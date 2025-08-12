A kormány tavaly is milliárdokkal támogatta a Fidesz-közeli Tranzit Fesztivált rendező alapítványt

Idén augusztus 28. és 31. között rendezik meg a tihanyi Tranzit Fesztivált, ahol esemény Facebook-oldala szerint ott lesz Kapu Tibor, az Axiom-4 küldetés négyfős legénységének magyar tagja, aki hamarosan hazatér, illetve Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, akik közös beszélgetésen vesznek majd részt.

Mint ismert, a rendezvényt a Fidesz-közeli, 2005-ben alapított Kommentár Alapítvány szervezi, és az Mfor szerint nyilvános beszámolójukból kiderül, 2024-ben is jelentős támogatást kaptak a kormánytól. Mint írják, míg a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a támogatók 2022-ben 3 milliárd, 2023-ban 3,4 milliárd, míg 2024-ben már 5,6 milliárd forintot folyósítottak a civil szervezet támogatására. Igaz, ebből 2024-ben csak 2,6 milliárdot költöttek el, a maradék pénzt idén használják fel.

A 2024-es támogatók között ott volt a Diákhitel Központ, amely 1 millió forintot adományozott, illetve a Hans Seibel Alapítvány a korábbi 3,2 millió helyett tavaly csak 1,6 milliót tudott áldozni az ügyre. Mindeközben kiszállt a támogatók közül a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., az MVM Energetika Zrt., és a Magyar Kultúráért Alapítvány is.

Az Mfor arról is ír, hogy az alapítvány vezető tisztségviselőinek tiszteletdíja tovább nőtt, hiszen erre szánt összeg 2022-ben 10,3 millió forint volt, 2023-ban 17,5 millió, 2024-ben pedig már évi 22,5 milliót vihettek haza. Hozzátették, a személyi ráfordításokra 229,8 millió helyett pedig immár 304 milliót osztottak szét.

Emellett az alapítvány saját tőkéje 2023-ban 1 milliárd, 2024-ben pedig 510 millió forinttal nőtt, így most már 2,2 milliárd forintos vagyonnal büszkélkedhetnek. És ugyan a bankbetétjeikben őrzött pénzük 4,7 milliárdról 1,2 milliárd forintra apadt, mindeközben az értékpapírjaik értéke 2 milliárdról 8,1 milliárdra hízott.

A fesztivál szervezése mellett a Kommentár saját folyóiratot és könyveket is kiad és továbbképzéseket is szervez, illetve Tranzit Ház néven szeretnének létrehozni egy közösségi tért és képzési központot. A 2020-ban az alapítvány birtokába adott Puskin utca 4. szám alatti lepusztult ingatlan felújításával a Mészáros Lőrinc és családtagjai tulajdonában álló Fejér-B.Á.L. Zrt-t bízták meg. Az eredeti befejezési határidő 2025. október 24. volt, de előre nem látható körülmények miatt 2026. április 16-ára tették át az átadást.