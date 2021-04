Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","shortLead":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","id":"20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ce0b6-65f1-4de3-9067-fef52ec600cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","timestamp":"2021. április. 25. 09:09","title":"Szlovéniában hétfőn nyitnak a szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik Szép-kártya zsebből fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért vasárnaptól - tájékoztatta az MTI-t Tállai András.","shortLead":"Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik...","id":"20210425_Mostantol_szabad_az_atjaras_a_Szepkartya_alszamlai_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0809f3-7a1a-438e-b1ff-b2854e688b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Mostantol_szabad_az_atjaras_a_Szepkartya_alszamlai_kozott","timestamp":"2021. április. 25. 10:45","title":"Mostantól szabad az átjárás a Szép-kártya alszámlái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy néz ki, megsérült a hajótest is, egyre valószínűtlenebb, hogy van túlélője a balesetnek.","shortLead":"Úgy néz ki, megsérült a hajótest is, egyre valószínűtlenebb, hogy van túlélője a balesetnek.","id":"20210424_Megtalaltak_az_eltunt_indonez_tengeralattjarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b908af5-2bf8-41e3-93d7-3583b869ee21","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Megtalaltak_az_eltunt_indonez_tengeralattjarot","timestamp":"2021. április. 24. 13:28","title":"Megtalálták az eltűnt indonéz tengeralattjáró egyes darabjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f8761f-1ac7-40a8-893e-fa1e57f37823","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"„Keljfeljancsi vagyok, a Láng Vince-féle magyar kisember, aki minden körülmények között életben akar maradni, túlélni minden korszakot” - így jellemzi magát Harsányi Gábor színművész, aki a HVG-nek azt is elmondta, mit érzett a Színművészeti beszántását látva. Portré. ","shortLead":"„Keljfeljancsi vagyok, a Láng Vince-féle magyar kisember, aki minden körülmények között életben akar maradni, túlélni...","id":"202116_harsanyi_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7f8761f-1ac7-40a8-893e-fa1e57f37823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f0957-a6b8-4026-8148-bb187ae9e579","keywords":null,"link":"/360/202116_harsanyi_gabor","timestamp":"2021. április. 24. 11:00","title":"Harsányi Gábor: Nem értek a politikához, ha valami fáj, írok egy novellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f778b80a-f2d6-4990-b5c5-ade18fb9814d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi, nem használt okostelefonok újrahasznosításának ötlete igazán jó, azonban a Samsung egyik ezt célzó programja sajnos nem túlzottan sikeres.","shortLead":"A régi, nem használt okostelefonok újrahasznosításának ötlete igazán jó, azonban a Samsung egyik ezt célzó programja...","id":"20210425_samsung_ujrahasznositasi_program_regi_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f778b80a-f2d6-4990-b5c5-ade18fb9814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0aa8d6c-1872-4dba-8aff-70a1c01bdb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_samsung_ujrahasznositasi_program_regi_telefonok","timestamp":"2021. április. 25. 20:03","title":"De hol van kétmilliárd használt Samsung telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy friss kutatásból kiderül, márkahű nemzet vagyunk, és a legtöbben kétféle kávéfőzővel is rendelkezünk otthon.","shortLead":"Egy friss kutatásból kiderül, márkahű nemzet vagyunk, és a legtöbben kétféle kávéfőzővel is rendelkezünk otthon.","id":"20210424_kave_haztartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd87a17-e647-4bd9-ad2a-86c97cf442c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_kave_haztartas","timestamp":"2021. április. 24. 09:44","title":"Havi háromezer forintot költenek a magyarok otthoni kávézásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4514a0da-1d18-4d01-bce3-e5f72b0c6b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teraszok már nyithatnak, de rengeteg hely zárva marad, sokan örökre. Tisztulni fog a piac, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a jó éttermek megmaradnak, a rosszak pedig bezárnak. Inkább a kapcsolatok számítanak - mondta Gerendai Károly a Fülkében.","shortLead":"A teraszok már nyithatnak, de rengeteg hely zárva marad, sokan örökre. Tisztulni fog a piac, de ez egyáltalán nem azt...","id":"20210424_Gerendai_Karoly_a_Fulkeben_Osszeszoritott_foggal_probaljuk_kibirni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4514a0da-1d18-4d01-bce3-e5f72b0c6b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ca1f3a-125e-44dc-ad6c-e27293b30dfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Gerendai_Karoly_a_Fulkeben_Osszeszoritott_foggal_probaljuk_kibirni","timestamp":"2021. április. 24. 07:00","title":"Gerendai Károly a Fülkében: Összeszorított foggal próbáljuk kibírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","shortLead":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","id":"20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb32f97-fcd1-4770-a7c1-bf7560a46bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","timestamp":"2021. április. 24. 18:20","title":"Május 17-én nyitnak Ausztriában az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]