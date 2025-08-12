Két napig teljesen leáll az MVM online ügyfélszolgálata

2025. augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között az MVM karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, amit követően új funkciókat vezet majd be.

Emiatt ebben az időszakban minden ügyintézés szünetel az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban

– olvasható az MVM oldalán.

Ekkor az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért az MVM azt kéri tőlük: időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra. A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik.