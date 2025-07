Kiderült, mire jutott négy év alatt az Üzbég–Magyar Burgonyakutató Központ

Az árstopról is beszélgethetett Orbán Viktor és az üzbég elnök a mostani találkozójukon: az üzbég politikában évek óta fontos kérdés, hogy legyen elég krumpli elég olcsón, ezért is hozták létre tavaly az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központot. Azóta pedig már folyik is a munka.