[{"available":true,"c_guid":"b52feb40-7942-4855-8dd9-bf8865377da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rengeteg nagyítható fotó látható, valamint többek között Darvas Iván önmagával folytatott párbeszédének részletei olvashatók az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet virtuális kiállításának oldalán. ","shortLead":"Rengeteg nagyítható fotó látható, valamint többek között Darvas Iván önmagával folytatott párbeszédének részletei...","id":"20200710_Csodas_kepek_Darvas_Ivanrol__kiallitas_nyilt_az_interneten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b52feb40-7942-4855-8dd9-bf8865377da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091926d6-3ecc-4af0-b6f4-fab72bae4592","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_Csodas_kepek_Darvas_Ivanrol__kiallitas_nyilt_az_interneten","timestamp":"2020. július. 10. 10:48","title":"Csodás képek Darvas Ivánról - kiállítás nyílt az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b87af1-456d-4467-9efb-39bf9b5a4406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is szigorú előírások vonatkoztak az űrhajósok és az eszközök sterilizálására, ám a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetne a NASA a biológiai szennyezés megelőzésére.","shortLead":"Eddig is szigorú előírások vonatkoztak az űrhajósok és az eszközök sterilizálására, ám a jövőben még nagyobb hangsúlyt...","id":"20200710_nasa_mars_hold_biologiai_szennyezes_mikroba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38b87af1-456d-4467-9efb-39bf9b5a4406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff981e8a-c306-4c64-8f0f-3eb414768c7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_nasa_mars_hold_biologiai_szennyezes_mikroba","timestamp":"2020. július. 10. 13:03","title":"Furcsa eredmény jönne ki, ha saját életünk nyomaira bukkannánk a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"elet","description":"Mind nagyobb a felháborodás a volt nagykövet felfüggesztett börtön- és 540 ezer forintos pénzbüntetése miatt, már a Fidesz is ráfordult az ügyre, a bíróságot szapulva. Felvetődik a kérdés, miben segíthet neki a fellebbezés? És mi van, ha például az USA kikérné Kaletát?","shortLead":"Mind nagyobb a felháborodás a volt nagykövet felfüggesztett börtön- és 540 ezer forintos pénzbüntetése miatt, már...","id":"20200709_Kaleta_negy_ev_mulva_tiszta_erkolcsi_bizonyitvanyt_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e93901-3773-4aa0-9f00-e3f2d68bd0c7","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Kaleta_negy_ev_mulva_tiszta_erkolcsi_bizonyitvanyt_kap","timestamp":"2020. július. 09. 14:18","title":"Ha semmi sem változik, Kaleta négy év múlva tiszta erkölcsi bizonyítványt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vasúttörténeti Parkban játszanak majd. ","shortLead":"A Vasúttörténeti Parkban játszanak majd. ","id":"20200709_Az_Omega_is_fellep_a_budapesti_motorosfesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459b2873-ff49-48bb-a4e4-1877b98fde4b","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Az_Omega_is_fellep_a_budapesti_motorosfesztivalon","timestamp":"2020. július. 09. 13:42","title":"Az Omega is fellép a budapesti motorosfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b575886-62df-4ab7-9b29-7374c3dcc036","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években. Már hazánkban is elérhető – bár csak korlátozott földrajzi lefedettséggel – az 5G szélessávú mobilinternet, amely az elképesztő letöltési sebesség mellett új technológiák hétköznapi elterjedését hozhatja magával. Lássuk, hogyan is nézne ki az 5G-alapú jövőnk!","shortLead":"Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években...","id":"magyartelekom_20200609_Az_5G_elhozza_a_scifi_filmek_vilagat_az_otthonainkba__infografika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b575886-62df-4ab7-9b29-7374c3dcc036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accee00e-8311-4be8-ae7b-78ba8161f5fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200609_Az_5G_elhozza_a_scifi_filmek_vilagat_az_otthonainkba__infografika","timestamp":"2020. július. 10. 12:42","title":"Az 5G elhozza a sci-fi filmek világát az otthonainkba - infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cisco nemrégiben két nemzetközi kutatást is végzett, amelyek az informatikai szakemberek és vezetők által tapasztalt kihívásokat, valamint a nagymértékű digitális átalakuláshoz kapcsolódó technológiai stratégiákat, terveket térképezte fel. A két tanulmány a krízishelyzet más-más aspektusait dolgozta fel, az azonban közös megállapítás volt, hogy a gyorsan megváltozott körülményekből adódó nyomás és stressz jelentős tényezőként jelent meg.","shortLead":"A Cisco nemrégiben két nemzetközi kutatást is végzett, amelyek az informatikai szakemberek és vezetők által tapasztalt...","id":"20200709_koronavirus_jarvany_informatikai_vezetok_velemenye_cisco_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e8a607-22bf-4fe3-9c4c-3e5726de1980","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_koronavirus_jarvany_informatikai_vezetok_velemenye_cisco_kutatas","timestamp":"2020. július. 09. 14:03","title":"Amit korábban egy év alatt hagyott jóvá a cég, az most hetek alatt megvolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9a563d-169a-4a4a-b82d-449b614d259a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ott van előttem, hogy mi történhet ezekkel a gyerekekkel, és nem tudom túl tenni magam rajta\" – mondta Szabó Zsófi műsorvezető az RTL Klub Reggeli című műsorában. ","shortLead":"\"Ott van előttem, hogy mi történhet ezekkel a gyerekekkel, és nem tudom túl tenni magam rajta\" – mondta Szabó Zsófi...","id":"20200709_Adasban_sirta_el_magat_a_Reggeli_musorvezetoje_a_Kaletaugy_emlegetesekor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9a563d-169a-4a4a-b82d-449b614d259a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f8addf-e1b7-401c-a8c3-bb450866c715","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Adasban_sirta_el_magat_a_Reggeli_musorvezetoje_a_Kaletaugy_emlegetesekor","timestamp":"2020. július. 09. 10:43","title":"Adásban sírta el magát a Reggeli műsorvezetője a Kaleta-ügy emlegetésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21481875-7a6e-4f01-af90-2d166c6567ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség új sportigazgatója szerint a belga Double Pass cég évente egyszer, ők maguk pedig kétszer fognak felméréseket végezni az utánpótlásban.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség új sportigazgatója szerint a belga Double Pass cég évente egyszer, ők maguk pedig kétszer...","id":"20200710_mlsz_meres_barczi_robert_double_pass","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21481875-7a6e-4f01-af90-2d166c6567ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bbc476-7d09-420a-a772-f96252007926","keywords":null,"link":"/sport/20200710_mlsz_meres_barczi_robert_double_pass","timestamp":"2020. július. 10. 10:21","title":"Az MLSZ kötelező méréseket vezet be az utánpótlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]