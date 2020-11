Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy magas rangú uniós diplomata megerősítette az EUrológusnak, hogy a hétfő délutáni uniós nagyköveti tanácskozáson a teljes, költségvetéssel kapcsolatos csomagot napirendre tűzik és szavazásra bocsátják. Vagyis a tagállamoknak állást kell foglalniuk a következő hétéves költségvetés, a helyreállítási alaphoz szükséges saját források rendszere és a jogállamisági mechanizmus ügyében is.","shortLead":"Egy magas rangú uniós diplomata megerősítette az EUrológusnak, hogy a hétfő délutáni uniós nagyköveti tanácskozáson...","id":"20201116_Uton_a_valsagba_dolgoznak_a_Bterven_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6bd995-f143-40a9-9d90-08a01b964e07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Uton_a_valsagba_dolgoznak_a_Bterven_Brusszelben","timestamp":"2020. november. 16. 13:15","title":"Úton a válságba: dolgoznak a B-terven Brüsszelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.","shortLead":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét...","id":"20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32c6af9-a25b-4115-bb31-9ccf8430495f","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","timestamp":"2020. november. 15. 17:07","title":"OMSZ: lehülés jön, szombaton már havazhat a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcb7da5-bbe0-45a0-b67a-a49307a0011f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a V8-as erőforrással szerelt olasz típus korának egyik legsportosabb szedánja volt.","shortLead":"Ez a V8-as erőforrással szerelt olasz típus korának egyik legsportosabb szedánja volt.","id":"20201115_ferrari_szivvel_keveset_futott_lancia_thema_832_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7da5-bbe0-45a0-b67a-a49307a0011f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1498e656-380b-4c37-8025-7e473bbe383f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_ferrari_szivvel_keveset_futott_lancia_thema_832_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. november. 15. 06:41","title":"Ferrari szívvel: keveset futott Lancia Thema 8.32 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott távcsővel és infrakamerával is figyelte a nőt, egy alkalommal brutálisan megverte. ","shortLead":"A vádlott távcsővel és infrakamerával is figyelte a nőt, egy alkalommal brutálisan megverte. ","id":"20201116_Zaklatas_Leanyvar_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4c5b7d-047d-4659-948c-3b95db454300","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Zaklatas_Leanyvar_borton","timestamp":"2020. november. 16. 16:25","title":"Halotti toron is zaklatta volt párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere szerint a kormány azért bünteti az ellenzéki vezetésű városokat, mert ezzel akarják elfedni a gazdasági válságkezelés kudarcát.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint a kormány azért bünteti az ellenzéki vezetésű városokat, mert ezzel akarják elfedni...","id":"20201116_karacsony_gergely_iparuzesi_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f1c248-fb25-4642-96eb-5325593d6fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_karacsony_gergely_iparuzesi_koltsegvetes","timestamp":"2020. november. 16. 18:14","title":"Karácsony: A kormány 25 milliárdért tönkretenné Budapestet, közben 2500 milliárdtól akarja megfosztani az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7933df8b-de5d-4d61-a198-c161f323e5a1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Az MNB volt alelnökének angolul megjelent könyve a 2008-as válságkezelés menetét idézi fel, különös aktualitását pedig a koronavírus-járványt kísérő visszaesés adja, amikor ismét előáll az évtizedes dilemma: mit tehetnek a jegybankárok a krízis enyhítéséért.","shortLead":"Az MNB volt alelnökének angolul megjelent könyve a 2008-as válságkezelés menetét idézi fel, különös aktualitását pedig...","id":"20201113_Kiraly_Julia_szubjektiv_valsagtortenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7933df8b-de5d-4d61-a198-c161f323e5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee29a1dd-2855-4679-adcd-ad284096d0ba","keywords":null,"link":"/360/20201113_Kiraly_Julia_szubjektiv_valsagtortenet","timestamp":"2020. november. 15. 13:30","title":"A kis légörvényektől a globális hurrikánig – Király Júlia szubjektív válságtörténete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaea842-6ec9-4cb5-8c30-0dec9d6d77ab","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán láthattunk a világ vezető politikusaira ráförmedő, számonkérő imázs mögött. Végig követjük, hogyan lett egyetlen év leforgása alatt a svéd parlament előtt magányosan tüntető 15 éves lányból a legnagyobb klímamozgalom inspirálója, és hogy egy kamasz miként kerekedett felül súlyos szorongásain, hogy a célját elérje. Az Én vagyok Greta című film bátorságra tanít.","shortLead":"A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán...","id":"20201115_Mosolyog_tancol_es_azonnal_atlat_a_politikusokon_Greta_Thunberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfaea842-6ec9-4cb5-8c30-0dec9d6d77ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58fce53-959e-47b9-b2f0-4758a0cfbee9","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Mosolyog_tancol_es_azonnal_atlat_a_politikusokon_Greta_Thunberg","timestamp":"2020. november. 15. 14:00","title":"Greta Thunberg mosolyog, táncol és azonnal átlát a politikusokon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f537e-416f-426f-9ae8-8425bdc30074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dézsi Csaba polgármester megtalálta a kiskaput, egyben a belváros elözönlésének ellenszerét.","shortLead":"Dézsi Csaba polgármester megtalálta a kiskaput, egyben a belváros elözönlésének ellenszerét.","id":"20201115_Gyorben_is_ingyenes_a_parkolas_csak_kerekbilincs_jar_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219f537e-416f-426f-9ae8-8425bdc30074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220a3d8e-9a47-429e-9900-f69c10adf831","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Gyorben_is_ingyenes_a_parkolas_csak_kerekbilincs_jar_erte","timestamp":"2020. november. 15. 09:03","title":"Győrben is ingyenes a parkolás, csak kerékbilincs jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]