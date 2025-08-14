Nagyot fékezett júniusban az építőipar

Az egy évvel korábbinál 2,6%-kal nagyobb, az előző hónaphoz képest 5,3%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A 2,6%-os éves növekedés a nyers adatok szerint történt, munkanaptényezővel kiigazítva már csak 0,9%-os volt a bővülés. A havi alapú zsugorodás szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adat.

2025. júniusban az előző év azonos hónapjához képest építményfőcsoportokat tekintve az épületek termelése 0,4, az egyéb építményeké 6,5%-kal nőtt. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése esetében 11,1, az egyéb építmények építésénél 11,0%-kal nagyobb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6%-kal csökkent.

KSH

Ígéretes fordulat a jövőre nézve, hogy a megkötött új szerződések volumene 67,8%-kal bővült, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,0, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 147,9%-kal nőtt. Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 17,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,2%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 38,5%-kal nagyobb volt a 2024. júniusinál.

2025 I. félévében az előző év azonos időszakához képest nem változott az építőipari termelés volumene. Az építőipari termelői árak viszont nőttek. 2025 II. negyedévében az ágazatokon belül a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben 6,5%-kal, az egyéb építmények építésében 5,6, az épületek építése vonatkozásában 4,6%-kal kellett többet fizetni az egy évvel korábbihoz képest. Az építőipar termelői árai átlagosan 1,3%-kal meghaladták a 2025. I. negyedévit.