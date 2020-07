Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan vetélytársak, azért az Apple és a Samsung között több üzleti megállapodás is van. Csakhogy nem mindegyik alakul mindig a tervek szerint, és ilyenkor jöhet a büntetés.

","shortLead":"Bár hivatalosan vetélytársak, azért az Apple és a Samsung között több üzleti megállapodás is van. Csakhogy nem...","id":"20200719_apple_samsung_oled_panel_rendeles_karpotlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a000a534-9fc3-4449-a861-983478e2b31e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200719_apple_samsung_oled_panel_rendeles_karpotlas","timestamp":"2020. július. 19. 08:03","title":"295 milliárdos kártérítést gombolt le az Apple-ről a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális társadalombiztosításra és egészségügyi ellátásra van szükség, és talán globális alapjövedelemre az ENSZ-főtitkár szerint.","shortLead":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális...","id":"20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd16e541-7e1e-438c-8ede-a73e2118be5e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","timestamp":"2020. július. 19. 08:16","title":"ENSZ-főtitkár: A karbonkibocsátást kellene megadóztatni, nem az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cf0ca2-d747-4c32-add0-a00dadbadf6b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Volt hova visszanyúlniuk a Szerb Antal „nemzetietlen” irodalomtörténetétől a romlatlan ifjúságot kivont karddal óvó újhazafiaknak. De manapság is ismerős lehet, ahogy az 1934-es első kiadása után nyolc évvel agresszív antiszemita támadássorozat indult a sajtóban a tragikus sorsú író azóta klasszikussá érett műve ellen.","shortLead":"Volt hova visszanyúlniuk a Szerb Antal „nemzetietlen” irodalomtörténetétől a romlatlan ifjúságot kivont karddal óvó...","id":"202029__szerb_antal__kilora_mertek__jobbra_tantorogva__nem_irodalmi_tortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04cf0ca2-d747-4c32-add0-a00dadbadf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000f9979-62da-4b2e-8864-f20e189c6175","keywords":null,"link":"/360/202029__szerb_antal__kilora_mertek__jobbra_tantorogva__nem_irodalmi_tortenet","timestamp":"2020. július. 19. 12:00","title":"Zsidózás és könyvbezúzás: a magyar irodalomtörténet egyik szégyenteljes fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e2bf68-f2e8-4555-bfed-86fa934407c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kevesebb helyszín, kevesebb program, távolságtartás, nincs büfé - de legalább lesz, ellentétben a többi nagy európai klasszikus zenei fesztivállal. ","shortLead":"Kevesebb helyszín, kevesebb program, távolságtartás, nincs büfé - de legalább lesz, ellentétben a többi nagy európai...","id":"202029_fesztival__kenyszeru_rovidites_salzburgi_unnepi_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51e2bf68-f2e8-4555-bfed-86fa934407c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f671ba55-789a-48c2-a43c-808d5e2e3675","keywords":null,"link":"/360/202029_fesztival__kenyszeru_rovidites_salzburgi_unnepi_jatekok","timestamp":"2020. július. 18. 12:15","title":"A centenáriumi Salzburgi Ünnepi Játékokat a világjárvány sem győzheti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csökken az új fertőzöttek száma Horvátországban, Szlovéniában viszont összesen csak 6 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Nem csökken az új fertőzöttek száma Horvátországban, Szlovéniában viszont összesen csak 6 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200719_Horvatorszagban_92_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06377105-d1d4-49f9-bde1-ce589969545e","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Horvatorszagban_92_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","timestamp":"2020. július. 19. 17:16","title":"Horvátországban 92 új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b563005-00f1-47da-8edb-6a518dedccf8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Dominic Raab brit külügyminiszter bejelentette, majdnem száz százalékosan biztosra vehető, hogy Oroszország egyes dokumentumok megszellőztetésével saját érdekei szerint próbálta meg befolyásolni a tavalyi nagy-britanniai parlamenti választást. A beavatkozást tagadó Moszkvát már más választások esetében is érték hasonló vádak.","shortLead":"Dominic Raab brit külügyminiszter bejelentette, majdnem száz százalékosan biztosra vehető, hogy Oroszország egyes...","id":"20200719_Londonban_megerositettek_Oroszorszag_befolyasolni_akarta_a_brit_valasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b563005-00f1-47da-8edb-6a518dedccf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b41977-7b68-4ccc-9df8-db588325f06c","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Londonban_megerositettek_Oroszorszag_befolyasolni_akarta_a_brit_valasztast","timestamp":"2020. július. 19. 20:00","title":"Az Oroszország-jelentés megerősíti, hogy belemásztak a brit választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7652a79c-11e8-4e2c-a911-dba1cb23f3f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság annak ellenére adna komoly bónuszt Váradi Józsefnek, hogy – mivel a koronavírus keresztülhúzott minden számítást – nem teljesültek annak feltételei, ráadásul mintegy ezer munkavállalót elküldött.","shortLead":"A légitársaság annak ellenére adna komoly bónuszt Váradi Józsefnek, hogy – mivel a koronavírus keresztülhúzott minden...","id":"20200719_wizz_air_varadi_bonusz_tiltakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7652a79c-11e8-4e2c-a911-dba1cb23f3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42336ab8-6e8a-42c3-b082-bbdfd11b7fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20200719_wizz_air_varadi_bonusz_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 19. 20:10","title":"Váradi cégvezetői bónusza miatt vitatkozhatnak a Wizz Air részvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbdc889-6e37-4f65-828f-fbefd67bcc6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatók. Különösen igaz ez a szenvedélybetegek nők esetében. Vajon milyen okai vannak e jelenségnek? És hogyan formálja a függőség a nőiséggel és anyasággal kapcsolatos attitűdöket? Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus háromrészes cikksorozatának utolsó része. ","shortLead":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatók. Különösen igaz ez a szenvedélybetegek nők esetében...","id":"20200719_Ha_a_szenvedelybeteg_no_varandos_es_anya_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cbdc889-6e37-4f65-828f-fbefd67bcc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053dead0-b733-4c02-8d63-7ce2ade0c4b6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200719_Ha_a_szenvedelybeteg_no_varandos_es_anya_lesz","timestamp":"2020. július. 19. 20:15","title":"Ha a szenvedélybeteg nő várandós és anya lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]