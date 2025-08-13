Eljárást indított az Aldi ellen a reklámok miatt a GVH

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Aldival szemben, az üzletlánc ugyanis azt kommunikálta magáról, hogy ott érhető el a legszélesebb választék és a legjobb akciók.

Ezt az állítását az Aldi arra alapozta, hogy a Nők Lapja Food Awards 2024 pályázaton ebben a két alkategóriában valóban elnyerte az első helyezést.

A GVH szerint ez valószínűsíthetően nem elég arra, hogy objektíven igazolni lehessen a piaci elsőséget, mert egy közönségszavazásról volt szó.

Az eljárás megindítása nem jelenti azt, hogy a cég tényleg jogsértést követett el, most csak a vizsgálat indul el, amely legfeljebb hét hónapig tarthat. Egy hasonló ügyben már volt példa arra, hogy bírságot szabtak ki: tavaly a Lidl kapott 90 millió forint büntetést, amiért a legolcsóbb élelmiszerláncként hirdette magát a Pénzcentrum nem reprezentatív, szubjektív, ráadásul egy korábbi időszakra vonatkozó felmérése alapján.