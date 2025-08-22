Felülvizsgálják több tízmillió külföldi vízumát az USA-ban

Az Egyesült Államok kormánya azonnali hatállyal leállította a dolgozói vízumok kiadását teherautó-sofőrök számára, és pénteken több tízmillió külföldi vízumának felülvizsgálatát is elindította.

Marco Rubio külügyminiszter intézkedése a kamionsofőrök számára kiadott munkavállalási vízumok leállításáról azt követte, hogy Floridában három ember vesztette életét, mert egy illegálisan az országban tartózkodó hivatásos járművezető a közlekedési szabályokat megszegve balesetet okozott, amikor teherautójával az autópályán próbált megfordulni.

A tragédia nagy nyilvánosságot kapott, mert az indiai származású sofőr annak ellenére jutott teherautó-vezetői jogosítványhoz Kaliforniában, hogy illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban. A balesetet követően indult vizsgálat során pedig kiderült, hogy a férfi korlátozottan beszélt angolul, és több közlekedési tábla jelentésével nem volt tisztában.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője pénteken megerősítette, hogy a bevándorlási hatóságok folyamatosan vizsgálják felül 55 millió, az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi vízumát, és, akinél a szabályok megsértését találják, az ellen kitoloncolási eljárás indulhat.