[{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","shortLead":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","id":"20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa026537-523f-49f9-af77-692abe278989","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 14. 17:58","title":"Továbbra is magas a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A konténerszállító hajó hat napig blokkolta a forgalmat a tengeri átkelőn, emiatt a környéken megugrott a kén-dioxid-szennyezés. A levegőbe jutó anyagokat még az űrből is lehetett érzékelni.\r

","shortLead":"A konténerszállító hajó hat napig blokkolta a forgalmat a tengeri átkelőn, emiatt a környéken megugrott...","id":"20210414_ever_given_szuezi_csatorna_ken_dioxid_legszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899be926-3ecb-4ac8-9ed5-80f521df5908","keywords":null,"link":"/zhvg/20210414_ever_given_szuezi_csatorna_ken_dioxid_legszennyezes","timestamp":"2021. április. 14. 13:40","title":"A környezet is megsínyli, hogy fennakadt az Ever Given a Szuezi-csatornában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670e79eb-1f09-441e-b130-7ec7bd386b61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City a Borussia Dortmund felett aratott kettős győzelemmel, a Real Madrid pedig hazai győzelme után a Liverpoolban elért gól nélküli döntetlennel harcolta ki a továbbjutást szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.\r

","shortLead":"A Manchester City a Borussia Dortmund felett aratott kettős győzelemmel, a Real Madrid pedig hazai győzelme után...","id":"20210415_bajnokok_ligaja_negyeddonto_visszavago","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=670e79eb-1f09-441e-b130-7ec7bd386b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c0f6e1-12fb-4bff-8498-045e14389691","keywords":null,"link":"/sport/20210415_bajnokok_ligaja_negyeddonto_visszavago","timestamp":"2021. április. 15. 05:26","title":"Összeállt az elődöntő mezőnye a BL-ben, a ManCity és a Real Madrid is bejutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9658d3-f366-4e65-9467-d7f2eca86000","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kötelező vírusteszt okoz véget nem érő sorokat a repülőtéren.","shortLead":"A kötelező vírusteszt okoz véget nem érő sorokat a repülőtéren.","id":"20210415_Hatoras_sorok_Heathrown_volt_hogy_a_rendoroknek_kellett_rendet_tenniuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9658d3-f366-4e65-9467-d7f2eca86000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6deb8d-ecb5-4cae-89b2-02305d8effc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Hatoras_sorok_Heathrown_volt_hogy_a_rendoroknek_kellett_rendet_tenniuk","timestamp":"2021. április. 15. 14:28","title":"Hatórás sorok a Heathrow-n, volt, hogy a rendőröknek kellett rendet tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vissza lehet kérni a már megváltott bérletek árát is: április végéig a diákigazolvány is elég az utazáshoz az alsósoknak.","shortLead":"Vissza lehet kérni a már megváltott bérletek árát is: április végéig a diákigazolvány is elég az utazáshoz...","id":"20210415_itm_diakok_ingyen_tomegkozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d016294e-8297-4464-97d6-39984175405e","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_itm_diakok_ingyen_tomegkozlekedes","timestamp":"2021. április. 15. 14:49","title":"Ingyen utazhatnak az alsósok a helyközi és a BKK-járatokon az iskolák újranyitása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat már közel 20 év is látni lehetett.","shortLead":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat...","id":"20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d75ca5-965d-431a-9434-9748d1f0edfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","timestamp":"2021. április. 14. 14:03","title":"Tudósok bírálják Elon Muskot, amiért chipet rakott egy majom agyába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","shortLead":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","id":"20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1554954e-dc21-47a8-812b-21fa2589ec25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","timestamp":"2021. április. 14. 08:55","title":"Előkerült egy videó az április elején történt hatalmas balesetről az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f59461-4ae2-4123-8a22-d61fb4a30789","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jégtömegek is képesek mozgásra, noha nem akkora sebességgel, hogy az szemmel érzékelhető legyen. Egy hóval borította rész Alaszkában lassan rácáfolhat erre.","shortLead":"A jégtömegek is képesek mozgásra, noha nem akkora sebességgel, hogy az szemmel érzékelhető legyen. Egy hóval borította...","id":"20210415_alaszka_muldrow_gleccser_mozgas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f59461-4ae2-4123-8a22-d61fb4a30789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80021ce9-ca27-4272-bbee-6622027de865","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_alaszka_muldrow_gleccser_mozgas","timestamp":"2021. április. 15. 09:03","title":"100-szoros sebességre kapcsolt egy alaszkai gleccser, a tudósok sem értik, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]