Indiai miniszterelnök Trump újabb vámjairól: Szó sem lehet kompromisszumról

Szó sem lehet kompromisszumról az amerikai vámfenyegetés fényében – erről Narendra Modi indiai miniszterelnök egy mezőgazdasági konferencián beszélt Új-Delhiben csütörtökön a Financial Times beszámolója szerint. Modi szerint ugyanis ezzel sértené az ország termelőinek, állattartóinak és halászainak érdekét.

Modi beszédében nem emelte ki az orosz olajat, ugyanakkor ez a kérdés áll a vámvita középpontjában. „Tudom, hogy nekem személyesen kemény árat kell majd fizetnem, de készen állok erre” – mondta a vámokkal kapcsolatban.

Donald Trump szerdán jelentette be, hogy 50 százalékra emeli az indiai termékekre kivetett vámokat, amiért India továbbra is jelentős mértékű orosz olajat és gázt importál. Indiának ugyanakkor hatalmas belső piaca van, így kevésbé függnek az exporttól, a behozott olajról viszont nehezen tudnának lemondani.

India ezzel rövid időn belül a második BRICS-tagállam, amely határozottan elutasítja a tárgyalást Trumpékkal a vámok kérdésében. A szintén 50 százalékos tarifával sújtott Brazília elnöke, Luiz Inácio Lula da Silva nemrég azt közölte, hogy „nem alázza meg magát” a Trumppal folytatott vámtárgyalásokkal. Lula akkor arról is beszélt, hogy egy platformra hozná a BRICS-országokat (Brazília és India mellett Oroszország, Kína és Dél-Afrika) a vámháborúval kapcsolatban.