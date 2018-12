Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bdd76c8-3712-4e9d-9668-dae1644b0fa0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felemészti jéggyűrűit a Szaturnusz saját mágneses mezeje – közölte az amerikai űrügynökség. ","shortLead":"Felemészti jéggyűrűit a Szaturnusz saját mágneses mezeje – közölte az amerikai űrügynökség. ","id":"20181219_szaturnusz_jeggyurui_eltunnek_csapadek_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdd76c8-3712-4e9d-9668-dae1644b0fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9927e52f-a541-4827-976f-b199251679a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_szaturnusz_jeggyurui_eltunnek_csapadek_kod","timestamp":"2018. december. 19. 10:33","title":"Különös dolog történik a Szaturnusszal: a bolygó felemészti saját gyűrűit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol a tüntetésekről. ","shortLead":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol...","id":"20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b8013-b98b-4040-988e-e4fada28a32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","timestamp":"2018. december. 18. 09:21","title":"BBC-tudósító: Magyarország benne van a hírekben, az emberek kíváncsiak, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bfe1dc-6e20-4a42-925f-7549701fd95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum arra kíváncsi, meddig mehet el a Fidesz.","shortLead":"A Momentum arra kíváncsi, meddig mehet el a Fidesz.","id":"20181218_Meddig_turitek__videouzenetet_kuldott_a_Momentum_Manfred_Webernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4bfe1dc-6e20-4a42-925f-7549701fd95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab3d09e-96a4-4697-81ff-5a7295187821","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Meddig_turitek__videouzenetet_kuldott_a_Momentum_Manfred_Webernek","timestamp":"2018. december. 18. 20:17","title":"Meddig tűritek? - videóüzenetet küldött a Momentum Manfred Webernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A norvég excsatár év végéig ül le a kispadra.","shortLead":"A norvég excsatár év végéig ül le a kispadra.","id":"20181219_Solskjaer_lehet_a_MU_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f401fb2-9017-4d5a-80ba-c2ccd9427554","keywords":null,"link":"/sport/20181219_Solskjaer_lehet_a_MU_edzoje","timestamp":"2018. december. 19. 09:56","title":"Solskjaer lett a MU edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyeztetésre hívja az önkormányzat az Agora projekt beruházóját, továbbra is szeretnének felépíttetni három toronyházat.","shortLead":"Egyeztetésre hívja az önkormányzat az Agora projekt beruházóját, továbbra is szeretnének felépíttetni három toronyházat.","id":"20181219_Ragaszkodik_a_kerulet_ahhoz_hogy_harom_toronyhaz_legyen_az_Arpad_hidnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fd3e21-b915-4508-b3a8-167fd022e094","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Ragaszkodik_a_kerulet_ahhoz_hogy_harom_toronyhaz_legyen_az_Arpad_hidnal","timestamp":"2018. december. 19. 16:55","title":"Ragaszkodik a kerület ahhoz, hogy három toronyház legyen az Árpád hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b130eb-48d4-46c7-8b1d-a86f0874b84c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egybehangzó sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok a Szíriában állomásozó csapatai kivonására készül.","shortLead":"Egybehangzó sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok a Szíriában állomásozó csapatai kivonására készül.","id":"20181219_kivonulas_csapatkivonas_sziria_egyesult_allamok_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b130eb-48d4-46c7-8b1d-a86f0874b84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96cf10-a00e-447c-aa4b-c95832ae3b40","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_kivonulas_csapatkivonas_sziria_egyesult_allamok_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2018. december. 19. 16:38","title":"Azonnal kivonulhatnak az amerikaiak Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd05651-54e5-448a-b47c-52fa2aec6a3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy kell végigfüstöli a bolygót Svédországtól, a poros vadnyugatig. ","shortLead":"Ahogy kell végigfüstöli a bolygót Svédországtól, a poros vadnyugatig. ","id":"20181217_Nincs_a_kozepkoruak_kriziseben_Ken_Block__itt_a_Gymkhana_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bd05651-54e5-448a-b47c-52fa2aec6a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90535668-c65a-4dde-8e56-7a5bcce92112","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Nincs_a_kozepkoruak_kriziseben_Ken_Block__itt_a_Gymkhana_10","timestamp":"2018. december. 18. 04:07","title":"Nincs a középkorúak krízisében Ken Block – itt a Gymkhana 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]