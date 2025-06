Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"17446c88-a88c-4318-ba2a-a9a47126d6b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábban megvett jegyeket fel lehet használni.","shortLead":"A korábban megvett jegyeket fel lehet használni.","id":"20250607_Technikai-hiba-miatt-nem-lehet-vegyet-venni-a-BudapestGo-n-keresztul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17446c88-a88c-4318-ba2a-a9a47126d6b2.jpg","index":0,"item":"941c864c-1d9f-4b5a-b301-6a14e8937ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250607_Technikai-hiba-miatt-nem-lehet-vegyet-venni-a-BudapestGo-n-keresztul-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 10:46","title":"Technikai hiba miatt nem lehet vegyet venni a BudapestGo-n keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edb20eb-ba3c-4b8b-bb9f-daacb50f2e49","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Idáig a környező államokban élő magyarok fenntartás nélkül támogatták a kormányfőt, de jobb, ha immár nem hagyják magukat megtéveszteni – fejti ki a Neue Zürcher Zeitungban megjelent kommentárjában a Közép-Európával és a Duna-térséggel foglalkozó bécsi intézet munkatársa, aki jelenleg a habilitációját írja a Zürichi Egyetemen.","shortLead":"Idáig a környező államokban élő magyarok fenntartás nélkül támogatták a kormányfőt, de jobb, ha immár nem hagyják...","id":"20250607_Techet-Peter-Sajat-hatalmi-torekvesei-miatt-Orban-tesz-a-hataron-tuli-magyarok-erdekeire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2edb20eb-ba3c-4b8b-bb9f-daacb50f2e49.jpg","index":0,"item":"ee78d063-ce7a-4e2d-a7fe-fdf525cd16ac","keywords":null,"link":"/360/20250607_Techet-Peter-Sajat-hatalmi-torekvesei-miatt-Orban-tesz-a-hataron-tuli-magyarok-erdekeire","timestamp":"2025. június. 07. 08:14","title":"Techet Péter: Saját hatalmi törekvései miatt Orbán tesz a határon túli magyarok érdekeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki viszont nem volt hajlandó nyilatkozni, helyette feljelentéssel fenyegette az újságírót.","shortLead":"Aki viszont nem volt hajlandó nyilatkozni, helyette feljelentéssel fenyegette az újságírót.","id":"20250606_A-444-elerte-a-szolo-utcai-javitointezeti-igazgato-fideszes-felterjesztojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b.jpg","index":0,"item":"2c9086c2-63af-44b0-b9ea-0b0b79ba9164","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_A-444-elerte-a-szolo-utcai-javitointezeti-igazgato-fideszes-felterjesztojet","timestamp":"2025. június. 06. 14:37","title":"„Ön nagyon sok mindent tud, veszélyesen sok mindent tud” – mondta a Szőlő utcai javítóintézeti igazgató fideszes felterjesztője a 444 újságírójának, amikor az a miértről érdeklődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff9136-0af8-4fb7-8db8-602ec06be8bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Útközbeni kormányzati információval akartak visszavágni a fővárosnak.","shortLead":"Útközbeni kormányzati információval akartak visszavágni a fővárosnak.","id":"20250606_budapest-bkk-leallas-mav-utastajekoztatas-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fff9136-0af8-4fb7-8db8-602ec06be8bc.jpg","index":0,"item":"a5537cc6-e6bf-45f5-b2a7-50ec91f5dd02","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_budapest-bkk-leallas-mav-utastajekoztatas-kormany","timestamp":"2025. június. 06. 