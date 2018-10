Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"459cf957-2891-45b7-82cf-a1a7c3809c6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő évtizedek talán legnagyobb kérdése volt a HVG-Szalon Beszélgetések a jövőről estjének témája: képesek vagyunk-e olyan generációt nevelni, amely nemcsak együtt él a technológiai robbanással, hanem használja is azt? Alkalmas-e a mostani oktatásunk arra, hogy erre felkészítse az embereket? (Spoiler: NEM!)","shortLead":"A következő évtizedek talán legnagyobb kérdése volt a HVG-Szalon Beszélgetések a jövőről estjének témája: képesek...","id":"20181019_Brutalis_valtozasok_jonnek_de_fel_tudjuke_kesziteni_erre_az_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459cf957-2891-45b7-82cf-a1a7c3809c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdebb48-349d-4cf2-bb57-6f0c895e563f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Brutalis_valtozasok_jonnek_de_fel_tudjuke_kesziteni_erre_az_embereket","timestamp":"2018. október. 19. 08:57","title":"\"Brutális változások jönnek, de fel tudjuk-e készíteni erre az embereket?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a8f69a-81b2-4f98-9968-97a49ca989be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha időben megrendeli azt. Ellenkező esetben – ahogyan minden évben – idén is jön a káosz. ","shortLead":"Ha időben megrendeli azt. Ellenkező esetben – ahogyan minden évben – idén is jön a káosz. ","id":"20181019_posta_karacsonyi_ajandek_rendeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a8f69a-81b2-4f98-9968-97a49ca989be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd6c55-358f-4f98-b843-ac2b93d04639","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_posta_karacsonyi_ajandek_rendeles","timestamp":"2018. október. 19. 06:30","title":"A posta idén mindenkinek kiviszi a karácsonyi ajándékot. Egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d300d7-ebb9-4133-8a9e-d5b96d12c242","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Murcielago SV a megszólalásig hasonlít az olasz gyártó eredeti 670 lóerős sportkocsijára.","shortLead":"Ez a Murcielago SV a megszólalásig hasonlít az olasz gyártó eredeti 670 lóerős sportkocsijára.","id":"20181018_iranban_az_utolso_csavarig_lemasoltak_egy_lamborghini_murcielago_sv_sportautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d300d7-ebb9-4133-8a9e-d5b96d12c242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7ea865-eb9a-48a5-b175-ad58a60306b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_iranban_az_utolso_csavarig_lemasoltak_egy_lamborghini_murcielago_sv_sportautot","timestamp":"2018. október. 18. 13:21","title":"Iránban az utolsó csavarig lemásoltak egy Lamborghini sportautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt kérte Polt Péter legfőbb ügyész a fideszes Simonka György mentelmi jogának felfüggesztését. ","shortLead":"A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más...","id":"20181017_Simonka_mentelmi_jog_felfuggesztes_ugyeszseg_polt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfaf016-8934-454f-9978-1c5ffb954768","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Simonka_mentelmi_jog_felfuggesztes_ugyeszseg_polt","timestamp":"2018. október. 17. 13:41","title":"\"Simonka általában 45 százalékot kért vissza\" - Polt Péter meggyanúsítaná a fideszest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb843b3-3ae7-4063-bf8c-af0abb9ef0fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A növény génmódosított változatát már emberek is fogyaszthatják, liszt, fehérjeszelet vagy sós rágcsálnivaló is készíthető belőle.","shortLead":"A növény génmódosított változatát már emberek is fogyaszthatják, liszt, fehérjeszelet vagy sós rágcsálnivaló is...","id":"20181018_Gyapottal_szamolna_fel_az_ehezest_egy_texasi_kutatocsoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffb843b3-3ae7-4063-bf8c-af0abb9ef0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a9137d-c4ef-4133-b636-291d25680029","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_Gyapottal_szamolna_fel_az_ehezest_egy_texasi_kutatocsoport","timestamp":"2018. október. 18. 16:30","title":"Gyapottal számolná fel az éhezést egy texasi kutatócsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 22 hetes magzaton hajtottak végre operációt a San Raffaele kórház orvosai. ","shortLead":"Egy 22 hetes magzaton hajtottak végre operációt a San Raffaele kórház orvosai. ","id":"20181019_22_hetes_nyitott_gerincu_magzatot_operaltak_meg_sikerrel_egy_milanoi_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfed8450-ec63-410f-ab8c-e0b87bbc7930","keywords":null,"link":"/elet/20181019_22_hetes_nyitott_gerincu_magzatot_operaltak_meg_sikerrel_egy_milanoi_korhazban","timestamp":"2018. október. 19. 11:06","title":"Orvosi bravúr Milánóban: nyitott gerincű magzatot műtöttek meg az anyaméhben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee959de-2e16-473a-82c2-3d0d105e6c02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ripoff Raskolnikov zenéje és világa sem illeszthető be a megszokott keretek közé. Mindennapjait leginkább egyfajta remeteszerű elvonulásban éli Vas megyei tanyáján, s bár távolról szemléli a világot, az nem jelenti azt, hogy ne érintené meg. Legújabb lemezének címadó dala, a Small World erről a sajátos, Ripoff-világról mesél. A dal és klipje, itt látható-hallható először.","shortLead":"Ripoff Raskolnikov zenéje és világa sem illeszthető be a megszokott keretek közé. Mindennapjait leginkább egyfajta...","id":"20181018_Ripoff_Raskolnikov_dalpremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee959de-2e16-473a-82c2-3d0d105e6c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b91cd-ee78-47a1-bcfb-4b4fa35a2229","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Ripoff_Raskolnikov_dalpremier","timestamp":"2018. október. 18. 10:05","title":"Egy osztrák zenész, akinek Vas megye a világ közepe – Ripoff Raskolnikov-dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csokot nem lehet felvenni lakásfelújításra, a lakástakaréknál gyűjtött pénzt lehetett erre használni. Nagy bajban lehetnek, akik eddig nem szerződtek a lakástakarékokkal, és felújítást terveznek.","shortLead":"A csokot nem lehet felvenni lakásfelújításra, a lakástakaréknál gyűjtött pénzt lehetett erre használni. Nagy bajban...","id":"20181017_Tobb_szazezer_forinttal_dragulhat_a_felujitas_a_lakastakarekok_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b556605f-c724-45a9-8f95-1671135d658e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Tobb_szazezer_forinttal_dragulhat_a_felujitas_a_lakastakarekok_nelkul","timestamp":"2018. október. 17. 19:29","title":"Több százezer forinttal drágulhat a felújítás a lakástakarékok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]