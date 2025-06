Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dcf209cb-228f-4ee0-b363-94eb5b0241f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jeges eső pedig a termésben okozott károkat. ","shortLead":"A jeges eső pedig a termésben okozott károkat. ","id":"20250606_Eros-viharok-csaptak-Csehorszagra-tobb-ezer-haztartas-maradt-aram-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcf209cb-228f-4ee0-b363-94eb5b0241f5.jpg","index":0,"item":"60226f97-1ce3-46e4-8c53-dce1628a739e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250606_Eros-viharok-csaptak-Csehorszagra-tobb-ezer-haztartas-maradt-aram-nelkul","timestamp":"2025. június. 06. 18:01","title":"Erős viharok csaptak le Csehországra, több ezer háztartás maradt áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4255125b-c2d9-4594-bfb0-3d18f20ee40d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"„Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud” – mondta nemrég Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amikor kormányközeli emberek luxus életviteléről kérdezték. Az urizálás nem most kezdődött, egyedül méregdrága táskákból egy hosszú idővonalat lehet felrajzolni, amit a Duma Aktuál csapata, pontosabban Ceglédi Zoltán meg is tett. Árpád fejedelemig persze nem lehet visszamenni, csak Habony Árpádig, akinek sokszázezres Gucci-táskáját éppen a szociális megszorítások ellen tüntető aktivisták előtt lóbálta. Kész szerencse, hogy nem maradt a villamoson, ahogyan Orbán Ráhel mai árfolyamon számolva 19 milliós Hermès-táskája sem. Ez KAP-nél kiverte a biztosítékot, és a java csak ezután jött. ","shortLead":"„Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud” – mondta nemrég Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amikor...","id":"20250607_duma-aktual-kormanyzati-luxizas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4255125b-c2d9-4594-bfb0-3d18f20ee40d.jpg","index":0,"item":"c287501c-baef-4cb6-a0cb-51afca37c029","keywords":null,"link":"/360/20250607_duma-aktual-kormanyzati-luxizas-video","timestamp":"2025. június. 07. 19:30","title":"„120 millió forintból egy egész falut kapok” – a kormányközeli luxustáskák története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1295f768-6cc0-478a-bcb5-df8968584d9c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy európai felhasználók körében végzett felmérés eredményei modellektől függetlenül rámutatnak, hogy általában milyen problémák vannak a mobilos portréképekkel.","shortLead":"Egy európai felhasználók körében végzett felmérés eredményei modellektől függetlenül rámutatnak, hogy általában milyen...","id":"20250606_hvg-okostelefonos-portre-mod-problemak-fenyviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1295f768-6cc0-478a-bcb5-df8968584d9c.jpg","index":0,"item":"c25d613e-3835-46a1-b9db-d8796dfc1403","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-okostelefonos-portre-mod-problemak-fenyviszonyok","timestamp":"2025. június. 06. 16:15","title":"Három gond is van az okostelefonnal lőtt portrékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e74281-2005-4d63-80ac-36b37b52f9e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az éjjel csoportos csapásokat mért az orosz hadsereg ukrán hadiipari vállalatokra, drónösszeszerelő műhelyekre, fegyver- és haditechnika-karbantartási pontokra és lőszerraktárakra – közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az éjjel csoportos csapásokat mért az orosz hadsereg ukrán...","id":"20250607_A-nagy-ukran-drontamadas-utan-drongyarakat-tamadtak-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e74281-2005-4d63-80ac-36b37b52f9e2.jpg","index":0,"item":"87385345-edf9-4a87-a2c5-f1f6c8fcc4db","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_A-nagy-ukran-drontamadas-utan-drongyarakat-tamadtak-az-oroszok","timestamp":"2025. június. 07. 