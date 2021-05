Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2be07d6a-4da6-4e07-bc70-6c88b9bd4526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint a Fidesz miatt Magyarország ma korruptabb, mint Románia bármikor is volt és koncepciós perekben ítélik el a fideszesek ellenfeleit.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint a Fidesz miatt Magyarország ma korruptabb, mint Románia bármikor is...","id":"20210516_MarkiZay_Ha_egy_aberralt_fideszes_politikus_megeroszakolja_a_hozzatartozojukat_semmi_eselyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be07d6a-4da6-4e07-bc70-6c88b9bd4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a868b31-c3b5-4a56-8d0f-48edd420089a","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_MarkiZay_Ha_egy_aberralt_fideszes_politikus_megeroszakolja_a_hozzatartozojukat_semmi_eselyuk","timestamp":"2021. május. 16. 09:06","title":"Márki-Zay: Ha egy aberrált fideszes politikus megerőszakolja a hozzátartozójukat, semmi esélyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbc2b21-184c-4628-a8d7-fdeb91a7a5e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ egyik legjobban beoltott országáról van szó.","shortLead":"A világ egyik legjobban beoltott országáról van szó.","id":"20210515_A_Seychelleszigeteken_jo_az_atoltottsag_de_tovabbra_is_jarvany_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbc2b21-184c-4628-a8d7-fdeb91a7a5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e154df87-33b0-43fa-9308-8f35f1565c0c","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_A_Seychelleszigeteken_jo_az_atoltottsag_de_tovabbra_is_jarvany_van","timestamp":"2021. május. 15. 15:00","title":"A Seychelle-szigeteken jó az átoltottság, de továbbra is járvány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","shortLead":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","id":"20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc26911-2064-4dc5-bb6f-560599fd9388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","timestamp":"2021. május. 16. 13:21","title":"Tömegverekedés tört ki a Luton reptéren, hárman súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen leszállt a Marsra a kínai Tienven-1 űrszonda fedélzetén egy marsjáróval - adta hírül szombaton a kínai nemzeti űrhivatal.","shortLead":"Sikeresen leszállt a Marsra a kínai Tienven-1 űrszonda fedélzetén egy marsjáróval - adta hírül szombaton a kínai...","id":"20210515_Kinanak_eloszor_sikerult_urszondat_juttatnia_a_Marsra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1010f4ab-5fdf-4f1f-afe4-4e5f3e08fd18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_Kinanak_eloszor_sikerult_urszondat_juttatnia_a_Marsra","timestamp":"2021. május. 15. 08:50","title":"Kínának először sikerült űrszondát juttatnia a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","shortLead":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","id":"20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e3e538-9807-4b26-84d5-dc289d47945e","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","timestamp":"2021. május. 16. 14:57","title":"Corvinus-rektor: Karácsony Gergely képtelen volt az egyetemen elvárt teljesítményeket elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a804ac5-e549-4687-a455-9b360b726d38","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Rácz Jenőt a legtöbben a kereskedelmi tévék főzős és celebes műsoraiból, a bulvársajtóból és a közösségi médiából ismerik, de a főztjét eddig nem lehetett megkóstolni: séfként a legnagyobb sikereit külföldön érte el. Most viszont hosszú várakozás után megnyílt budapesti étterme. Megnéztük.","shortLead":"Rácz Jenőt a legtöbben a kereskedelmi tévék főzős és celebes műsoraiból, a bulvársajtóból és a közösségi médiából...","id":"20210516_racz_jeno_uj_etterme_rumour_konyhafonok_gerendai_karoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a804ac5-e549-4687-a455-9b360b726d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82acca71-41af-4d8f-ada0-cec239a28093","keywords":null,"link":"/elet/20210516_racz_jeno_uj_etterme_rumour_konyhafonok_gerendai_karoly","timestamp":"2021. május. 16. 20:00","title":"„Ő előbb volt sztár, mint hogy főzni kezdett” – A Konyhafőnökből ismert Rácz Jenő új éttermében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig számos kép szerzőségével kapcsolatban merültek fel kételyek. Ezekből mutatjuk be a leghíresebb eseteket 5x1 percben.","shortLead":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig...","id":"202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54642100-bd88-4ca9-a945-c17447e130c2","keywords":null,"link":"/360/202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","timestamp":"2021. május. 15. 16:00","title":"Adna 450 millió dollárt egy képért, amelyet talán Leonardo festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük hiteles, amit csinál.","shortLead":"Szerintük hiteles, amit csinál.","id":"20210516_Varju_Laszlo_moge_all_be_a_Jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23691bcd-c3ff-44ef-9503-06c820fdaa01","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Varju_Laszlo_moge_all_be_a_Jobbik","timestamp":"2021. május. 16. 10:50","title":"Varju László mögé áll be a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]