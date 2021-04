Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik az orvostudományban.","shortLead":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik...","id":"20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cedf67-7f89-4b20-99fd-d2cb508367fb","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","timestamp":"2021. április. 01. 10:13","title":"Mihalik Enikő: Beoltatom magam, mert féltem a babámat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi kuratóriumokba, de előírja nekik a közbeszerzést.","shortLead":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi...","id":"20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33453ddb-7e46-4d5a-8b15-a0f658c4354c","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","timestamp":"2021. április. 02. 10:31","title":"Újabb vagyonjuttatás az alapítványi egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077 multiplayer. A helyzet viszont változott.","shortLead":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077...","id":"20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d913d3f-8eb3-4e09-8de4-50432f8ee314","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","timestamp":"2021. április. 01. 17:03","title":"Mégsem lesz külön játék a többjátékos módú Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. 3-3,5 millió beoltottnál jöhet a nagyobb szabadság, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára elindul a kulturális élet és nyitnak a szállodák - lebegtette be. A pontos részletekről később beszél. ","shortLead":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor...","id":"20210402_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48245545-e3f6-4390-b8bc-0acb9faa1904","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Orban","timestamp":"2021. április. 02. 07:36","title":"Orbán: Jövő héten kiderül, beolthatók-e itthon a 16-18 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f6763e-1a20-4a4c-a2ed-967d9a0d6e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda éjfél előtt pár perccel nyújtották be az összesen 13 javaslatot. Azért 13, mert egy egyetem egyházi fenntartásba kerül, és készült egy törvénytervezet kimondottan a modellváltó egyetemeket a jövőben fenntartó közhasznú alapítványokról is.","shortLead":"Szerda éjfél előtt pár perccel nyújtották be az összesen 13 javaslatot. Azért 13, mert egy egyetem egyházi fenntartásba...","id":"20210401_egyetemi_modellvaltas_kozhasznu_alapitvanyok_stumpf_istvan_palkovics_laszlo_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f6763e-1a20-4a4c-a2ed-967d9a0d6e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1fe6d-0a90-45ed-b1af-0f51e4e5d88f","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_egyetemi_modellvaltas_kozhasznu_alapitvanyok_stumpf_istvan_palkovics_laszlo_itm","timestamp":"2021. április. 01. 09:44","title":"Elkészültek a törvényjavaslatok 11 újabb egyetem modellváltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz Állambiztonsági Szolgálat azzal állt elő, hogy merényletet készítettek elő ellenzékiek.","shortLead":"A fehérorosz Állambiztonsági Szolgálat azzal állt elő, hogy merényletet készítettek elő ellenzékiek.","id":"20210402_Terroristanak_nyilvanitotta_a_feherorosz_KGB_az_ellenzek_ket_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4fa468-7216-4c78-b14e-10df0fa7bff6","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Terroristanak_nyilvanitotta_a_feherorosz_KGB_az_ellenzek_ket_vezetojet","timestamp":"2021. április. 02. 18:08","title":"Terroristának nyilvánította a fehérorosz KGB az ellenzék két vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg naponta a legtöbben koronavírus-fertőzésben. Bár több szakértő szerint ebben a megkésett korlátozó intézkedések is szerepet játszanak, az emberek felelőtlensége, rossz egészségi állapota és a forráshiányos egészségügyi ellátórendszer legalább ennyire ludas, miközben az egészségügyi dolgozók erőn felül küzdenek a betegek életéért.","shortLead":"Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg naponta a legtöbben koronavírus-fertőzésben. Bár több szakértő szerint...","id":"20210401_koronavirus_ellatas_jarvanyhelyzet_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228302f4-384d-4920-baa0-b79afb75b912","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_ellatas_jarvanyhelyzet_adatok","timestamp":"2021. április. 01. 11:20","title":"Akkor kell tartanunk a halálozások számának növekedésétől, amikor majd stagnál a gépen lévők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondos munkaadóként egyfajta juttatásban részesíti az Apple azokat, akik beoltatják magukat koronavírus ellen. Még azokra is gondol a vállalat, akik valamilyen mellékhatást tapasztalnának az oltás után.","shortLead":"Gondos munkaadóként egyfajta juttatásban részesíti az Apple azokat, akik beoltatják magukat koronavírus ellen. Még...","id":"20210402_apple_juttatasok_koronavirus_vakcina_beoltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88aeaa5a-ea60-4d1f-8709-b54e44d57f3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_apple_juttatasok_koronavirus_vakcina_beoltottak","timestamp":"2021. április. 02. 14:03","title":"Fizetett szabadságot kapnak az oltottak az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]