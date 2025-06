Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2edb20eb-ba3c-4b8b-bb9f-daacb50f2e49","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Idáig a környező államokban élő magyarok fenntartás nélkül támogatták a kormányfőt, de jobb, ha immár nem hagyják magukat megtéveszteni – fejti ki a Neue Zürcher Zeitungban megjelent kommentárjában a Közép-Európával és a Duna-térséggel foglalkozó bécsi intézet munkatársa, aki jelenleg a habilitációját írja a Zürichi Egyetemen.","shortLead":"Idáig a környező államokban élő magyarok fenntartás nélkül támogatták a kormányfőt, de jobb, ha immár nem hagyják...","id":"20250607_Techet-Peter-Sajat-hatalmi-torekvesei-miatt-Orban-tesz-a-hataron-tuli-magyarok-erdekeire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2edb20eb-ba3c-4b8b-bb9f-daacb50f2e49.jpg","index":0,"item":"ee78d063-ce7a-4e2d-a7fe-fdf525cd16ac","keywords":null,"link":"/360/20250607_Techet-Peter-Sajat-hatalmi-torekvesei-miatt-Orban-tesz-a-hataron-tuli-magyarok-erdekeire","timestamp":"2025. június. 07. 08:14","title":"Techet Péter: Saját hatalmi törekvései miatt Orbán tesz a határon túli magyarok érdekeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf209cb-228f-4ee0-b363-94eb5b0241f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jeges eső pedig a termésben okozott károkat. 