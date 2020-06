Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7516e71f-2c4e-425f-a117-007c3500c7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul a cég által fejlesztett térkő állításuk szerint tartósabb a betonnál, és egy átlagos családi ház energiaszükségletét biztosítani tudja 20 négyzetméternyi ilyen burkolat.","shortLead":"Ráadásul a cég által fejlesztett térkő állításuk szerint tartósabb a betonnál, és egy átlagos családi ház...","id":"20200619_PETpalack_napelem_napenergia_ujrahasznositas_csaladihaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7516e71f-2c4e-425f-a117-007c3500c7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bc7f1a-e007-4e79-95f5-0a34f414b728","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_PETpalack_napelem_napenergia_ujrahasznositas_csaladihaz","timestamp":"2020. június. 19. 17:49","title":"PET-palackokból csináltak napelemes térkövet magyar fejlesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32267dd7-e4fb-4369-b884-1b4d60197cb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Közlekedési Központ járatainak egy része nem tud közlekedni időjárási okok miatt.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ járatainak egy része nem tud közlekedni időjárási okok miatt.","id":"20200618_idojaras_eso_tomegkozlekedes_bkk_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32267dd7-e4fb-4369-b884-1b4d60197cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85974ee-c568-42ef-acfe-e4e7d1b665f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_idojaras_eso_tomegkozlekedes_bkk_villamos","timestamp":"2020. június. 18. 11:27","title":"Küzd az újabb esőzéssel a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","shortLead":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","id":"20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8da3ec-c002-4623-8975-9eda7ef9d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","timestamp":"2020. június. 19. 16:48","title":"Készült egy felmérés arról, hogy miért is veszünk használt ruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A kisvállalkozások több mint kétharmada nagyobb átállásra kényszerült az elmúlt hónapokban – erre jutott a Magyar Telekom felmérése. Az egyik legfontosabb változás az, hogy a digitális megoldásokban a minőség fontosabb lett, mint az ár, sokan pedig már a második hullámra készülnek.","shortLead":"A kisvállalkozások több mint kétharmada nagyobb átállásra kényszerült az elmúlt hónapokban – erre jutott a Magyar...","id":"20200618_kis_cegek_felmeres_digitalizacio_telekom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e08a941-acae-4724-be75-32cfbf5977f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_kis_cegek_felmeres_digitalizacio_telekom","timestamp":"2020. június. 18. 11:23","title":"A járvány változtatta meg a szokást a kis cégeknél: a digitális fejlesztést nem a legolcsóbb megoldásokkal próbálják megúszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű DDoS, vagyis túlterheléses támadást indítottak a szolgáltatás ellen. Az esetről most adott ki tájékoztatást a cég.","shortLead":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű...","id":"20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72179316-1fef-4867-9ea6-e2c41d8dbdef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","timestamp":"2020. június. 18. 15:33","title":"A világ eddigi legnagyobb túlterheléses támadását szenvedte el az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyilatkozott a hvg.hu-nak a vasalódeszkás videója miatt megbüntetett tanár, újabb botránykönyv jön Trumpról, a britek már vakcinát gyártanak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nyilatkozott a hvg.hu-nak a vasalódeszkás videója miatt megbüntetett tanár, újabb botránykönyv jön Trumpról, a britek...","id":"20200619_Radar360_Ezrek_emlekeztek_Benedek_Tiborra_egyseges_parkolas_jon_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26449697-1615-4303-9439-932942bf38e0","keywords":null,"link":"/360/20200619_Radar360_Ezrek_emlekeztek_Benedek_Tiborra_egyseges_parkolas_jon_Budapesten","timestamp":"2020. június. 19. 08:00","title":"Radar360: Ezrek emlékeztek Benedek Tiborra, egységes parkolás jön Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc9502b-10fa-427a-8b81-ea0e819127ad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb sztár volt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb sztár volt Nagy-Britanniában.","id":"20200618_103_evesen_meghalt_a_britek_haborus_hos_enekesnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc9502b-10fa-427a-8b81-ea0e819127ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ac430-1522-4dec-b7d6-adb1363b2aae","keywords":null,"link":"/elet/20200618_103_evesen_meghalt_a_britek_haborus_hos_enekesnoje","timestamp":"2020. június. 18. 16:12","title":"103 évesen meghalt a britek háborús hős énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b3304a-5577-4d94-98bc-5561a83f0463","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Mi történik, ha valaki olyanra vágyunk, akire nem lenne szabad? Hogyan dönt romba életeket egyetlen ember megszállottsága? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Arthur Miller Pillantás a hídról című drámájában. Az Örkény Színház 2011-ben bemutatott előadásáról – amely mostantól online is elérhető – a rendezőt, Mácsai Pált kérdeztük.","shortLead":"Mi történik, ha valaki olyanra vágyunk, akire nem lenne szabad? Hogyan dönt romba életeket egyetlen ember...","id":"20200619_Orkeny_Szinhaz_Pillantas_a_hidrol_Macsai_Pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20b3304a-5577-4d94-98bc-5561a83f0463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cce84bc-5b98-48fe-a373-60091d118e3d","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_Orkeny_Szinhaz_Pillantas_a_hidrol_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 19. 19:00","title":"Végignézni az istenverte rohanást a vég felé – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]