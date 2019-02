Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni egy esetleges amerikai katonai beavatkozást, hogy rábírják Nicolás Maduro hivatalban lévő államfőt a hatalom átadására.","shortLead":"Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni...","id":"20190209_A_venezuelai_ellenzeki_vezeto_elfogadna_az_USA_katonai_beavatkozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b3e627-541f-4b50-ad0b-992e0b380c45","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_venezuelai_ellenzeki_vezeto_elfogadna_az_USA_katonai_beavatkozasat","timestamp":"2019. február. 09. 08:06","title":"A venezuelai ellenzéki vezető elfogadná az USA katonai beavatkozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mérgező a munkahelyi légkör az ismert nemzetközi emberi jogi szervezetnél, az Amnesty International-nél (AI): gyakoriak a zaklatások, a nyilvános megszégyenítések, a diszkriminatív intézkedések, illetve egyéb jogsértések – ezt az a vizsgálat állapította meg, amelyet az után indítottak, hogy tavaly a szervezet két tagja is öngyilkosságot hajtott végre. A magyar iroda igazgatója is nyilatkozott a magyarországi viszonyokról. ","shortLead":"Mérgező a munkahelyi légkör az ismert nemzetközi emberi jogi szervezetnél, az Amnesty International-nél (AI): gyakoriak...","id":"20190207_Egymast_alazzak_az_Amnesty_International_emberei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00beab2b-0210-4de6-a8b7-fb31ed4e19dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Egymast_alazzak_az_Amnesty_International_emberei","timestamp":"2019. február. 07. 14:02","title":"A súlyos vádak után őszinte szembenézés az Amnesty-nél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a86aeb1-7c12-45f8-9492-ac61e2fbd93f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"82 éves volt. Legismertebb filmjei: Tom Jones, Gyilkosság az Orient-expresszen, Erin Brockovich – Zűrös természet, Bajnokok reggelije és a Skyfall.","shortLead":"82 éves volt. Legismertebb filmjei: Tom Jones, Gyilkosság az Orient-expresszen, Erin Brockovich – Zűrös természet...","id":"20190208_Meghalt_Albert_Finney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a86aeb1-7c12-45f8-9492-ac61e2fbd93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b86634a-9be1-4236-9bc0-307f90d335e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Meghalt_Albert_Finney","timestamp":"2019. február. 08. 18:14","title":"Meghalt Albert Finney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f679a92-0a97-4fbd-9b97-7c7255c78da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jó üzletnek tűnt, négy év börtönt kapott érte.","shortLead":"Jó üzletnek tűnt, négy év börtönt kapott érte.","id":"20190207_A_londoni_repuloterrol_egyenesen_egy_maganbordelyba_vitte_a_magyar_lanyokat_egy_brit_onkentes_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f679a92-0a97-4fbd-9b97-7c7255c78da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b637da10-d2ad-4b48-ace2-1f669b9fd538","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_A_londoni_repuloterrol_egyenesen_egy_maganbordelyba_vitte_a_magyar_lanyokat_egy_brit_onkentes_rendor","timestamp":"2019. február. 07. 16:16","title":"A repülőtérről egyenesen egy bordélyba vitte a magyar lányokat egy brit önkéntes rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ef1b1-b52e-4e42-80e3-7bc6230beb0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó tisztában van azzal, hogy nincs mindenkinek több millió eurója egy új sportkocsira. Így a legújabb modell \"csak\" 1 millió euróba fog kerülni.","shortLead":"A gyártó tisztában van azzal, hogy nincs mindenkinek több millió eurója egy új sportkocsira. Így a legújabb modell...","id":"20190207_a_beleposzintu_olcso_auto_ami_meg_igy_is_320_millio_forintba_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ef1b1-b52e-4e42-80e3-7bc6230beb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898a6717-d3a1-4643-94fb-b66ad89c74fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_a_beleposzintu_olcso_auto_ami_meg_igy_is_320_millio_forintba_kerul","timestamp":"2019. február. 07. 13:21","title":"A belépőszintű olcsó autó, ami még így is 320 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c6598b-ff93-488f-af6c-22e3bbd9b602","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A névvita lezárultával Macedónia és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagállamai szerdán aláírták a csatlakozási jegyzőkönyvet, amely lehetővé teszi, hogy a leendő Észak-Macedónia a katonai szövetség 30. tagja legyen – jelentette be Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.","shortLead":"A névvita lezárultával Macedónia és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagállamai szerdán aláírták...","id":"20190207_Sietve_gratulalt_a_kormany_EszakMacedonianak_hogy_NATOtagallam_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2c6598b-ff93-488f-af6c-22e3bbd9b602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496d1f14-fa31-4864-9823-cd0f05392a08","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Sietve_gratulalt_a_kormany_EszakMacedonianak_hogy_NATOtagallam_lesznek","timestamp":"2019. február. 07. 16:43","title":"Sietve gratulált a kormány Észak-Macedóniának, hogy NATO-tagállam lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül: a diákoknak idén is a matematikateszt ment nehezebben, az átlagpontszám pedig mind a három évfolyamon alacsonyabb, mint a tavalyi – írja az Eduline.","shortLead":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül...","id":"20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20228c6-f742-4df8-be35-bb656a36f14d","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","timestamp":"2019. február. 09. 08:42","title":"Idén is a matematikateszt ment a legnehezebben a középiskolai felvételiken – íme a pontszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c88d749-96bd-48a8-b0b2-9d4a28eb192e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC egyik műsorában mesélt arról két nő, hogy hogyan zaklatták őket papok. ","shortLead":"A BBC egyik műsorában mesélt arról két nő, hogy hogyan zaklatták őket papok. ","id":"20190207_Nyiltan_beszelt_az_elszenvedett_szexualis_bantalmazasrol_ket_volt_apaca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c88d749-96bd-48a8-b0b2-9d4a28eb192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9719b3-1761-4a7a-b735-73edc7e588f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Nyiltan_beszelt_az_elszenvedett_szexualis_bantalmazasrol_ket_volt_apaca","timestamp":"2019. február. 07. 21:35","title":"Nyíltan beszélt két volt apáca az elszenvedett szexuális bántalmazásról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]