Néha a környezetvédelemtől kell védeni a környezetet: több ezer mediterrán faj lehet a tét

A világnak sürgősen át kell állnia gazdaságának fenntartható működtetésére, ám ez a cél néha ellentmondó törekvésekhez vezethet. Erre jutott a Conversation magazin cikke, amely szerint bár a fenntarthatóság alapfeltétele a zöldenergia felhasználására való váltás, ez azonban veszélyeztetheti a természet sokféleségét.

A zöldenergián belül elengedhetetlenül szükség van a tenger kínálta lehetőségek kihasználására. Ez főként az úgynevezett offshore – tengeri – szélturbinák telepítését jelenti, de fejlődik a hullámok erejét kihasználó rendszerek építése is. Az Európai Green Deal és az EU Offshore Renewable Energy Strategy program szerint a 2019-es 29 gigawatt szélenergia-kapacitást 2050-re 300 gigawattra kell emelni. Ez a tízszeres növekedés a feltétele ugyanis a karbonsemlegesség elérésének 2050-re.

Tizenhétezer faj

Ugyanakkor a Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework „30×-as célja” szerint 2030-ra a jelenlegi tíz százalékról 30 százalékra kell emelni a védett tengeri térségek arányát a világ óceánjain és tengerein. Ez a feltétele annak, hogy ne veszítsünk el további élőlényeket azokon felül, amelyek az emberi tevékenységek miatt eddig eltűntek a természetből.

EcoSwing

A mediterrán térség tengerei – köztük a Földközi-tenger – több mint 17 ezer fajnak adnak otthont. Ez a világ legsérülékenyebb és legfragmentáltabb tengeri élővilága, amelyre jelenleg is óriási nyomás nehezedik a turizmus és a hajózás miatt. Ha ezt még energialétesítmények építése is fokozná, annak biztosan káros hatása lenne, még akkor is, ha ma még nem lehet tudni pontosan, hogy például egy szélturbina okozta vibráció, zaj és egyéb jelenségek milyen mellékhatásokkal járnak.

Jelenleg összesen három ilyen létesítmény üzemel Franciaország partjai mentén egy pilot projekt keretében. Ugyanakkor számos további beruházás tart a tervezés szakaszában, amit aggódva figyelnek a tudósok.