14:49","title":"A BKK-stop napján a MÁV arról tájékoztatta az elővárosi vonatok utasait, hogy rájuk most is lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacb4726-8c4f-4907-a40c-b6729fac25cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az érintetteknek sok tízmilliárd dollárnyi törlesztést kell megkezdeniük az idén. Az adósságcsapda remek lehetőséget jelent Peking számára, hogy növelje politikai befolyását a csődbe jutott államok felett.","shortLead":"Az érintetteknek sok tízmilliárd dollárnyi törlesztést kell megkezdeniük az idén. Az adósságcsapda remek lehetőséget...","id":"20250607_adel-tartozasa-kinanak-egy-ovezet-egy-ut-adossagcsapda-hitelezobol-behajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dacb4726-8c4f-4907-a40c-b6729fac25cf.jpg","index":0,"item":"68d44700-3668-41a4-be7c-238d13841020","keywords":null,"link":"/360/20250607_adel-tartozasa-kinanak-egy-ovezet-egy-ut-adossagcsapda-hitelezobol-behajto","timestamp":"2025. június. 07. 15:30","title":"Behajtóként kell viselkednie Kínának, ha vissza akarja kapni pénzét a világ legszegényebb országaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9da0b5-ab72-4722-83c2-3a8013874302","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bárki megveheti annak az 1984-es Macintoshnak a replikáját, aminek mindössze 2,4 hüvelykes a kijelzője – és fut rajta az eredeti operációs rendszer is.","shortLead":"Bárki megveheti annak az 1984-es Macintoshnak a replikáját, aminek mindössze 2,4 hüvelykes a kijelzője – és fut rajta...","id":"20250607_apple-macintosh-miniatur-valtozat-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9da0b5-ab72-4722-83c2-3a8013874302.jpg","index":0,"item":"dd0f5629-ba1f-472d-a0fd-95b1cc15dd71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_apple-macintosh-miniatur-valtozat-replika","timestamp":"2025. június. 07. 16:03","title":"Megcsinálták a legendás Macintosh miniatűr változatát: alig nagyobb, mint egy Apple Watch, és működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e05709-21a6-4677-98ad-5d35762cab97","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A köztársasági elnök kosármeccsen is részt vesz, a zarándokok közé is beáll, a katasztrófa sújtotta területekre is ellátogat, hogy visszaszerezze az Orbán Viktor tihanyi beszéde miatt csalódott erdélyi szavazók bizalmát.","shortLead":"A köztársasági elnök kosármeccsen is részt vesz, a zarándokok közé is beáll, a katasztrófa sújtotta területekre is...","id":"20250607_Sulyok-Csiksomlyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e05709-21a6-4677-98ad-5d35762cab97.jpg","index":0,"item":"370d96e2-26a2-463f-918d-9bd9f1db6b96","keywords":null,"link":"/360/20250607_Sulyok-Csiksomlyon","timestamp":"2025. június. 07. 13:00","title":"Lépéshátrányban a határon túli szavazatokért: Sulyok Tamás Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7417bcd-9839-4046-a737-aa0dc5e8c48f","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"Maja T. német állampolgár, a 2023-as antifatámadások egyik vádlottja. Ügye nemzetközi figyelmet kapott, a magyar börtönkörülmények elleni tiltakozása az igazságszolgáltatás hiányosságait mutatja meg. Politikai konfliktusokat okoz továbbá, hogy elkapkodott kiadatását a német alkotmánybíróság jogsértőnek találta. Magyarországi tárgyalása mindezek ellenére pénteken folytatódott.","shortLead":"Maja T. német állampolgár, a 2023-as antifatámadások egyik vádlottja. Ügye nemzetközi figyelmet kapott, a magyar...","id":"20250606_szelsojobbosok-antifak-feszultek-egymasnak-az-ehsegsztrajkba-kezdett-nemet-queer-aktivista-targyalasan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7417bcd-9839-4046-a737-aa0dc5e8c48f.jpg","index":0,"item":"c920bd66-fd62-424f-910e-b0bccd0ca736","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_szelsojobbosok-antifak-feszultek-egymasnak-az-ehsegsztrajkba-kezdett-nemet-queer-aktivista-targyalasan-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 19:50","title":"Szélsőjobbosok és antifák feszültek egymásnak a Markó utcában, az éhségsztrájkoló német queer aktivista tárgyalása közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]