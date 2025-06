Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9a7658b-017f-4ac9-956c-0dbdee4c25d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A beterjesztők szerint ma már nem a pártokat, hanem a választókat befolyásolják külföldi támogatásokkal.","shortLead":"A beterjesztők szerint ma már nem a pártokat, hanem a választókat befolyásolják külföldi támogatásokkal.","id":"20250606_Eltorolne-az-orszaggyulesi-valasztasi-kampanykiadasok-felso-osszeghatarat-egy-KDNP-s-javaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9a7658b-017f-4ac9-956c-0dbdee4c25d8.jpg","index":0,"item":"341ed4da-10bc-4e56-9020-4e4fbf789022","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Eltorolne-az-orszaggyulesi-valasztasi-kampanykiadasok-felso-osszeghatarat-egy-KDNP-s-javaslat-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 20:58","title":"Eltörölné az országgyűlési választási kampánykiadások felső összeghatárát egy KDNP-s javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1919f3-f93c-4bc2-b88a-411eadf428de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan Sir David Beckhamnek kell szólítani.","shortLead":"Hamarosan Sir David Beckhamnek kell szólítani.","id":"20250606_Lovagga-utik-David-Beckhamet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b1919f3-f93c-4bc2-b88a-411eadf428de.jpg","index":0,"item":"6945fce6-a1ab-47da-9d96-f969a1719461","keywords":null,"link":"/elet/20250606_Lovagga-utik-David-Beckhamet","timestamp":"2025. június. 06. 15:24","title":"Lovaggá ütik David Beckhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877dc01-e402-4ca4-aeeb-1330fee354d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"100 éve született Tony Curtis, a színésznő édesapja.","shortLead":"100 éve született Tony Curtis, a színésznő édesapja.","id":"20250606_Buszke-magyar-vagyok-videouzenetet-kuldott-Jamie-Lee-Curtis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c877dc01-e402-4ca4-aeeb-1330fee354d1.jpg","index":0,"item":"62a9448b-e6a5-4c4f-b2dc-b96ba282b1cd","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Buszke-magyar-vagyok-videouzenetet-kuldott-Jamie-Lee-Curtis","timestamp":"2025. június. 06. 08:52","title":"„Büszke magyar vagyok” – videóüzenetet küldött Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b558c46a-45f1-4f58-bea0-996587060625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori katolikus pap, aki maga is szexuális zaklatás áldozata volt, felháborodását fejezte ki a kormányközeli lap „miniszoknyás” felhívása kapcsán.","shortLead":"Az egykori katolikus pap, aki maga is szexuális zaklatás áldozata volt, felháborodását fejezte ki a kormányközeli lap...","id":"20250605_Hodasz-Andras-mozgalmat-inditana-a-Metropol-szexualis-zaklatasra-buzdito-cikke-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b558c46a-45f1-4f58-bea0-996587060625.jpg","index":0,"item":"1ed4f2ef-ea77-4644-bbef-33a0be4cd287","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Hodasz-Andras-mozgalmat-inditana-a-Metropol-szexualis-zaklatasra-buzdito-cikke-miatt","timestamp":"2025. június. 05. 11:17","title":"Hodász András mozgalmat indítana a Metropol szexuális zaklatásra buzdító cikke miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt az évjáratok is mások, mint a hagyományos kocsiknál. ","shortLead":"Itt az évjáratok is mások, mint a hagyományos kocsiknál. ","id":"20250605_hasznalt_villanyauto-kereses-itthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7.jpg","index":0,"item":"1cfab463-9c22-4a83-a8c6-ae1317890b0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_hasznalt_villanyauto-kereses-itthon","timestamp":"2025. június. 05. 08:42","title":"Elektromos autót keresnek egyre többen, és az árak egyelőre inkább esnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58fe2d2-f12f-4ba2-b46e-f8f928acf414","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretesnek tűnik egy egyszerű, otthon is elvégezhető szaglásteszt a kezdeti Alzheimer-kór kimutatására.","shortLead":"Ígéretesnek tűnik egy egyszerű, otthon is elvégezhető szaglásteszt a kezdeti Alzheimer-kór kimutatására.","id":"20250605_hvg-otthoni-alzheimer-teszt-szagminta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f58fe2d2-f12f-4ba2-b46e-f8f928acf414.jpg","index":0,"item":"a5ffa28b-d95e-4877-a664-7760acbfa3c4","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-otthoni-alzheimer-teszt-szagminta","timestamp":"2025. június. 05. 16:00","title":"Meglepően egyszerű az új, otthoni Alzheimer-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ismét közreadta az iOS és iPadOS 18 használati adatait az Apple, és a jelek szerint a felhasználók zöme már a cég legfrissebb rendszereit használja. Van azonban valami, amiről gyanúsan hallgatnak Cupertinóban.","shortLead":"Ismét közreadta az iOS és iPadOS 18 használati adatait az Apple, és a jelek szerint a felhasználók zöme már a cég...","id":"20250606_apple-iphone-ios18-hasznalati-adatok-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"091a1199-ee9d-4207-9bdd-0cc18bca63d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_apple-iphone-ios18-hasznalati-adatok-statisztika","timestamp":"2025. június. 06. 15:03","title":"Kitárta lapjait az Apple: ennyien mondtak igent a cég újításaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság már felszólította a Sheint, hogy feleljen meg az uniós jogszabályoknak.","shortLead":"Az Európai Bizottság már felszólította a Sheint, hogy feleljen meg az uniós jogszabályoknak.","id":"20250605_Sotet-trukkjei-miatt-fogyasztovedelmi-szervezetek-bepanaszoltak-a-Sheint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590.jpg","index":0,"item":"ddbcdd8b-1588-46b5-adc3-6c4c89a2cd9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Sotet-trukkjei-miatt-fogyasztovedelmi-szervezetek-bepanaszoltak-a-Sheint","timestamp":"2025. június. 05. 13:21","title":"Sötét trükköket alkalmaz a Shein a vásárlókkal szemben – mondják fogyasztóvédelmi szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]