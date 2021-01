Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Népszava szerint még mindig a fagyasztóban vannak. Az eljárás azonban nem újdonság, az Európai Gyógyszerügynökség is dokumentáció alapján ad ki engedélyt. ","shortLead":"A Népszava szerint még mindig a fagyasztóban vannak. Az eljárás azonban nem újdonság, az Európai Gyógyszerügynökség is...","id":"20210123_Szputnyik_V_minta_oltoanyag_engedelyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd2ef6-7c86-472e-9093-4f7285bbfe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Szputnyik_V_minta_oltoanyag_engedelyezes","timestamp":"2021. január. 23. 11:24","title":"Nem használták fel a Szputnyik V mintáit az oltóanyag magyarországi engedélyezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Media1 becslése szerint ez kilencszerese az RTL Magyarország államtól származó bevételeinek. ","shortLead":"A Media1 becslése szerint ez kilencszerese az RTL Magyarország államtól származó bevételeinek. ","id":"20210123_allami_reklampenz_TV2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10229782-aafe-44a0-a597-d522ac0029d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_allami_reklampenz_TV2","timestamp":"2021. január. 23. 12:09","title":"Húszmilliárdnyi állami reklámpénz landolhatott tavaly a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","id":"20210123_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae610a-a8ae-451a-9666-bc0f490e04b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. január. 23. 20:01","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1b35f3-dac9-48d6-b827-42c4535da7bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar nyomozók futárszolgálatokkal együttműködve azonosították a megrendelőt. ","shortLead":"A magyar nyomozók futárszolgálatokkal együttműködve azonosították a megrendelőt. ","id":"20210123_Darknet_bitcoin_drogotkereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf1b35f3-dac9-48d6-b827-42c4535da7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09993fc5-e890-4d60-b4fc-dc472544a3cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Darknet_bitcoin_drogotkereskedo","timestamp":"2021. január. 23. 08:17","title":"Darknetről, bitcoinnal vette az eladásra szánt drogot, de így is lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72760fe2-d8b7-416a-8860-4c3c8497d046","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok szelfikamerájának elrejtése mindig is fontos kérdés volt a gyártók számára, és különféle megoldások is születtek. A Samsung az ehhez kapcsolódó innovációban is az elsők között járt, illetve jár egy újabb szabadalmával.","shortLead":"Az okostelefonok szelfikamerájának elrejtése mindig is fontos kérdés volt a gyártók számára, és különféle megoldások is...","id":"20210123_samsung_szabadalaom_szelfi_kamerarendszer_elrejtese_reszkijelzo_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72760fe2-d8b7-416a-8860-4c3c8497d046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040cd4d-bbdd-4155-baf1-325e61e39d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_samsung_szabadalaom_szelfi_kamerarendszer_elrejtese_reszkijelzo_alatt","timestamp":"2021. január. 23. 16:03","title":"Egyedi megoldás: trükkösen rejtené el az okostelefon-kamerát a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","shortLead":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","id":"20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2647862-43f1-4ebd-a497-788ab78a79ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","timestamp":"2021. január. 24. 10:10","title":"Meghátrált, mégsem emeli az Xbox-előfizetés árát a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Google és a francia kiadóvállalatok egyik lobbiszervezete megegyezett annak a részleteiről, miként fizet majd egy szerzői jogi megállapodás keretei között az internetes óriás az általa felhasznált online tartalomért. Ez az első ilyen egyezség Európában.","shortLead":"A Google és a francia kiadóvállalatok egyik lobbiszervezete megegyezett annak a részleteiről, miként fizet majd...","id":"20210123_A_Google_hajlando_fizetni_az_online_tartalomert__egyelore_csak_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c520346-bb9b-44de-a3b6-3843032d040d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_A_Google_hajlando_fizetni_az_online_tartalomert__egyelore_csak_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 23. 14:33","title":"A Google hajlandó fizetni az online tartalomért – egyelőre csak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a9fb95-a395-4f62-92cc-0965584117f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frankó Endre, a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó pilótája 97 éves korában hunyt el. ","shortLead":"Frankó Endre, a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó pilótája 97 éves korában hunyt el. ","id":"20210123_Budapest_utolso_Puma_Gripen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a9fb95-a395-4f62-92cc-0965584117f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1818a544-ce05-4de6-b0b8-9923f4a6cbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Budapest_utolso_Puma_Gripen","timestamp":"2021. január. 23. 16:03","title":"Így repültek Budapest felett az utolsó Pumára emlékező Gripenek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]