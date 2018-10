Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf5973c8-cdac-4879-aa57-eeee0c7fb043","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szívesen költözik el megszokott lakóhelyéről a magyar lakásvásárló, a gyenge mobiltiás az erős lokálpatriptizmussal ársul.","shortLead":"Nem szívesen költözik el megszokott lakóhelyéről a magyar lakásvásárló, a gyenge mobiltiás az erős lokálpatriptizmussal...","id":"20181001_Ha_bevettuk_magunkat_egy_kornyekre_nem_koltozunk__elkepesztoen_rugalmatlanok_a_lakasvasarlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf5973c8-cdac-4879-aa57-eeee0c7fb043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2dbae8-13da-44e7-848d-85b025a0f65a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Ha_bevettuk_magunkat_egy_kornyekre_nem_koltozunk__elkepesztoen_rugalmatlanok_a_lakasvasarlok","timestamp":"2018. október. 01. 11:41","title":"Ha bevettük magunkat egy környékre, nem költözünk – elképesztően rugalmatlanok a lakásvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brit felmérés szerint egyre kevesebb gyártó tesz hagyományos, mechanikus kéziféket a kocsiba.","shortLead":"Egy brit felmérés szerint egyre kevesebb gyártó tesz hagyományos, mechanikus kéziféket a kocsiba.","id":"20181001_cargurus_kezifek_felmeres_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afca6b2a-9b3e-4aad-970b-369f5e942e26","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_cargurus_kezifek_felmeres_statisztika","timestamp":"2018. október. 01. 06:41","title":"Jobb, ha tudja: teljesen eltűnik a kézifék az autókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","shortLead":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","id":"20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea008d-f2f0-4a71-a410-7bda82fea85e","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","timestamp":"2018. október. 01. 10:27","title":"Magyar kapust igazolt az Aston Villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ed114d-5f9f-43ea-a8ac-82ec343d652b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elton Johnt a fantasztikus Taron Egerton alakítja. ","shortLead":"Elton Johnt a fantasztikus Taron Egerton alakítja. ","id":"20181001_Bohem_szemuvegek_elkepeszto_goncok_orult_70es_evek__kijott_Elton_John_eletrajzi_filmjenek_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43ed114d-5f9f-43ea-a8ac-82ec343d652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204c323f-d4ce-4704-afcd-1bf057cde851","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Bohem_szemuvegek_elkepeszto_goncok_orult_70es_evek__kijott_Elton_John_eletrajzi_filmjenek_elozetese","timestamp":"2018. október. 01. 14:35","title":"Bohém szemüvegek, elképesztő göncök, őrült 70-es évek – kijött Elton John életrajzi filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","shortLead":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","id":"20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04794ed7-c394-48c3-91c5-97be5935d753","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","timestamp":"2018. október. 02. 10:02","title":"Spielberg ismét egy klasszikushoz nyúl: nagyon fogunk sírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. Egyikük ügyvédje az ATV-n mondta be az összeget, amekkorát a magyar joggyakorlatban még soha nem ítéltek meg. Nem nevezte meg, melyik médiumot perelnék be, de arra utalt, hogy „mindannyian tudjuk”, miért lenne nehéz ellenük bíróságra menni. A két vízilabdázót először a kuruc.infó nevezte néven, utána a TV2 Tények című műsora is közölte a neveket, tőlük már többen át is vették az értesülést. ","shortLead":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. Egyikük...","id":"20181001_Gigapert_terveznek_a_gyerekeroszakolassal_hirbe_hozott_vizilabdazok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506a89b3-b3af-43b3-a8be-6de092b16c33","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Gigapert_terveznek_a_gyerekeroszakolassal_hirbe_hozott_vizilabdazok","timestamp":"2018. október. 01. 11:12","title":"Gigapert terveznek a gyerekerőszakolással hírbe hozott vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia egyik tagjának férjét, akinek zaklatási és korrupciós ügyei a rangos testület munkájának teljes szétzilálódásához vezettek. ","shortLead":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert...","id":"20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba633b5b-f30f-4431-ae04-aaca63bc82d3","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 01. 12:34","title":"Nemi erőszakért lecsukják a férfit, aki miatt idén nem adnak irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d97089-6043-450f-93df-35b8a552c568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl sok van belőlük, egyszerűsíteni akarnak. A téma egy gazdasági fórumon jött fel.","shortLead":"Túl sok van belőlük, egyszerűsíteni akarnak. A téma egy gazdasági fórumon jött fel.","id":"20181001_Kevesebb_OKJkepzest_akar_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d97089-6043-450f-93df-35b8a552c568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160804a5-9115-4150-adfd-8d0fb8045d51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Kevesebb_OKJkepzest_akar_a_kormany","timestamp":"2018. október. 01. 14:48","title":"Kevesebb OKJ-képzést akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]