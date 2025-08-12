Magyar startupot vásárolt a világ egyik legnagyobb szoftvercége

A világ tíz legnagyobb szoftvercégének az egyike, a Constellation Group vette meg a magyar callcenter-szolgáltatásokat fejlesztő startupot, az Arenim Technologies Kft.-t – számolt be a Forbes. A tranzakció során az eddig kizárólag magyar kézben lévő cég közvetlen tulajdonosa a Constellation Group leányvállalata, a Vesta Software Group lesz.

A magyar cég ArenimTel márkanév alatt fejleszt felhőalapú callcenter-szolgáltatásokat több száz funkcióval, köztük mesterséges intelligenciára (MI) épülő megoldásokkal. Eleinte kkv-kra lőttek, de ma már olyan ügyfeleik vannak, mint a Rossmann, a KPMG, a BioTechUSA, az Ingatlan.com, a Bauhaus vagy a Profession.hu.

Az Arenimet 2010-ben alapította Kun Szabolcs és Megyeri Attila Minerva-Soft Kf.t néven. A 2010-es években több startupoknak meghirdetett díjat is elnyertek, 2021-ben pedig egyike voltak annak a 9 magyar cégnek, amely szerepelt a Financial Times leggyorsabban növekvő európai cégeit felsorakoztató listáján. Az elmúlt években rendre 400 millió forint feletti adózott eredményt és 100 millió körüli profitot értek el.