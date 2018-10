Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok már 2009-ben, közvetlenül az eset után vizsgálatot indítottak, de akkor a nő még nem nevezte meg sem a helyszínt, sem pedig erőszakolóját.","shortLead":"A hatóságok már 2009-ben, közvetlenül az eset után vizsgálatot indítottak, de akkor a nő még nem nevezte meg sem...","id":"20181002_Nyomoz_a_rendorseg_Ronaldo_allitolagos_nemi_eroszakugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1522175f-407e-4362-ac92-ae58c594530d","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Nyomoz_a_rendorseg_Ronaldo_allitolagos_nemi_eroszakugyeben","timestamp":"2018. október. 02. 05:50","title":"Nyomoz a rendőrség Ronaldo állítólagos nemi erőszak-ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e28e2dd-52a7-4cfa-8bd6-517c79a0a139","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 millió forint kárt okoztak, most vádat emelt ellenük a Gödöllői Járási Ügyészség .","shortLead":"Több mint 300 millió forint kárt okoztak, most vádat emelt ellenük a Gödöllői Járási Ügyészség .","id":"20181001_evekig_lopta_kamionok_rakomanyat_egy_magyar_szlovak_banda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e28e2dd-52a7-4cfa-8bd6-517c79a0a139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6d8d6-7573-491d-81eb-e05c6d922ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_evekig_lopta_kamionok_rakomanyat_egy_magyar_szlovak_banda","timestamp":"2018. október. 01. 11:00","title":"Évekig lopta kamionok rakományát egy magyar–szlovák banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagykőrös polgármestere szerint felszólítás nélkül, önként ítélte el a Sargentini-jelentést a képviselő-testülete.","shortLead":"Nagykőrös polgármestere szerint felszólítás nélkül, önként ítélte el a Sargentini-jelentést a képviselő-testülete.","id":"20181002_Sargentinijelentes_Nagykoros_hatarozatban_itelte_el_a_kommunista_hangvetelu_aljamunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0b827c-d88d-4844-8897-5ab1561dcd69","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Sargentinijelentes_Nagykoros_hatarozatban_itelte_el_a_kommunista_hangvetelu_aljamunkat","timestamp":"2018. október. 02. 10:05","title":"Sargentini-jelentés: Nagykőrös határozatban ítélte el a „kommunista hangvételű aljamunkát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4cd0a3f-8038-47f1-b2e3-bf9d935173ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás – amelynek nincsenek halálos áldozatai – elkövetését az al-Shabaab szomáliai terrorista csoport vállalta magára.","shortLead":"A támadás – amelynek nincsenek halálos áldozatai – elkövetését az al-Shabaab szomáliai terrorista csoport vállalta...","id":"20181001_Autoba_rejtett_bomba_robbant_egy_unios_konvoj_mellett_Szomaliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4cd0a3f-8038-47f1-b2e3-bf9d935173ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad4320-adfc-4381-82b7-5fa14a0181ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Autoba_rejtett_bomba_robbant_egy_unios_konvoj_mellett_Szomaliaban","timestamp":"2018. október. 01. 15:48","title":"Autóba rejtett bomba robbant egy uniós konvoj mellett Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit egy V. kerületi étteremben látták utoljára. ","shortLead":"A férfit egy V. kerületi étteremben látták utoljára. ","id":"20181001_Eltunt_egy_nemet_ferfi_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f9ca76-0589-4d6c-aa21-26361a99f950","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Eltunt_egy_nemet_ferfi_Budapesten","timestamp":"2018. október. 01. 05:39","title":"Eltűnt egy német férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5ebbd1-581a-4de8-a573-ffcd1160e49e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes megyékben közegészségügyi válsághelyzet van.","shortLead":"Egyes megyékben közegészségügyi válsághelyzet van.","id":"20181001_Koszi_Florence_gigamoszkitok_leptek_el_EszakKarolinat_a_tropusi_vihar_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b5ebbd1-581a-4de8-a573-ffcd1160e49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd46132-2993-4528-9868-df183e18838a","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Koszi_Florence_gigamoszkitok_leptek_el_EszakKarolinat_a_tropusi_vihar_utan","timestamp":"2018. október. 01. 07:55","title":"Gigamoszkítók lepték el Észak-Karolinát a Florence után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f5b383-6905-4174-91eb-b0e5171a9bdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint ha az Európai Uniónak aggályai vannak a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről London által előterjesztett javaslatcsomaggal kapcsolatban, vagy van ellenjavaslata, akkor a brit kormány szeretné, ha Brüsszel előállna ezekkel.","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint ha az Európai Uniónak aggályai vannak a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit...","id":"20180930_May_beszolt_Tusknak_Ha_az_EUnak_van_jobb_javaslata_a_Brexitre_hajra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f5b383-6905-4174-91eb-b0e5171a9bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa3199c-4783-48c5-a9af-4d3eb64f7a02","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_May_beszolt_Tusknak_Ha_az_EUnak_van_jobb_javaslata_a_Brexitre_hajra","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:45","title":"May beszólt Tusknak: Ha az EU-nak van jobb javaslata a Brexitre, hajrá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar önkéntesként harcolt a Donyecki Népköztársaságért. Akkor kitüntetést kapott, most felfüggesztettet.","shortLead":"Magyar önkéntesként harcolt a Donyecki Népköztársaságért. Akkor kitüntetést kapott, most felfüggesztettet.","id":"20181002_Eliteltek_a_donyecki_hadsereg_paksi_katonajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9aa65-2f19-4c93-bf91-b4731e60136a","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Eliteltek_a_donyecki_hadsereg_paksi_katonajat","timestamp":"2018. október. 02. 12:22","title":"Elítélték a donyecki hadsereg paksi katonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]