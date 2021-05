Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b86ac834-544d-4713-b6af-72b154f76c54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig két esztendős luxusszedánnak máris felvarrták egy picit a ráncait.","shortLead":"Az alig két esztendős luxusszedánnak máris felvarrták egy picit a ráncait.","id":"20210511_meg_halkabb_lett_az_uj_bentley_flying_spur_utastere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b86ac834-544d-4713-b6af-72b154f76c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3715ed1b-5ab0-4463-b173-ea920890d3b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_meg_halkabb_lett_az_uj_bentley_flying_spur_utastere","timestamp":"2021. május. 11. 07:59","title":"Még halkabb lett az új Bentley Flying Spur utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. május. 10. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több mint 50 ezer forintra emelkedik a megelőlegezett tartásdíj, megszűnik a jövedelmi összeghatár, az állam pedig csak akkor szünteti be a folyósítást, ha a gyermektől külön élő szülő 80%-át kifizette a bíróság által meghatározott összegnek. A kormány benyújtotta a törvénymódosítást, amellyel 90 ezer egyszülős családban nevelkedő gyermeken segítene. A családi pótlék összege ugyanakkor továbbra sem emelkedik. ","shortLead":"Több mint 50 ezer forintra emelkedik a megelőlegezett tartásdíj, megszűnik a jövedelmi összeghatár, az állam pedig csak...","id":"20210511_tartasdij_kormany_torvenyjavaslat_egyszulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c35c10-20c9-44dd-ba21-dcdd93dd631c","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_tartasdij_kormany_torvenyjavaslat_egyszulok","timestamp":"2021. május. 11. 19:04","title":"Szigorúan behajtaná az elmaradt tartásdíjakat a kormány új törvényjavaslata – itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c7d74f-453b-4781-819e-66da8f00efed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20210510_fejsze_elettars_veszprem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51c7d74f-453b-4781-819e-66da8f00efed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05ea955-f6da-47e6-bbe1-162e08bdd1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_fejsze_elettars_veszprem","timestamp":"2021. május. 10. 16:05","title":"Fejszével kergette az élettársát egy fiatal férfi az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonságos üzenetküldő a Facebook adatgyűjtési szokásaira világított volna rá egy fizetett hirdetéssel, de a közösségi oldalnak ez nagyon nem tetszett.","shortLead":"A biztonságos üzenetküldő a Facebook adatgyűjtési szokásaira világított volna rá egy fizetett hirdetéssel, de...","id":"20210510_signal_instagram_hirdetes_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e9efc0-c1f0-4085-9a17-4cfa61206908","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_signal_instagram_hirdetes_facebook","timestamp":"2021. május. 10. 08:33","title":"A Signal megpróbálta felfedni a Facebook adatgyűjtési technikáját, erre letiltották őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A norvég járványhelyzet egyre jobban áll, ennek fenntartásához azonban nincs szükség a két vakcinára a kutatók szerint. ","shortLead":"A norvég járványhelyzet egyre jobban áll, ennek fenntartásához azonban nincs szükség a két vakcinára a kutatók szerint. ","id":"20210510_norvegia_astrazeneca_johnson_johnson_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb39947b-289d-482c-8fb5-adc619e5674d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_norvegia_astrazeneca_johnson_johnson_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 13:33","title":"Norvég kutatók szerint ki kell venni az országos oltókampányból az AstraZeneca és a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","shortLead":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","id":"20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f378622-9697-4dab-b437-318f80782256","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 09. 21:01","title":"Kerékpárbalesetben hunyt el a világhírű német-amerikai építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós európaügyi miniszterek figyelmét, amelyet szerinte csak nyugati vakcinákkal nem lehetett volna elérni. A miniszter arról is beszélt, hogyan képzeli el a felsőoktatás támogatását most, hogy a kormány nem kívánja igénybe venni a helyreállítási alap hitelrészét.","shortLead":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós európaügyi miniszterek...","id":"20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9699ef3-bc1e-46a3-ad0a-c26a916f1c57","keywords":null,"link":"/eurologus/20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","timestamp":"2021. május. 11. 17:50","title":"Varga Judit objektív vizsgálatra számít Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]