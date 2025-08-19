Münchenben este nyolc után nem lehet chipset venni a boltokban

Különös szabályozást vezettek be München egyetemi városnegyedében: a kései nyitvatartású boltok este nyolc óra után nem árusíthatnak chipset, este tíz után pedig sört – írja a német Stern című lap.

A szabályozást azzal indokolják, hogy a helyi lakók hevesen panaszkodtak a zajra, a szemetelésre és az alkoholfogyasztással járó rendzavarásra. A lap szerint a Ludwig Maximilian Egyetem környékét nyüzsgő éjszakai élet jellemzi az ott fellelhető bároknak és éttermeknek köszönhetően. A szabályozás érzékenyen érinti a boltok tulajdonosait.

A legtöbb eladásom este 10 óra után történik. Amikor a többi bolt már bezárt, akkor indul be igazán az üzletem

– mondta a portálnak Shivan Beseh, az egyik érintett bolt tulajdonosa.

A kerületi közigazgatási hivatal (KVR) tisztázta, hogy nem új keletű szabályozásról van szó, a rágcsálnivalók árusításának korlátozásával már eddig is az volt a cél, hogy az emberek kevesebbet nassoljanak, és inkább az egészségesebb étkezés felé nyissanak.

Bajorországban a törvények értelmében este nyolckor minden üzletnek be kell zárnia, kivéve, amelyek egyben kocsmaként is üzemelnek, és palackozott sört, alkoholmentes italokat, dohányárut és édességeket is árusíthatnak. A választék azonban korlátozott és ennek nem része a chips.