja az újdörögdi gránátbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b05e4c5-0734-46a3-a912-93e659be019f","c_author":"Lengyel Tibor ","category":"itthon","description":"Az alapvető jogok biztosát, Kozma Ákost választja meg az Országgyűlés a 15 tagú testületből még hiányzó egyetlen alkotmánybírónak. Az ő ombudsmani posztjára a HVG értesülése szerint pedig egy volt alkotmánybíró, Juhász Imre volt Ab-elnök lehet esélyes.","shortLead":"Az alapvető jogok biztosát, Kozma Ákost választja meg az Országgyűlés a 15 tagú testületből még hiányzó egyetlen...","id":"20250611_A-volt-Ab-elnok-valthatja-az-ombudsmani-poszton-az-alkotmanybirova-valo-Kozma-Akost-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b05e4c5-0734-46a3-a912-93e659be019f.jpg","index":0,"item":"4f18c52b-8472-4990-b163-47165395fd2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_A-volt-Ab-elnok-valthatja-az-ombudsmani-poszton-az-alkotmanybirova-valo-Kozma-Akost-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 05:12","title":"A volt Ab-elnök válthatja az ombudsmani poszton az alkotmánybíróvá váló Kozma Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","shortLead":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","id":"20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56.jpg","index":0,"item":"0d98a771-6dcf-4c58-b0e6-3905beb071cc","keywords":null,"link":"/kkv/20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. június. 11. 08:08","title":"Úgy veszik a Nintendo új konzolját, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]