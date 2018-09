Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bf7b5be-4c8e-46ea-bec4-aab77ccb2234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nepálban alig tíz év alatt megduplázódott a vadon élő tigrisek száma, és ezzel a Természetvédelmi Világszervezet (WWF) szerint az első olyan ország lesz, ahol sikerül ezt a kitűzött célt elérni. ","shortLead":"Nepálban alig tíz év alatt megduplázódott a vadon élő tigrisek száma, és ezzel a Természetvédelmi Világszervezet (WWF...","id":"20180923_Nepalban_tiz_ev_alatt_a_ketszeresere_nott_a_vadon_elo_tigrisek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf7b5be-4c8e-46ea-bec4-aab77ccb2234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cc7e78-f390-4b1c-ac73-94bd67f219ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Nepalban_tiz_ev_alatt_a_ketszeresere_nott_a_vadon_elo_tigrisek_szama","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:04","title":"Nepálban tíz év alatt a kétszeresére nőtt a vadon élő tigrisek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU végre előállt egy javaslattal, komolyabban is bevetné a Frontexet az uniós határvédelemben. Orbán Viktor azonban nem konstruktív politikusként viselkedik, hanem hadakozik. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Az EU végre előállt egy javaslattal, komolyabban is bevetné a Frontexet az uniós határvédelemben. Orbán Viktor azonban...","id":"20180922_Fulke_Orban_ellenzekbe_szorult_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0b4763-0adf-47b8-b23d-1d5064e45826","keywords":null,"link":"/itthon/20180922_Fulke_Orban_ellenzekbe_szorult_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:30","title":"Fülke: Orbán ellenzékbe szorult Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dzsihádisták egy része visszautasította a török-orosz javaslatot az északnyugat-szíriai Idlib tartomány demilitarizálására. Egyre nagyobb az esélye, hogy az orosz-szír offenzíva nem kerülhető el.","shortLead":"A dzsihádisták egy része visszautasította a török-orosz javaslatot az északnyugat-szíriai Idlib tartomány...","id":"20180923_Haborus_keszulodes_EszaknyugatSziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4acf153-50e4-4cc1-9fff-ef417f2a47fe","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Haborus_keszulodes_EszaknyugatSziriaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:47","title":"Háborús készülődés Északnyugat-Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog javulni a helyzet.","shortLead":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog...","id":"20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0780f1-9366-46a3-96e3-ef4ea205e39d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:42","title":"Már a Z generáció fele is beletörődött, hogy nyugdíjasként dolgoznia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef9f61b-dd8c-45b9-8160-9251b1591e53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180921_Emmygala_Hiressegek_setanya_es_Ed_Sheeran_mennyire_kovette_a_het_esemenyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef9f61b-dd8c-45b9-8160-9251b1591e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6947e4-3dfa-4b1f-98ea-e56fb0c800a2","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Emmygala_Hiressegek_setanya_es_Ed_Sheeran_mennyire_kovette_a_het_esemenyeit","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:45","title":"Emmy-gála, Hírességek sétánya és Ed Sheeran: mennyire követte a hét eseményeit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A frissen igazolt magyar Sallai Roland gólt szerzett első meccsén, aztán le kellett cserélni, mert összefejelt az ellenféllel.\r

\r

","shortLead":"A frissen igazolt magyar Sallai Roland gólt szerzett első meccsén, aztán le kellett cserélni, mert összefejelt...","id":"20180923_A_gollal_berobbano_Sallairol_aradoztak_Freiburgban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482bc4d2-d548-4170-bb91-af4a70b5c016","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_gollal_berobbano_Sallairol_aradoztak_Freiburgban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:11","title":"A góllal berobbanó Sallairól áradoztak Freiburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt harminc százalékkal nőtt a kenyér ára, több vendéglátó hely inkább lemondott az árusításáról Lengyelországban.\r

\r

","shortLead":"Egy év alatt harminc százalékkal nőtt a kenyér ára, több vendéglátó hely inkább lemondott az árusításáról...","id":"20180923_El_tud_kepzelni_olyan_draga_kenyeret_hogy_mar_a_polcra_sem_erdemes_foltenni_a_boltban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bffee26-5285-410b-9d0d-5fd87b464567","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_El_tud_kepzelni_olyan_draga_kenyeret_hogy_mar_a_polcra_sem_erdemes_foltenni_a_boltban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:38","title":"El tud képzelni olyan drága kenyeret, hogy már a polcra sem érdemes föltenni a boltban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali szervezetként állítanak be minket, mondta el Potápi Árpád a Fidesz és a CÖF közös dombóvári családi napján.\r

","shortLead":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali...","id":"20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74e7ba-12de-4906-908c-169e457bd380","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:01","title":"Államtitkár: A család egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul, normális, hogy ezt meg akarjuk védeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]