[{"available":true,"c_guid":"84388e37-990a-44e4-9c88-e20b076d8c21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben két benzin- és három dízelmotorral érkezik a később plugin hibridként és sportváltozatban is támadó új kompakt szedán.","shortLead":"Első körben két benzin- és három dízelmotorral érkezik a később plugin hibridként és sportváltozatban is támadó új...","id":"20181002_itt_az_uj_3as_bmw_g20_benzin_dizel_plugin_hibrid_parizsi_autoszalon_mercedes_cosztaly_audi_a4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84388e37-990a-44e4-9c88-e20b076d8c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4186d5e2-4dd9-4d2d-9fbc-5770c20fefbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_itt_az_uj_3as_bmw_g20_benzin_dizel_plugin_hibrid_parizsi_autoszalon_mercedes_cosztaly_audi_a4","timestamp":"2018. október. 02. 10:21","title":"Itt a teljesen új 3-as BMW: nagyobb, könnyebb, okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1c20e2-b8dd-4fa6-b9d1-de381fafa68c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paul McCartney ráadásul olyan titkot árult el a koncertjeiről, amire soha nem gondoltunk volna.","shortLead":"Paul McCartney ráadásul olyan titkot árult el a koncertjeiről, amire soha nem gondoltunk volna.","id":"20181002_John_Lennon_Paul_McCartney_Beatles_dicsret_elfelejtett_szovegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d1c20e2-b8dd-4fa6-b9d1-de381fafa68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0d8be8-f020-4103-88c5-bb3f8bdd4d7d","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_John_Lennon_Paul_McCartney_Beatles_dicsret_elfelejtett_szovegek","timestamp":"2018. október. 02. 10:53","title":"Rivalizálás és kevés dicséret: ilyen volt a munka John Lennonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5ebbd1-581a-4de8-a573-ffcd1160e49e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes megyékben közegészségügyi válsághelyzet van.","shortLead":"Egyes megyékben közegészségügyi válsághelyzet van.","id":"20181001_Koszi_Florence_gigamoszkitok_leptek_el_EszakKarolinat_a_tropusi_vihar_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b5ebbd1-581a-4de8-a573-ffcd1160e49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd46132-2993-4528-9868-df183e18838a","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Koszi_Florence_gigamoszkitok_leptek_el_EszakKarolinat_a_tropusi_vihar_utan","timestamp":"2018. október. 01. 07:55","title":"Gigamoszkítók lepték el Észak-Karolinát a Florence után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem sikerült még annyira felpörgetni a gyártást a Teslánál, mint az elmúlt három hónapban. Már csak egy problémát kellene megoldani.","shortLead":"Soha nem sikerült még annyira felpörgetni a gyártást a Teslánál, mint az elmúlt három hónapban. Már csak egy problémát...","id":"20181001_tesla_model_3_elektromos_auto_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2e3462-3820-421d-892a-57e11bd6871f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_tesla_model_3_elektromos_auto_gyartasa","timestamp":"2018. október. 01. 16:31","title":"Kimászott a bajból a Tesla? Fontos rekordot döntött meg a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f996cf-453a-49ac-bb2a-a7d3ef46698c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éjszakai világító felhők ritkák, és rendkívül érzékenyen reagálnak a környezeti hatásokra. Ez utóbbi segíthet a NASA szakembereinek, hogy kicsit jobban értsük a Föld működését.","shortLead":"Az éjszakai világító felhők ritkák, és rendkívül érzékenyen reagálnak a környezeti hatásokra. Ez utóbbi segíthet a NASA...","id":"20181002_nasa_vilagito_felho_foto_legkori_jelenseg_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f996cf-453a-49ac-bb2a-a7d3ef46698c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8637a1-1c26-4246-ac18-4602c6a7264c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_nasa_vilagito_felho_foto_legkori_jelenseg_idojaras","timestamp":"2018. október. 02. 08:03","title":"Különlegesen ritka felhőket fotózott a NASA, és ezt még az időjárás-jelentésekben is megérezhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683024f6-c40f-425b-b631-57697952c5a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt írja, így próbálja viszonozni azt a sok jó dolgot, amit az élettől kapott. ","shortLead":"A színész azt írja, így próbálja viszonozni azt a sok jó dolgot, amit az élettől kapott. ","id":"20181001_Csanyi_Sandor_Meseko_Alapitvany_szinmuveszeti_felveteli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=683024f6-c40f-425b-b631-57697952c5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191538b0-a625-4f83-ae65-90db0dca9a51","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Csanyi_Sandor_Meseko_Alapitvany_szinmuveszeti_felveteli","timestamp":"2018. október. 01. 10:11","title":"Mélyszegénységben élő fiataloknak segítene felkészülni a Színműre Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hulladékkezelő céget alapítanak, így rengeteg pénzt megspórolhatnak, a piac többi szereplője viszont nem örül.","shortLead":"Hulladékkezelő céget alapítanak, így rengeteg pénzt megspórolhatnak, a piac többi szereplője viszont nem örül.","id":"20181001_Cegen_belul_intezne_szemetugyeit_a_Lidl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1b9bc4-b4ff-445f-8ffc-793cc92f59e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181001_Cegen_belul_intezne_szemetugyeit_a_Lidl","timestamp":"2018. október. 01. 08:44","title":"Cégen belül intézné szemétügyeit a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal elkövető mobiltelefonra akarta cserélni a motoros fűrészt, de társa így még nem ment bele az üzletbe.","shortLead":"A fiatal elkövető mobiltelefonra akarta cserélni a motoros fűrészt, de társa így még nem ment bele az üzletbe.","id":"20181001_Motoros_furesz_melle_meg_fukaszat_is_lopatott_felbujtoja_a_fiatalkoruval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dae8dde-be15-4f46-a022-2215be0b7a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Motoros_furesz_melle_meg_fukaszat_is_lopatott_felbujtoja_a_fiatalkoruval","timestamp":"2018. október. 01. 15:11","title":"Motoros fűrész mellé még fűkaszát is lopott felbujtója kérésére a fiatalkorú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]