17:21","title":"A nagy ukrán dróntámadás után dróngyárakat támadtak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8851aaf7-a804-485e-af30-537c418a252a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Marine Le Pen meghívására utazott Montargisba. Rengeteget írt arról, milyen pokoli ott az élet a migránsok miatt, de arra nem tett utalást, hogy Le Pent sikkasztásért ítélték el és úgy néz ki, a választáson sem indulhat.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Marine Le Pen meghívására utazott Montargisba. Rengeteget írt arról, milyen pokoli ott az élet...","id":"20250608_Orban-megerkezett-Franciaorszagba-migransok-altal-felegetett-uzletekkel-riogat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8851aaf7-a804-485e-af30-537c418a252a.jpg","index":0,"item":"a653fd77-fb53-4bf1-bf68-1099777a8cda","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_Orban-megerkezett-Franciaorszagba-migransok-altal-felegetett-uzletekkel-riogat","timestamp":"2025. június. 08. 15:19","title":"Orbán megérkezett Franciaországba, migránsok által felégetett üzletekkel riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f936646a-d303-41fc-bea0-154445a5a944","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc nem fogja szégyellni, hogy úgy kell élnie, mint egy milliárdos, a kormány viszont épp újabb milliárdokat von el Budapesttől, hogy a Szerencsejátéknak kevesebb adót kelljen fizetnie. Eközben a lakossági megtakarítások ömlenek ki az országból, persze, akinek csak van, hiszen például a nyugdíjasok harmada a létminimum alatt él. Számukra már csak a a gyógyszertári árstop és kormány 30 ezres utalványa jelenthet megoldást, feltéve, hogy lesz mire elkölteniük, mivel ismét súlyos aszálya rémképe fenyegeti Magyarországot. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Mészáros Lőrinc nem fogja szégyellni, hogy úgy kell élnie, mint egy milliárdos, a kormány viszont épp újabb...","id":"20250608_Es-akkor-a-nyugdijasok-utalvanybol-vehetik-a-befagyasztott-aru-vegbelkenocsot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f936646a-d303-41fc-bea0-154445a5a944.jpg","index":0,"item":"352ebbb6-0c67-4fd0-8664-2880e853bf1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_Es-akkor-a-nyugdijasok-utalvanybol-vehetik-a-befagyasztott-aru-vegbelkenocsot-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 07:00","title":"És akkor Elon Musk lett Donald Trump Simicskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7633d1-7453-459a-a64e-e61aa69d810a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sziklamászás veszélyes sport, igaz, a mászótermekben minimalizálják a kockázatot. Azonban valami más is leselkedik azokra, akik szívesen töltik itt az időt: nagyon veszélyes anyagok kerülhetnek a szervezetükbe egy ártalmatlannak tűnő forrásból.","shortLead":"A sziklamászás veszélyes sport, igaz, a mászótermekben minimalizálják a kockázatot. Azonban valami más is leselkedik...","id":"20250607_falmaszas-maszoterem-maszocipok-hatasa-a-levego-minosegere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f7633d1-7453-459a-a64e-e61aa69d810a.jpg","index":0,"item":"5303ed56-f9e5-4abe-ace7-b4e3b087e48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_falmaszas-maszoterem-maszocipok-hatasa-a-levego-minosegere","timestamp":"2025. június. 07. 14:03","title":"Veszélybe kerülhet az, aki mászóterembe jár, de nem azért, amiért gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7beeb89-1f67-4823-899a-a8afe521aee5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Szorít az idő, de az illetékes szervezetek szerint megoldható, hogy ősszel voksolni tudjanak az emberek. ","shortLead":"Szorít az idő, de az illetékes szervezetek szerint megoldható, hogy ősszel voksolni tudjanak az emberek. ","id":"20250606_Hollandiaban-oktober-vegen-tartjak-az-uj-parlamenti-valasztasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7beeb89-1f67-4823-899a-a8afe521aee5.jpg","index":0,"item":"27ff35d4-c384-48bd-9080-292a82f8a3be","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_Hollandiaban-oktober-vegen-tartjak-az-uj-parlamenti-valasztasokat","timestamp":"2025. június. 06. 16:22","title":"Hollandiában október végén tartják az új parlamenti választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]