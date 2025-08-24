Friedrich Merz: Németországnak új kereskedelmi partnereket kell találnia

A berlini kormányzati intézmények nyílt napján felszólaló Merz azt kérdezte: „Mi lesz a világgazdasággal, ha például az amerikaiak többé nem hajlandók betartani a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait?” Németországnak olyan partnereket kell keresnie világszerte, amelyek osztják a gondolkodásmódját – mutatott rá a jobbközép Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke.

„Jó gazdasági kapcsolatokra van szükségünk az Egyesült Államokkal, és lehet, hogy most viszonylag könnyen megúsztuk” – fogalmazott a német kancellár, ugyanakkor hozzátette, hogy új kereskedelmi lehetőségek nyílhatnak Dél-Amerikában, Ázsiában és Afrikában, amelyek kölcsönösen előnyösek lehetnek. „Következetesen kell végigmennünk ezen az úton” – jelentette ki.

A kancellár kiemelte, hogy az év végéig rendezni kell a német szociális ellátórendszer alapvető kérdéseit. Úgy vélte, hogy a kormánynak vissza kell fognia a kiadásokat a foglalkoztatás, a nyugdíjak és az egészségügy terén. „Szociális ellátórendszerünket alkalmassá kell tennünk arra, hogy képes legyen a jövőbeli kihívások kezelésére” – hangsúlyozta.